Корреспондент «КП» подхватил странную болезнь и решил, что это оспа обезьян

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Ой, ребята, щас помру, заражённый дрянью.

Подхватил я поутру оспу обезьянью.

И лежу, как сирота, целый день в постели.

Все симптомы - тошнота, слабость во всём теле.

Голова идёт моя почему-то кругом.

По всей видимости, я со своим недугом

Представляю, как Эвклид, ценность для науки.

А ещё плечо болит и трясутся руки.

Мне бы няню (вот вам крест, обожаю нянь я).

А иначе меня съест оспа обезьянья!

Всё мечусь как в кураже, весь в ажиотаже.

И в животное уже превращаюсь даже.

Занюхнув нашатырю (нет его поганей),

В ванной в зеркало смотрю - лоб орангутаний!

Люди, срочно дайте яд (сразу три флакона),

Уши, брови, даже взгляд словно у гиббона!..

Нет в мордахе шебутной больше обаянья.

Что ж ты делаешь со мной, оспа обезьянья!

Нет, и впрямь нехорошо мне на свете этом.

Тут - хлобысь! - и друг пришёл не с пустым пакетом.

И, стаканами звеня в моей скромной келье,

Объяснил, что у меня только лишь похмелье.

Он в таких вопросах ас. Ну а я, ребята,

Стал примерно через час свежим словно мята.

Юн, красив - ну как в кино! Только грубой бранью

Поливаю всё равно оспу обезьянью.

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