Врач-педиатр Евгений Тимаков объяснил, стоит ли опасаться недостатка вакцины от ветрянки в Москве Фото: Shutterstock

Вчера в телеграм-канале Baza появилось сообщение, что в московских поликлиниках заканчиваются вакцины от ветрянки. Ситуация настолько критичная, что столичные педиатры рекомендуют ехать в другие регионы, чтобы поставить прививку от ветрянки. «По словам врачей, опрошенных «Базой», в детских поликлиниках Москвы стало «очень много» пациентов с ветрянкой. Вероятно, это связано с тем, что с апреля больницам перестали поставлять соответствующие вакцины».

Но Департамент здравоохранения Москвы сразу же опроверг эту новость: «Дефицита вакцин от ветряной оспы в столице нет». На данный момент все столичные поликлиники обеспечены запасом вакцин от ветрянки, поставки осуществляются ежемесячно, и запас есть до конца года и даже больше. Если же в какой-то поликлинике вакцины не оказалось, то Департамент здравоохранения готов разбираться с каждым конкретным случаем.

Детская вакцина от ветряной оспы («Варилрикс» бельгийского производства) внесена в столичный календарь прививок, ее можно делать детям с года. Но в Национальном календаре прививок ее нет, так что в регионах родители при желании делают ее платно.

Но столичные педиатры говорят, что особого ажиотажа желающих привить детей от ветрянки никогда не наблюдали. Многие считают, что ветрянка (он же вирус герпеса 3-го типа или вирус Варицелла-Зостер) - «обязательная» детская болезнь, которой нужно переболеть и получить иммунитет. Конечно, все не так просто, и в будущем из-за «простой ветрянки» можно получить осложнения, но врачи не принуждают родителей.

- О серьезных перебоях с вакциной от ветряной оспы в последнее время я не слышал. Вероятнее всего, импортной вакцины «Варилрикс» у нас в ближайшее время не будет. Но никакой катастрофы в этом нет. Не будет одной вакцины, есть другая: у нас налажено производство своей вакцины «Варивакс» по технологии Нидерландов, - говорит главврач одной из столичных клиник, педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. - Что касается большого количества пациентов с ветряной оспой (не путать с оспой обезьян) — тоже не отмечается особенного наплыва болеющих детей. Ветряная оспа была, есть и будет всегда. И дети ей болеют почти круглогодично. Просто основные вспышки случаются в момент скученности детей, то есть в осенне-зимний период в садиках и порой школах. Вакцина способна эффективно (по некоторым данным на 92 процента) защитить от заболевания и почти стопроцентно убережет от тяжелого течения болезни. А это могут быть и серьезное повышение температуры, и выраженная сыпь, способная оставить глубокие шрамы, и поражение головного мозга (энцефалиты), и поражения сердца. А рецидивом в будущем может стать опоясывающий лишай.

Кстати, недавно Джастин Бибер рассказал о частичном параличе лица, который случился у него как раз как осложнение от «безобидной» ветрянки.