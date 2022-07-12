В Россию пришла оспа обезьян. Отвечаем на пять главных вопросов о «европейской чуме»

Произошло то, что так или иначе должно было случиться. В Россию завезли оспу обезьян. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Произошло то, что так или иначе должно было случиться. В Россию завезли оспу обезьян. Роспотребнадзор сообщил о первом зафиксированном случае. Вирус обнаружен у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы. По данным некоторых СМИ это житель Санкт-Петербурга. «Болезнь протекает в легкой форме. Угрозы для жизни пациента нет», - заявили в Роспотребнадзоре.

Kp.ru собрал ответы на главные вопросы о новой инфекции и о том, как теперь не подхватить ее в нашей стране.

1. Как ей заражаются?

Изначально - от животных, в основном в Африке. Переносчики вируса оспы обезьян - грызуны, в первую очередь, африканские полосатые и солнечные белки, обитающие в тропиках. Люди, подхватившие вирус от животных, могут передавать его дальше, от человека к человеку.

Всемирная организация здравоохранения перечисляет такие пути заражения:

- контактно-бытовой: можно подцепить вирус, пользуясь общей посудой, полотенцами, постельным бельем, прикасаясь к другим предметам, куда попали слюна, кровь или гной из пузырьков или язв на коже больного. В таких случаях инфекция проникает в организм здорового человека либо через слизистые (рот, нос, глаза), либо если зараженные жидкости попадают в ранки, трещины на коже;

- воздушно-капельный: когда пациент кашляет и чихает, вирус разносится вместе с каплями слюны. Американские центры по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (CDC) оценивают риск заражения оспой обезьян как высокий, если здоровый человек контактировал с больным на расстоянии в пределах 1,8 метра.

Есть также подозрение, что оспа обезьян начала передаваться половым путем. Но этот способ пока под вопросом. До сих пор достоверно не известно, распространяется ли вирус через сперму или вагинальные выделения, отмечает ВОЗ. Наибольшее количество зараженных сегодня - мужчины-гомосексуалисты, у них при половых контактах чаще бывают микротравмы, облегчающие проникновение инфекции. Однако не исключено, что такие пациенты заражаются из-за соприкосновения с кожей или слизистыми больных, где есть оспенные высыпания (при поцелуях, тесных объятиях и т. п.), а половым путем вирус все же не передается. Исследования продолжаются.

КСТАТИ

Поскольку оспа обезьян уже появилась в России, встает вопрос: есть ли риск подхватить инфекцию на пляжном лежаке, не накрытом своим личным полотенцем? Или в магазине, меряя одежду?

Все будет зависеть от длительности контакта с вещами, к которым прикасался (надевал) больной, поясняют врачи. Точных сроков специалисты не называют. Но советуют в любом случае не пренебрегать правилами гигиены: всегда брать на пляж свою подстилку, обязательно стирать или гладить либо обрабатывать горячим паром купленную одежду, которая надевается на голое тело.

2. Какие симптомы?

Признаки болезни проявляются в среднем через полторы-две недели после заражения, максимум на 21-е сутки.

- Сначала похоже на грипп: повышение температуры, головная боль, боли в мышцах, озноб, слабость.

- Обязательный признак - увеличение лимфоузлов.

- На третий-четвертый день температура снижается, появляются высыпания на коже и слизистых (во рту).

- Со временем на месте пузырьков образуются корочки, они отваливаются, могут оставаться шрамы (оспины).

Симптомы обычно проходят через 3-4 недели. Еще около двух месяцев может понадобиться на восстановление. У людей из групп риска - детей, беременных, лиц с ослабленным иммунитетом - могут развиваться осложнения из-за присоединения бактериальных инфекций. В том числе встречается воспаление головного мозга - энцефалит. Есть угроза заражения крови. При поражении роговицы глаз инфекция может привести к слепоте.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Можно спутать с сифилисом и ветрянкой

- Заболевших людей чаще всего лихорадит, мучает головная боль, боли в спине и мышцах, - рассказал kp.ru заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Михаил Каган. - Примерно на третий день после повышения температуры у большинства зараженных появляется болезненная сыпь. Сначала возникают плоские красные пятна. Потом они приподнимаются над поверхностью кожи и наполняются жидким содержимым в течение следующих пяти-семи дней.

В первую очередь сыпь обычно покрывает лицо, руки, ноги. Нередко появляется на внутренней части рта, на наружных половых органах. Затем может распространиться на остальные части тела, рассказал доктор Каган. При этом оспу обезьян можно спутать с герпесом или сифилисом - за рубежом уже были случаи постановки ошибочных диагнозов.

3. Что делать, если подозреваешь у себя оспу обезьян?

Не теряя времени, обращаться в государственную или муниципальную поликлинику, или больницу. У вас возьмут анализы и отправят их на исследование в лабораторию Роспотребнадзора, где есть тест-системы для определения вируса оспы обезьян. Самостоятельно сдать такой анализ в ближайшей лаборатории за деньги, как текст на ковид, не получится. Поскольку массовых случаев заболевания нет, повсеместная диагностика на сегодня не предусматривается, поясняют эпидемиологи.

4. Как будут лечить?

Минздрав России выпустил временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.

- В документе указывается, что противовирусные препараты для лечения этой инфекции в России не зарегистрированы, - пояснил kp.ru доктор Каган. - Минздрав рекомендует применять симптоматические препараты. В качестве жаропонижающих - парацетамол и ибупрофен. Для обработки высыпаний на коже могут применяться генцианвиолет вместе с нистатином и фукорцин. Детям возможно нанесение водных растворов анилиновых красителей.

Больного или лицо с подозрением на заболевание (когда есть симптомы, но еще нет результатов анализов) госпитализируют в специально защищенную, боксированную палату инфекционного отделения. Тем, кто контактировал с больным, предписывается изоляция в стационаре или на дому под медицинским наблюдением в течение 21 дня/

Благодаря проводившейся в прошлом массовой вакцинации от натуральной оспы в России имеется значительная иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения оспы обезьян Фото: Shutterstock

5. Нужна ли прививка?

Минздрав в своих рекомендациях поясняет: вакцинация от натуральной оспы, которая проводилась в Советском Союзе до 1980 года, обеспечивает примерно 85%-ную защиту от возбудителя обезьяньей оспы. Для тех, кто родился позднее, прививки пока не требуются, считают эпидемиологи.

«Благодаря проводившейся в прошлом массовой вакцинации от натуральной оспы в России имеется значительная иммунная прослойка, необходимая для купирования распространения оспы обезьян», - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Если хотите максимально снизить риск заражения, надевайте маску или респиратор в людных местах (заодно от ковида, поднявшего голову, поможет), мойте руки или пользуйтесь антисептиками.

ЦИФРЫ

9647 случаев заболевания оспой обезьян во всем мире зарегистрировано на утро 12 июля.

Инфекция обнаружена в 63 странах.

Нас ждет новая пандемия?

Всемирная организация здравоохранения ожидает нарастания вспышки, но считает, что говорить о пандемии пока преждевременно. Все-таки возбудитель оспы обезьян по своей заразности пока и близко не походит на коронавирус. Напомним, инфицированный ковидом передает вирус в среднем 4-5 здоровым людям. А из десятка контактировавших с больным оспой обезьян инфекцию подхватит лишь один человек, поясняют эпидемиологи.

Российские ученые и врачи, опрошенные kp.ru, тоже на сегодня не видят оснований для объявления эпидемии. Однако то, что возбудитель оспы обезьян уже приобрел порядка 50 мутаций, выглядит тревожным знаком. Для вирусов такого типа (ортопоксвирусы) это не характерно, отметил в интервью kp.ru заслуженный врач России Михаил Каган. Хотя, влияние этих изменений на заразность и тяжесть инфекции пока определить не удалось, уточнил эксперт. Исследования продолжаются. А российские органы здравоохранения и санэпидслужба уже подтвердили полную боевую готовность к встрече обезьяньей оспы.