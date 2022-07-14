Корреспондент «КП» подхватил странную болезнь и решил, что это оспа обезьян

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Ой, ребята, щас помру, заражённый дрянью.
Подхватил я поутру оспу обезьянью.
И лежу, как сирота, целый день в постели.
Все симптомы - тошнота, слабость во всём теле.
Голова идёт моя почему-то кругом.
По всей видимости, я со своим недугом
Представляю, как Эвклид, ценность для науки.
А ещё плечо болит и трясутся руки.
Мне бы няню (вот вам крест, обожаю нянь я).
А иначе меня съест оспа обезьянья!
Всё мечусь как в кураже, весь в ажиотаже.
И в животное уже превращаюсь даже.
Занюхнув нашатырю (нет его поганей),
В ванной в зеркало смотрю - лоб орангутаний!
Люди, срочно дайте яд (сразу три флакона),
Уши, брови, даже взгляд словно у гиббона!..
Нет в мордахе шебутной больше обаянья.
Что ж ты делаешь со мной, оспа обезьянья!
Нет, и впрямь нехорошо мне на свете этом.
Тут - хлобысь! - и друг пришёл не с пустым пакетом.
И, стаканами звеня в моей скромной келье,
Объяснил, что у меня только лишь похмелье.
Он в таких вопросах ас. Ну а я, ребята,
Стал примерно через час свежим словно мята.
Юн, красив - ну как в кино! Только грубой бранью
Поливаю всё равно оспу обезьянью.
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