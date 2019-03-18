2019-03-18T21:31:53+03:00
Звезды

Анна Калашникова рассекретила дочь

Певица познакомила девочку с сыном Вадима Казаченко [видео]
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Певица не показывает лицо своего сына в СМИ. Фото Соколянская ЕкатеринаПевица не показывает лицо своего сына в СМИ. Фото Соколянская Екатерина
Изменить размер текста:

Звезда ток-шоу певица Анна Калашникова отметила с друзьями день рождения своего сына.

- Для Дани это был первый большой праздник, куда были приглашены не только родственники, но и друзья сына по садику и детской площадке, - рассказала «КП» Анна Калашникова.-Сын уже большой. Ему исполнилось четыре годика. Самое время отмечать день рождения не только с семьёй, но и с друзьями. Общение с другими детишками только в плюс для его развития.

Сын Анны Калашниковой Даня.

Сын Анны Калашниковой Даня.

Вечеринку для сына Анна организовала в своей московской квартире. Новые апартаменты Калашниковой, расположенные в районе метро ЦСКА, были полностью отремонтированы еще год назад, однако только сейчас молодая мама решила отметить здесь новоселье, совместив его с детским праздником. На огонек к певице заехали и друзья семьи: крестный Даниила певец и бизнесмен Андрей Ковалев, бывшая жена Вадима Казаченко Ольга с сыном Филиппом. Несмотря, на то, что Даня старше Фили на два года, малыши подружились.

На фото Анна со своей подругой Ольгой Казаченко и ее сыном Филиппом. Певица не показывает лицо своего сына в СМИ. Фото Соколянская Екатерина

На фото Анна со своей подругой Ольгой Казаченко и ее сыном Филиппом. Певица не показывает лицо своего сына в СМИ. Фото Соколянская Екатерина

- Филипп даже не хотел уходить домой. Это был чудесный и душевный праздник! Не ожидала, что детские праздники могут быть такими классными! – делится с «КП» Ольга Казаченко.

Кроме мамы и друзей, в день рождения, именинника радовали аниматоры в костюмах мультяшных героев. Они устраивали для малышей конкурсы, дарили подарки.

- Стиль этого праздника был выбран не случайно - сынуля без ума от машинок, у нас дома уже целый автопарк. Я привлекла к работе несколько event-компаний -«Крошки Фри и Риз» совместно с «Lobacheva Project». Мы установили в фотозону машинку Porshe украсили все шариками в стиле мультика «Тачки», детей развлекала мыльная фея «Мадам Буль»,-рассказывает Калашникова. -Для гостей Дани были организованы мастер-классы по изготовлению подушек. А музыкальное сопровождение нам устроила мультяшная группа Kinder Band.

В числе гостей праздника оказалась и крестная дочь Калашниковой Алина.

Калашникова со своей крестницей Алиной и ее мамой Наташей. На фото Анна со своей подругой Ольгой Казаченко и ее сыном Филиппом. Певица не показывает лицо своего сына в СМИ. Фото Соколянская Екатерина

Калашникова со своей крестницей Алиной и ее мамой Наташей. На фото Анна со своей подругой Ольгой Казаченко и ее сыном Филиппом. Певица не показывает лицо своего сына в СМИ. Фото Соколянская Екатерина

Певица познакомила девочку со своими звездными друзьями и их малышами.

- Мою крестницу зовут Алина и ей уже 7 лет, - рассказала Анна Калашникова. -Она милая и умная девочка. Когда вижу ее, думаю, что в будущем тоже хочу стать мамой такой же девочки.

Алиночка - дочь моей близкой подруги Наташи, которую, когда она ждала ребёнка, бросил муж. Я тоже воспитываю сына одна, поэтому понимаю Наташу. Порой хочется быть слабой, хочется поддержки. С Наташей в последнее время мы не так часто общаемся, закрутились в своих делах. Можно сказать, для меня день рождения Дани стал поводом воссоединения с моей подругой детства. Это самые сильные, добрые и взаимные чувства. В шоу-бизнесе мало дружбы и искренних отношений.

Анна Калашникова отметила с друзьями день рождения своего сына.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анна Калашникова разделась на Бора-Бора перед 53-летним миллионером

В соцсетях опубликованы пикантные фотографии, где певица Анна Калашникова отдыхает на яхте вместе с 53-летним бизнесменом, канадским медиамагнатом и владельцем яхт-клуба Олегом Накариковым (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«У нас не было даже опасений, это ведь не рак и не СПИД»: Лена Ленина рассказала, как ее мама консультировала Юлю Началову по лечению подагры
По словам писательницы и светской львицы, никто не мог подумать, что жизнь певицы оборвется в больнице из-за несмертельных болезней
Новости 24
Путин рассказал, что лично для него значит воссоединения Крыма с РФ
Путин задал Киеву вопрос на украинском языке
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви рассказал о своей жизни в СИЗО
Глава чеченского "Мемориала" получил 4 года колонии-поселения за хранение наркотиков
В NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем
МИД РФ: Россия признала Македонию под новым названием
Путин подписал закон об алиментах для предпенсионеров
Путин: Крымская весна показала миру, что Россия умеет себя защищать
Сахалинская область получила от Минобороны земельные участки для строительства жилья, школ и детских садов
Эксперт высказался о предложении США ввести санкции против поддерживающих Мадуро россиян
Путин о ситуации на Украине: Россия будет ждать, когда здравый смысл в Киеве восторжествует
Путин потребовал своевременно обеспечивать военных жильем