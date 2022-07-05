Три самых опасных укуса на даче: Кто навредит здоровью сильнее всего и как этого избежать

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В начале июля от укуса змеи пострадал 4-летний ребенок в Выборгском районе Ленинградской области. Мальчик отдыхал на даче у бабушки и столкнулся с пресмыкающимся в огороде. Несколькими днями позже в подмосковном Красногорске змея напала на 13-летнего подростка. А еще на даче, на пикнике в лесу или в отпуске на курорте может укусить клещ, ежик, белка, собака... Чьи укусы наиболее опасны и что нужно делать пострадавшим? «Комсомолка» собрала предостережения и советы экспертов.

ОТ УЖА ДО ГАДЮКИ

Кто: змея.

В чем опасность: при укусе в организм попадает яд. Последствия - от тяжелых аллергических реакций, сильных воспалений до летального исхода.

- Змей в России чаще всего можно встретить по берегам рек и на опушках леса, куда они часто выползают погреться, - пояснил начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования г. Москвы Сергей Бурмистров, выступая на телеканале «Доктор». - Из ядовитых змей у нас обитают гадюки. Столкнуться с ними можно, в том числе, в центральном регионе, включая Москву и Подмосковье.

Среди неядовитых змей, по словам эксперта, преобладают ужи. Их проще всего отличить по пятнам на затылке - любой формы, от белого до оранжевого цвета. У гадюк никогда нет никаких пятен. Плюс отличия по длине: у ужей она может достигать 2 м, гадюки никогда не бывают длиннее 80 см. Они всегда мелкие.

! Врачи предупреждают: опасен укус любой змеи. «Не забывайте, что эти пресмыкающиеся питаются лягушками, мышами, ящерицами. Во рту остаются и подгнивают их остатки. И даже если змея не ядовита, она впрыскивает вам глубоко под кожу, в незащищенные ткани свою слюну с продуктами гниения, инфекционными агентами. Поэтому может начаться серьезное воспаление», - рассказал Бурмистров.

Врачи предупреждают: опасен укус любой змеи. Фото: Shutterstock

Что делать при укусе змеи:

- промойте рану чистой водой, закройте место укуса повязкой, приложите что-то холодное;

- если место укуса покраснело, опухло, зудит, примите антигистаминный препарат;

- пострадавшему рекомендуется пить побольше воды, чтобы снизить интоксикацию;

- обязательно езжайте в травмпункт! Там при необходимости введут противоядную сыворотку и примут другие меры. В частности, могут назначить противовоспалительные препараты.

! Чего делать нельзя:

- туго перевязывать место укуса;

- отсасывать яд ртом (специальной медицинской грушей можно, но вряд ли она будет вас под рукой). Если во рту окажутся ранки, кариозные полости, попадание яда в них может усугубить состояние.

ОТ БЕЛКИ ДО ЛИСЫ

Кто: белки, ежи, лисы, барсуки, собаки, кошки.

В чем опасность: заражение бешенством. Для человека инфекция летальна в 100% случаев, если вовремя не ввести сыворотку и вакцину.

- Самый частый источник бешенства для людей - собаки. Но также можно заразиться от кошек, белок, ежей, лис. Либо эти животные могут инфицировать вирусом бешенства вашу домашнюю кошку или собаку. Важно помнить: вирус накапливается в слюне. Поэтому человек может заразиться, даже если больное животное не укусило, а полизало либо слизистые (при поцелуях с питомцами), либо ослюнявило поверхность кожи, где есть ранки, ссадины, микротрещины, - предупредила в программе на телеканале «Доктор» начальник отделения антирабической вакцины Центра им. Чумакова Светлана Мосолова.

Что делать после контактов с животными:

- промойте рану чистой проточной водой, наложите повязку;

- как можно скорее обратитесь в травмпункт;

- если укусы множественные, либо находятся на шее, лице, руках, то в срок не позднее 3-х дней пострадавшему должна быть введена антирабическая сыворотка (иммуноглобулин). Это готовые антитела к вирусу бешенства. Также вводится противостолбнячная сыворотка. А спустя 30 минут - первая инъекция вакцины от бешенства;

- если укус единичный либо расположен в менее опасном месте, то обходятся без антирабической сыворотки. При этом первый укол вакцины должен быть сделан не позднее, чем через 14 дней после укуса.

Для человека инфекция бешенства летальна в 100% случаев, если вовремя не ввести сыворотку и вакцину. Фото: Shutterstock

На заметку: сегодня полный курс вакцинации от бешенства включает 6 уколов на протяжении 90 дней (в день обращения, на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й день). Но если есть возможность наблюдать за укусившим животным и спустя 10 дней у него не проявляются признаки бешенства, то вакцинация прекращается, пояснила Светлана Мосолова.

БЕРЕГИСЬ КРОВОСОСОВ

Кто: клещи.

В чем опасность: заражение клещевым энцефалитом, боррелиозом, Конго-Крымской геморрагической лихорадкой.

«Энцефалитные» кровососы в 2022-м году встречаются преимущественно в Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале, в Поволжье, Калининградской области. Но можно столкнуться с ними и в Центральной России. Полный расклад по районам с наиболее высоким риском - на официальном сайте Роспотребнадзора.

Клещи - переносчики боррелиоза встречаются повсеместно. Этой инфекцией заражен в среднем каждый третий-четвертый паразит.

Что делать после укуса:

- максимально осторожно извлечь клеща - с помощью петли с ниткой или специальной ручки-отвертки (продается в зоомагазинах);

- ранку помазать йодом, а клеща отвезти на анализ в лабораторию. При подтверждении инфекции у паразита срочно обратиться к врачу-инфекционисту;

- если нет возможности сдать клеща на анализ, следить за своим самочувствием, местом укуса и при первых же подозрительных признаках обращаться к врачу.