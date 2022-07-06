«Папа с секундомером требует скоростного чтения»: Как младший брат Алисы Тепляковой в 8 лет сдал ЕГЭ

Алиса (слева) получила аттестат об окончании школы в прошлом году. Хемик (справа) - в этом. Фото: НТВ

Уже второй ребенок москвичей Тепляковых обгоняет сверстников на дистанции «школа» примерно на 10 лет. В восемь, когда обычные малыши оканчивают первый класс, малыши Тепляковы получают аттестат за 11 классов. Как им это удается? И почему при таких успехах кузницу вундеркиндов больше критикуют, чем поддерживают?

Они там все вундеркинды?

У Евгения и Наталии по два высших, оба были отличниками, теперь сами обучают своих детей в формате семейного образования. Почему не в школе? Потому что уверены: наша система делает из детворы умственно отсталых, разрешая идти в первый класс в 7 - 8 лет. А ведь можно и нужно учиться гораздо быстрее! Примерно раз в полгода малыши Тепляковых сдают аттестации в 626-й московской школе, к которой прикреплены. Какие оценки им ставят - тайна, которую не раскрывают ни родители, ни учителя. Но коль в школе не возражают против перескакивания через классы, значит, довольны. Или же идут на поводу у напористого и скандального папы.

Нормативы скоростного обучения у Тепляковых такие: в 1-й класс дети отправляются в 4,5 года, начальную школу оканчивают в шесть, 9 классов - в семь лет, а 11 классов - в восемь. В прошлом году суперрезультаты показала старшая Алиса: сдала ЕГЭ по шести предметам и поступила на факультет психологии МГУ. В этом году на дистанцию выходит Хеймдалль, названный в честь скандинавского бога-воина. Он сдал экзамены в еще более раннем возрасте, чем Алиса, и, таким образом, побил рекорд сестры.

«Ну что, Хемика с аттестатом? Математика профиль, разумеется. Баллы для восьми лет шикарные», - похвастался успехами сына Евгений в семейном блоге, добавив, что с такими результатами мальчик может поступать на мехмат или на ВМК (высшая математика и кибернетика).

Следующая по возрасту - Лейя, и она, похоже, уделает старших сестру и брата, поскольку началку «закрыла» раньше их: в пять лет. Остальные четверо - еще малыши, но и их чуть ли не с пеленок начинают учить складывать буквы в слоги и решать примеры.

Евгений и Наталия говорят, что своих ребят вундеркиндами не считают, и таких результатов может добиться любой ребенок, если с ним правильно заниматься.

Что за методика?

«Мы совершили революцию в образовании!» Евгений считает себя гением педагогики и уверяет: наработок уже столько накопилось - хватит не на одну диссертацию. Однако сейчас у многодетных родителей нет времени на научные труды, поэтому об их методике знают только с их слов.

- Основана на работах известных советских педагогов и психологов Эльконина, Выготского, Давыдова, Рубинштейна. Деятельностный подход, работа с внутренней мотивацией, безоценочность, обучение в зоне ближайшего развития… - рассказывал Тепляков в интервью. - Говоря простым языком, нужно правильно подбирать сложность заданий: чтобы было немного сложно, но решаемо. Иначе никакой похвалой не удержите интерес. И еще важный момент - не оценивать ребенка, а стараться понять, почему ошибается: то ли не понял, то ли путает одно с другим... Вытаскиваете эти ошибки, пытаетесь зажечь.

Базовый навык - чтение, причем скоростное. Их малыши в 2 года уже читают по слогам, а когда могут осилить слова и предложения (в 3 - 4 года), папа с секундомером начинает нарабатывать скорость: «Быстрее! Еще быстрее!» В их ЖЖ есть видео таких «нагоняев». Понимать суть прочитанного на этом этапе не требуется. А вот когда ребенок разгоняется до 70+ слов в минуту, уверяет Евгений, он начинает понимать текст и пересказывать, тогда же появляется желание читать самому, много и запоем. В 6 - 7 лет малыши Тепляковы шпарят со скоростью 300 слов в минуту и глотают по 300 страниц книг и учебников в день.

Родители вроде бы придерживаются государственных стандартов, но школьную программу все же лихо подгоняют под свой вкус. Например, по литературе их дети не проходят «Войну и мир» Толстого, по истории не читают про «кровавых царей», английский не учат. «Закрыли» - любимое словечко Евгения, когда он говорит о прохождении детьми этапов школьной программы. Углубляться в какие-то предметы, как мы поняли, папа не считает важным, как и сдавать ЕГЭ на высокие баллы. Вот и Алисе баллов на бюджет не хватило, и ее почему-то отдали на платное, согласившись платить почти 400 тысяч в год.

На фото с родителями не Алиса, а ее брат Хеймдалль. Все старшие дети в семье носят длинные волосы - Тепляковы экономят на стрижках. Фото: Редакция/YouTube

Это хорошо или плохо для детей?

«У нас мог бы быть 10-летний выпускник и работающая методика по подготовке таких детей. Выпускник-то будет, а методику… не потянут и не пропустят, пока живы», - досадовал Тепляков в блоге пару месяцев назад.

Да, с Алисой в МГУ все пошло не так, как планировал Евгений. Школьную учебу удавалось держать под контролем, а с университетом не получилось. Там не поддержали папу, требовавшего, чтобы дочь проскочила программу психфака за два года вместо шести. В итоге весь первый курс Тепляковы конфликтуют с факультетом, а Алиса не посещает занятия. До сих пор не сдала зимнюю сессию, что с летней - не ясно. Хотя папа говорит об обратном: мол, дочь все сдала на отлично и уже «закрыла» три курса, обогнав взрослых одногруппников. На ту же «беговую дорожку» родители теперь отправляют и Хеймдалля. Будут штурмовать МГУ или подыщут вуз посговорчивее, пока не знаем.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Главное - не натаскать ребенка, а дать ему возможность полноценно развиваться

Заслуженный профессор МГУ Александр Асмолов еще зимой бил в колокола, назвав историю с учебой 9-летней девочки в МГУ бесчеловечным экспериментом над ребенком:

- Специалистам - педагогам и психологам - о девочке неизвестно ничего, кроме того, что благодаря энергии отца она сумела пройти школу. Феномен за закрытой дверью. Проблема должна быть решена ради ребенка, для ее социального и психологического здоровья.

- Какие бы результаты мы ни получили на трех детях, это особенности этих трех детей, - отметила в комментарии «КП» директор Центра исследований современного детства Института образования ВШЭ Екатерина Поливанова. - Главное не то, чтобы ребенка натаскать, важнее, чтобы он полноценно развивался, приобретал опыт общения с людьми, опыт наслаждения природой. Вот этот опыт не в скорочтении набирается.

В то же время академик РАН и РАО, отец девятерых детей Алексей Семенов считает, что история детей Тепляковых - повод для размышлений о судьбе образования в стране. По его словам, большая часть времени у обычного ребенка в школе действительно уходит впустую. Любой хороший учитель подтвердит: необходимость «пройти программу» со всеми приводит к тому, что одни не понимают, потому что что-то упустили раньше, другие скучают, потому что уже все поняли. Ориентацию на отметку надо заменить ориентацией на реальное индивидуальное достижение результата.