Звезда ток-шоу Анна Калашникова стала неузнаваема

Анна Калашникова и Анита Цой. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Пока одни знаменитости на фоне спецоперации взяли паузу с концертами и новыми хитами, другие отдуваются за себя и за того парня - музыкальный контент сам себя не сделает. Так, на телеканале Music Box презентовали проект "Горячая премьера клипа", съемки которого стартовали вечером 5 июля в одном из караоке-баров столицы.

На тусовку позвали как молодых звездочек, так и акул шоу-бизнеса: стилиста и "звезду в шоке" Сергея Зверева, Наташу Королеву, Аниту Цой, Жасмин...

- Говорят, сейчас не время веселиться и штамповать хиты, - поделилась со сцены Анита Цой. - Но с другой стороны, мы, артисты не можем не писать новые песни.

Анита Цой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Одну из них представила в этот вечер звезда ток-шоу и бывшая подружка Прохора Шаляпина Анна Калашникова. Ради премьеры блогерша изменилась до неузнаваемости, представ в образе снежной королевы нового образца: короткое серебряное платье, такие же серебряные босоножки и искусственные кипенно-белые волосы.

- Это я в свое время открыл Аню, - похвастался собравшимся Сергей Зверев. - Помню, я ей сказал: "Тебе нужно хотя бы два хита". И вот сегодня она точно презентовала один из них!

Анна Калашникова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кроме того, не узнали зрители в этот вечер и певицу Жасмин. Из-за темных очков, которые так и не сняла на сцене, она превратилась в двойника Дианы Гурцкая.

Жасмин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Зверев. Фото: Иван МАКЕЕВ

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