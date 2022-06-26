Младший брат Алисы Тепляковой Хеймдалль закончил школу в 8 лет

Хемик - второй малыш-вундеркинд Тепляковых Фото: Личный архив героя публикации

Папа вундеркиндов разместил в 2 часа ночи в семейном блоге лаконичный пост с названием “Улетный выпускной”, в котором всего два фото. На одном Хеймдалль с лентой выпускника на школьной сцене, правда, почему-то не в нарядной одежде, как другие. На второй мальчик держит в руках почетную грамоту, подписанную директором московской 626-й школы Ольгой Гордиец, о награждении Хеймдалля Теплякова за выдающиеся успехи в обучении.

Тепляковы несколько лет назад оформили семейный детский сад “Журавушка”, детей учат дома папа с мамой, а аттестации они проходят в 626-й школе. Первой там получила аттестат об окончании 11 классов Алиса - это было ровно год назад. Теперь выпустился второй малыш-вундеркинд Тепляковых. Хемик даже на полгода улучшил рекорд сестры, ведь он младше на полтора года. А значит, и в вуз мальчик может поступить в 8 лет, а не в 9, как Алиса.

О планах на поступление сына Евгений намекал еще неделю назад, рассказав, что Хемик сдал профильную математику на “шикарные баллы”, с которыми можно на мехмат или на ВМК (высшую математику и кибернетику). У самого Евгения два диплома МГУ о высшем образовании - факультет психологии и ВМК. На психологию поступила Алиса, не исключено, что Хемик попытается попасть на кибернетику.

Хеймдалль пришел на праздник почему-то не в нарядной одежде, как другие Фото: Личный архив героя публикации

Сколько баллов он получил по ЕГЭ и сколько сдавал предметов, Тепляковы не говорят. Для аттестата 11-класснику достаточно сдать два обязательных экзамена - русский и математику, получив минимальные баллы. По русскому минимальный порог 24, по математике 27, это тройка. Корочку-то дадут, но для поступления в МГУ на кибернетику и мехмат порог значительно выше: 60 баллов по русскому и профильной математике, 65 - по информатике и ИКТ и 55 - по физике (информация с официальных сайтов факультетов). Также абитуриенты сдают ДВИ по математике - дополнительное вступительное испытание. Экзамен пройдет в середине июля дистанционно по системе прокторинга, когда за абитуриентом через монитор наблюдают представители факультета, чтобы не списывал. Списки зачисленных опубликуют 9 августа.

С Алисой была такая же секретность. Папа говорил, что ЕГЭ дочь сдала прекрасно, баллы не скажем, потому что сравнивать результаты 8-летнего ребенка с результатами 17-18-летних неправильно. В МГУ Алиса поступила с 200 баллами, и если вычесть ее 56 баллов по ДВИ по биологии, по трем ЕГЭ в сумме девочка набрала всего 144. Тем не менее этого хватило, чтобы пройти на платное. Правда, с учебой у Алисы не очень хорошо: она с середины сентября не была почти не на одном занятии, завалила зимнюю сессию.

К слову, баллы для поступления можно улучшить, если есть индивидуальные достижения: аттестат с отличием, дипломы предметных школьных олимпиад, волонтерство, ГТО. Раньше вузы давали дополнительные баллы только за золотой значок, а с этого года учитывают все три. Судя по блогу Тепляковых, Хемик весной активно сдавал нормы ГТО.

КСТАТИ

Поступление Алисы в вуз критиковали многие уважаемые специалисты, даже называли эту затею жестоким экспериментом, ведь есть законы развития мозга и психики, и обучение нужно соотносить с возрастом. Ускоренное умственное развитие в раннем возрасте, которое практикуют со всеми своими детьми Тепляковы, может аукнуться проблемами психологическими. Кроме того, чтобы полноценно учиться в вузе, нужно не только уметь быстро и много читать учебники, но и уметь анализировать, применять свои знания, отстаивать свою точку зрения, работать в команде, и эти умения тоже формируются не в 8-9 лет. Да и смысл получить диплом в 13 лет, а то и в 10, к чему так стремится папа вундеркиндов Евгений? На работу в этом возрасте не берут. И хотя родители Алисы пытаются убедить всех, что с учебой дочки все прекрасно и детство у нее никто не отнимает, подтверждения их словам нет.

Комментируя Газете.ру идею с поступлением в вуз Хеймдалля Теплякова, заместитель президента Российской академии наук (РАО) Геннадий Онищенко сказал, что для одаренных детей необходим подбирать индивидуальные программы обучения, которые будут гармонизированы с их феноменальными способностями, иначе это дорога в тупик и неизбежная трагедия для детей.

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