Анна Калашникова рассекретила дочь

Звезда ток-шоу певица Анна Калашникова отметила с друзьями день рождения своего сына.

- Для Дани это был первый большой праздник, куда были приглашены не только родственники, но и друзья сына по садику и детской площадке, - рассказала «КП» Анна Калашникова.-Сын уже большой. Ему исполнилось четыре годика. Самое время отмечать день рождения не только с семьёй, но и с друзьями. Общение с другими детишками только в плюс для его развития.

Сын Анны Калашниковой Даня.

Вечеринку для сына Анна организовала в своей московской квартире. Новые апартаменты Калашниковой, расположенные в районе метро ЦСКА, были полностью отремонтированы еще год назад, однако только сейчас молодая мама решила отметить здесь новоселье, совместив его с детским праздником. На огонек к певице заехали и друзья семьи: крестный Даниила певец и бизнесмен Андрей Ковалев, бывшая жена Вадима Казаченко Ольга с сыном Филиппом. Несмотря, на то, что Даня старше Фили на два года, малыши подружились.

На фото Анна со своей подругой Ольгой Казаченко и ее сыном Филиппом. Певица не показывает лицо своего сына в СМИ. Фото Соколянская Екатерина

- Филипп даже не хотел уходить домой. Это был чудесный и душевный праздник! Не ожидала, что детские праздники могут быть такими классными! – делится с «КП» Ольга Казаченко.

Кроме мамы и друзей, в день рождения, именинника радовали аниматоры в костюмах мультяшных героев. Они устраивали для малышей конкурсы, дарили подарки.

- Стиль этого праздника был выбран не случайно - сынуля без ума от машинок, у нас дома уже целый автопарк. Я привлекла к работе несколько event-компаний -«Крошки Фри и Риз» совместно с «Lobacheva Project». Мы установили в фотозону машинку Porshe украсили все шариками в стиле мультика «Тачки», детей развлекала мыльная фея «Мадам Буль»,-рассказывает Калашникова. -Для гостей Дани были организованы мастер-классы по изготовлению подушек. А музыкальное сопровождение нам устроила мультяшная группа Kinder Band.

В числе гостей праздника оказалась и крестная дочь Калашниковой Алина.

Калашникова со своей крестницей Алиной и ее мамой Наташей. На фото Анна со своей подругой Ольгой Казаченко и ее сыном Филиппом. Певица не показывает лицо своего сына в СМИ. Фото Соколянская Екатерина

Певица познакомила девочку со своими звездными друзьями и их малышами.

- Мою крестницу зовут Алина и ей уже 7 лет, - рассказала Анна Калашникова. -Она милая и умная девочка. Когда вижу ее, думаю, что в будущем тоже хочу стать мамой такой же девочки.

Алиночка - дочь моей близкой подруги Наташи, которую, когда она ждала ребёнка, бросил муж. Я тоже воспитываю сына одна, поэтому понимаю Наташу. Порой хочется быть слабой, хочется поддержки. С Наташей в последнее время мы не так часто общаемся, закрутились в своих делах. Можно сказать, для меня день рождения Дани стал поводом воссоединения с моей подругой детства. Это самые сильные, добрые и взаимные чувства. В шоу-бизнесе мало дружбы и искренних отношений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697920" frameborder="0"></iframe> Анна Калашникова отметила с друзьями день рождения своего сына.

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