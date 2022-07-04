Папа Чебурашки Леонид Шварцман: «Наши мультфильмы учили доброте и человечности»

Август 2020 года. Художник-мультипликатор Леонид Шварцман на балконе своего дома принимает поздравления со 100-летним юбилеем во время праздника, организованного в его честь киностудией "Союзмультфильм". Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

За полвека, что он проработал на «Союзмультфильме», подарил жизнь героям таких популярных мультов, как «Аленький цветочек», «Снежная королева», «38 попугаев», «Золотая антилопа», «Варежка», «Котенок по имени Гав», ну и, конечно, любимых приключений Крокодила Гены и Чебурашки. Шварцман не единожды общался с корреспондентами «Комсомолки», и охотно о себе рассказывал.

Два "папы" Чебурашки

Не только писатель Эдуард Успенский считается «папой» Чебурашки, полюбившегося не одному поколению детей, причем, не только в России, но и, например, в Японии, а позже ставшего талисманом нашей олимпийской сборной. Писатель дал характер и имя герою – на основе взятого из словаря стародавнего слова «чебурахнуться» (упасть), кстати, еще Максим Горький его использовал в своем детском рассказе про воробьишку. А вот облик мультяшного героя, тот, который все мы знаем – это плод фантазии художника Леонида Шварцмана.

Шварцман принял участие в создании более 60 анимационных фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд отечественной анимации. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Безусловно, куда большую славу при жизни снискал Успенский, сумевший после выхода мультфильма «Приключения Крокодила Гены и Чебурашки» в перестроечное время первым и исключительно на себя (хотя над созданием мультгероев работала команда) оформить товарный знак «Чебурашка», который приносил ему бесперебойный доход. Да и ныне вдова Эдуарда Николаевича получает отчисления. Художник-аниматор Шварцман, нарисовавший "неизвестного науке зверька", не получил материальных благ. Еще при жизни писателя он пытался судиться с Успенским, споря за право на изображение мультяшного героя, но проиграл: как водится, «кто первый встал, того и тапки». Но это не умоляет заслуг художника. И после смерти Успенского слава пришла и к нему, второму родителю пушистого зверька с большими ушами. Слава богу, что Леонид Аронович оказался долгожителем и дожил до своего звездного часа. Пока были силы, давал интервью о том, как рисовал Чебурашку, участвовал во всевозможных мероприятиях, организовывал авторские выставки. О нем узнали, заговорили, признали. И так его в народе и запомнили, как еще одного «папу» Чебурашки, абсолютно справедливо.

Книга о Чебурашке с иллюстрациями художника В.Алфеевского.

Кстати, когда после смерти Успенского вскрылась неприглядная правда о его тяжелом характере, о том, что он был в секте Столбуна, о чем рассказала его родная дочь, признавшаяся, что терпела от отца домашнее насилие, Шварцман ее поддержал. Он как раз очень любил детей, и был филантропом.

Идея снимать мультфильм о Чебурашке родилась в доме бывшего главреда «Комсомолки»

Как известно, канонический образ Чебурашки – тот, который мы все любим – появился не сразу. Сохранилось первое издание рассказа Успенского о Чебурашке в 1966 году с иллюстрациями художника Валерия Алфеевского. Успенский не прописал облик героя, и иллюстратор представил его на свой вкус: с длинными руками, ногами, «беличьим» хвостом, что-то напоминающее мишку. Кому-то почудилось в этом герое смесь бобра и белки. Образ совсем не приглянулся и был забыт.

Эскиз Чебурашки Леонида Шварцмана.

Следующие переиздания книги сопровождались новыми попытками оформить внешний вид Чебурашки. Геннадий Калиновский, советский и российский художник, нарисовал его похожим на иноземное существо с квадратной головой и глазами гуманоида.

Фантазии художников так бы и преобразовывались, но аниматоры решили сделать по книге мультик. Причем, идея родилась случайно. Шварцман вспоминал, что пригласивший его в свою команду режиссер Роман Качанов решил заполучить влиятельного покровителя, ради чего предложил сотрудничество зятю Хрущева Алексею Аджубею, работавшему в то время главным редактором «Комсомольской правды».

Аджубей часто ездил в Африку и написал в 1969 году сценарий «Соперники» о футболистах-африканцах и чудовищах.

- Мы начали работать над созданием мультфильма по сценарию Аджубея. Он стал часто появляться у нас на студии. Качанов наведывался к нему в гости, - вспоминал Шварцман. – Откровенно говоря, работа не ладилась. А у Аджубея росли два маленьких сына. И как-то Качанов обратил внимание, что они с неподдельным восторгом дома читают книжку. Заинтересовался, глянул название: «Крокодил Гена и его друзья» тогда малоизвестного Эдуарда Успенского. Взял, прочитал и загорелся делать по книге мульт».

- В книге Успенского описание Чебурашки довольно скупое и схематичное, - рассказывал в интервью «КП» Шварцман. - В тексте не было сказано, что у него большие уши. Они появились в наших с режиссером Романом Качановым фантазиях.

Вспоминал: нарисовал циркулем круг, добавил уши, глаза – был готов первый эскиз. Он требовал доработки, которая заняла почти пять месяцев. Сначала уши Чебурашке были нарисованы наверху, потом они стали сползать. У Шварцмана от эскиза к эскизу они увеличивались, а ножки уменьшались. Каждый эскиз показывал режиссеру, который давал советы, пожелания. Так в исправлениях и переделках рождался образ.

«Рисуя Крокодила Гену, я представил себе джентльмена, который носит шляпу и курит трубку, - объяснял Леонид Аронович. – А Шапокляк срисовал со своей тещи». Поскольку Шапокляк совала нос не в свои дела, его удлинил, что добавило во внешности шкодливости, присущей героине. Еще один штрих – выдающийся подбородок. И вышла такая сухонькая старушенция с ее манерой «вечно все испортить».

Кадр из мультфильма "Шапокляк", 1974 г. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Затем по эскизам из папье-маше делали кукол, а художник их дорабатывал. Голос Чебурашке в мультфильме подарила Клара Румянова, а Ливанов (Шерлок Холмс) озвучил Крокодила Гену.

Жест для удава

Идеи могли прийти в любой момент, потому художник взял за правило рисовать наброски везде - на ходу, на улице, в общественном транспорте. Иногда приходил на детские площадки и наблюдал за детьми, заимствую некие жесты, ужимки для своих героев. Работая над мультфильмом «38 попугаев», много времени проводил в зоопарке, наблюдая. Отмечал, что животных любил, кроме змей, которых боялся. А в «38 попугаях» один из героев удав. Пришлось рисовать с натуры. Рисованному удаву, чтобы сделать его добродушным, адаптированным для детского восприятия, вытянул морду, приделал веснушки, бровки сдвинул домиком и покрыл по бокам цветочками. И характер этакого «мечтателя и философа» был найден. Придумали ему жест: задумчиво подпирать голову хвостом.

1978 г. Художник-постановщик Леонид Шварцман (слева) и режиссер Иван Уфимцев во время съемок мультфильма из серии "38 попугаев". Фото: Пахомова Людмила/Фотохроника ТАСС

«Брежнев похвалил»

- По моим эскизам мы делали куклы, которые снимали в мультипликационных фильмах. До тех пор, пока кукла не доводилась до тех кондиций, которые устраивали бы меня как художника-постановщика, она не шла в работу, - объяснял производственную технологию Леонид Аронович мне несколько лет назад.

- Вам приходилось общаться с сильными мира сего?

- Я привозил выставку в Братиславу, в Словакию в советские годы. В то время проходил съезд компартии Чехословакии. И Брежнев от нашей страны на него приехал. Они посетили Братиславу, и, конечно, зал советской и чехословацкой дружбы. Тогда меня в числе других представили Брежневу. Он пожал мне руку. Посмотрел мельком эту выставку художников мультипликации нашей советской, «Союзмультфильма», одобрил. Сказал что-то вроде «молодцы». Похвалил. Вот и все мое общение. Я не заметил, чтобы он был поклонником мультипликации. Но понимал, есть, чем гордиться. Наша советская мультипликация смотрелась на ряду других очень достойно. В советские годы были, на мой взгляд, созданы лучшие детские мультфильмы, добрые, с хорошим вкусом… Потом у меня была встреча с Путиным, когда он был Председателем совета министров. Тогда мы пообщались.

- Советская цензура доставали?

- Не помню такого. Оценивал фильмы сначала у нас на студии худсовет. Потом сдавались в Комитет кинематографии. Поскольку мы в основном делали детское кино, для детей, к нам не очень-то приглядывались. Снимались на «Союзмультфильме» и те, что старались выдержать идеологию. Но мультфильмы, которые укладывались в идеологию, такие более сложные, они не получали большого тиража и зрительского внимания. Мы обходили идеологию, снимали о простых вещах фильмы, о человеческих ценностях.

Членом худсовета был Ефимов, известный художник, карикатурист, он умер, когда ему было больше ста лет, представляете. Кроме художников и создателей мультфильмов были еще и приглашенные участники. Богословский входил, Сергей Михалков. Мне приходилось с ними общаться…

Леонид Шварцман в музее истории отечественной анимации. Фото ИТАР-ТАСС/ Григорий Тамбулов

Когда сдавали мультфильм «Аленький цветочек» в зале сидели режиссеры Герасимов, Ромм, другие ведущие режиссеры советского кино. Просмотрели фильм. Молчание. Пока Председатель не сказал: «Ну что ж, товарищи, хороший фильм, по-моему». И тут начались комплименты… как это у нас бывало…

Мое творчество оценили и в Америке. Премию «Голливуд детям» получил. Эту премию создала дочь актера Мелла Феррера (играл в американском фильме «Война и мир» Андрея Болконского). Получил я ее в Нью-Йорке. А переводчиком был Олег Видов, который тогда специально приехал в Нью-Йорк из Лос-Анджелеса… Потом у нас мне присвоили звание народного художника.

Я родом из Минска, проучился там в школе. А потом приехал в Ленинград. Мест в Академии художеств было мало, меня приняли в школу при Академии. Затем поступил во ВГИК. Еще был студентом третьего курса, 48-й год. И меня мой преподаватель Сазонов пригласил на киностудию быть его ассистентом. Был такой фильм «Федя Зайцев». И вот с 48-го до 2002-го я проработал на киностудии «Союзмультфильм», в начале ассистентом, потом художником-постановщик.

- Не обижались, что не получилось монетизировать Чебурашку?

- Нет, обид и на кого не держу. Мы хорошо делали свою работу. Считаю, вполне естественным, что Чебурашка очень полюбился в Японии. Японцы-аниматоры делали продолжение максимально близко к нашему фильму, добротно. Я общался с японским режиссером, аниматорами. Когда в Москве бывают, приезжают ко мне, мы общаемся, смотрим мультфильмы. Говорили через переводчицу, мы с ней давно знакомы. Да, у меня дома есть японские мультфильмы о Чебурашке, они слегка адаптировали его имя для своих детей. А так выдержали дух нашей ленты.

"Наши мультфильмы учили доброте. То, созданное в наш период - самое дорогое и драгоценное, что было сделано на «Союзмультфильме». Заботились о детях, чтобы они росли на хороших, добрых, человеческих ценностях", - заключил в разговоре с "КП" мастер анимации.