Леонид Шварцман: я должен был погибнуть в 1941 году, но произошло чудо

Классик советской анимации Леонид Шварцман умер в возрасте 101 года. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

На сто втором году ушел Леонид Шварцман, легенда мировой мультипликации, создатель котенка по имени Гав, крокодила Гены и Чебурашки. Он всегда говорил, что стал собой, благодаря Чуду, Мечте и Диснею.

Идеей учиться на художника минского мальчишку заразил руководитель кружка по рисованию, выпускник императорской академии художеств. Он так харизматично рассказывал о Ленинграде, что добился своего. В 1938 году Леонид вместе с другом бросили все и рванули в Северную столицу. В академию художеств, правда, так и не поступили, но зато попали в школу при институте живописи, скульптуры и архитектуры.

Все одноклассники Шварцмана ушли на фронт в 1941 году и все погибли. Он должен был сгинуть вместе со всеми, но в Петербургском военкомате потеряли дело.

"Не шуми, брат, найдем и вызовем, а пока - иди домой", - шепнули ему.

Но дела так и не нашли.

"Уже после я понял, что со мной произошло чудо", - говорил Леонид Аронович.

В годы войны Шварцман работал в ремонтно-механическом цехе, потом - был эвакуирован в Челябинск, где трудился токарем на танкостроительном заводе. Поразительно, что гуру советской мультипликации до 25 лет вообе не видел никаких мультфильмов. Ему было уже двадцать пять, когда в первое полевоенное лето в кинотеатре "Москва" он посмотрел Диснеевского «Бэмби». Тогда, буквально сползая с кресела от хохота, он принял решение пойти учиться на мультипликатора.

У всех героев Шварцмана были прототипы. Например, прототипом попугая из мультфильма «38 попугаев» стал Ленин. Шварцман скопировал для него ленинские повадки. Для Старухи Шапокляк взял кое-что от своей тещи...

Режиссер Роман Качанов превратился в пса из «Варежки». А очкастая девочка с пуделем из того же мультфильма - мама телеведущей Анфисы Чеховой.

- Я пропадала на «Союзмульфильме» все детство. В чем ходила туда, в том меня Шварцман и изобразил, - призналась недавно женщина.

Кстати, именно Шварцман, а не Успенский придумал образ Чебурашки.

В книге всего-то и было написано, что Чебурашка — мохнатый зверек с круглой заячьей головой, с большими глазами, как у филина, и маленьким медвежьим хвостиком... Но в процессе работы художник "вырастил" персонажу уши неимоверных размеров, убрал хвостик, и сделал не зверенка, а маленького человеческого детеныша с удивленным трогательным взглядом. Потом с Леонидом Ароновичем некрасиво спорил склочный Эдуард Успенский, оставив и без того небогатого, но интеллигентного мультипликатора на бобах.

Но Шварцман не таил обиды.

Своим любим персонажем Леонид Аронович называл не Чебурашку, а Удава из мультфильма «38 попугаев». Художник страшно боялся змей и потому создать симпатичного удава для него было сложной задачей.

- Чуть ли не каждый день я ходил в зоопарк рисовать с натуры, - вспоминал Шварцман. - Мне было неприятно, удав получался несимпатичным...

В итоге образ сложился, когда художник отошел от реальности. Вытянул удаву морду, сделал нос, нарисовал веснушки, бровки домиком и украсил его цветочками вдоль всего тела.

Леонид Аронович сделал огромное множество героев, но, к сожалению, большая часть персонажей оказалась утрачена. В 90-е годы часть коллекции "Союзмультфильма" разворовали, а оставшееся - сожгли.

- Кукольное отделение студии располагалось на Арбате в церкви Спаса Преображения, - рассказывает шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков. - Однажды туда пожаловала группа псевдоправославных активистов с лже-казаками. С криком "бесовские куклы, вон отсюда", они разгромили студию, развели костер и спалили все, что плохо лежало.

Часть кукол спас забаррикадировавшийся в одном из помещений сотрудник. В обнимку с куклами он провел целый день, дождался помощи и теперь спасенные экспонаты стали частью коллекции студии "Союзмультфильм".

Леонид Шварцман ни на что не обижался и никого не винил. Его небольшая квартирка была заполнена цветами и фигурками чебурашек. В доме всегда угощали выпечкой и чаем. А в прошлом году школьники и студенты, выстроившись под окнами дома мультипликатора, спели для него в день рождения песню из мультфильма про Чебурашку. Был разгар пандемии и самоизоляции. Леонид Аронович вышел на балкон, вытирал слезы и улыбался.

В последние годы он говорил совсем тихо. Даже по телефону его почти не было слышно. Но и своим тихим голосом и своей добротой он транслировал одну мысль. Мысль о том, что надо быть добрее.

Дело не в том, что в области мультипликации мы были впереди планеты всей. Совсем нет. Однако, как считал Шварцман, наши мультики стали феноменом именно благодаря доброте и юмору.

Это второе качество Леонид Ааронович вообще очень ценил:

— Я столько прожил на свете, что могу сказать наверняка: в быту, в жизни и в литературе — юмор самое редкое и ценное качество, без которого и жизнь достойно не проживешь и, конечно, мультипликатором не станешь, - говорил он.

И уже с грустью и без капли юмора добавлял, что совсем не понимает современные мультфильмы. Для него, человека, прожившего целый век и повидавшего все, современная мультипликация казалась слишком жестокой.