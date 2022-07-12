Стартовала всенародная акция признательности воинам-героям, погибшим на Украине

АНО “Добро Саппорт” запускает народную интернет-акцию "Дань героям", посвященную военным, которые прямо сейчас сражаются, совершают подвиги и погибают за будущее России.

АНО “Добро Саппорт” запускает народную интернет-акцию "Дань героям", посвященную военным, которые прямо сейчас сражаются, совершают подвиги и погибают за будущее России. Организаторы предлагают каждому жителю России отдать личную дань признательности защитникам отечества, скачав плакаты с героями с сайта и разместив их в своих социальных сетях и мессенджерах. Для удобства участников акции плакаты адаптированы под самые разные интернет-платформы: Вконтакте, Одноклассники, Телеграм и другие.

Витязь, богатырь, защитник земли русской – быть воином в нашей стране всегда было не просто призванием, но настоящим служением. Будь то княжеская Русь, императорская Россия или Советский Союз – во все времена русскому ратоборцу была слава и почёт. Мы благодарны нашим великим предкам, победивших нацизм в 20 веке. Но и прямо сейчас, на наших с вами глазах, появляются герои-современники, равновеликие титанам прошлого. Именно они станут примером для многих жителей нашей страны. Примером, вдохновляющим на собственные подвиги. Однако сейчас, за исключением точечных новостей и локальных акций признательности, освещения подвигов героев нашей страны массово не проводится.

Вот что пишет писатель и общественный деятель Захар Прилепин в своем блоге – “В России тем временем, признаться, всё идёт так, как идёт. Радийная повестка прежняя. Журналы не пестрят портретами героев спецоперации. Литература почти поголовно пребывает в стороне от происходящего… Культура, агитация, пропаганда — всё это должно ожить, очнуться, явить свой новый облик. Страна должна ежедневно видеть своих лучших детей. Она должна увидеть, кто пришел на смену победителям 1945 года.”

Пусть крупный бизнес, многие СМИ, и некоторые локальные чиновники в большинстве своем игнорируют героев России. Значит мы, народ, должны славить своих героев вопреки. Вопреки косности, вопреки неповоротливости структур, вопреки опасениям “как бы чего не вышло” и особенно вопреки деструктивным представителям нашего общества, которые считают, что стыдно быть русским. Нам не стыдно. И мы гордимся лучшими из нас. Гордость за героев и чествование их подвигов – это часть нашей идентичности и наших ценностей, как бы их не пытались очернить.

При помощи проекта "Дань героям" любой россиянин может отдать дань признательности героям. Для этого достаточно зайти на сайт, подобрать подходящий формат плаката с героем и разместить его в своей социальной сети или мессенджере. Заменить аватарку, обложку группы, превью своих роликов на видеохостингах на изображения с героями. Или же просто запостить плакат в социальных сетях, чем выразить свою благодарность воинам.

По мере создания на сайт будут добавляться новые плакаты с героями России, адаптированные под разные интернет-форматы. Активная фаза акции продлится до конца лета 2022 года.

Как говорил маршал Рокоссовский – “Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим”. За величием мы не гонимся, но зато точно знаем, что российские солдаты и офицеры более чем достойны нашей гордости и памяти.