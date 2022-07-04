Профессор-инфекционист: Герпес опасен, но избавление от него может породить новые угрозы для человечества

Практически у каждого человека в организме спокойно сидит тот или иной тип вируса герпеса. При определенных условиях он становится активным Фото: Shutterstock

С началом вспышки обезьяньей оспы обострился интерес к вирусу герпеса. Ведь некоторые его типы - ветрянка, герпес 1-го и 2-го типа дают высыпания на коже, которые похожи на оспенные. Как не спутать? С другой стороны, подлила масла в огонь жуткая история 28-летнего музыканта Джастина Бибера. В начале июня парень выложил видео, где его лицо перекошено и частично парализовано.. Удастся ли полностью восстановиться, врачи сказать не берутся. При этом звездный пациент не стал скрывать свой диагноз: синдром Рамсея-Ханта, то есть поражение лицевого нерва. А спровоцировала его герпетическая инфекция.

О распространенности многоликого вируса, его загадках, осложнениях и лечении мы поговорили с заведующим кафедрой инфекционных болезней Первого московского государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова Минздрава России, доктором медицинских наук, профессором Еленой Волчковой.

ОТ ВЕТРЯНКИ ДО ЦИТОМЕГАЛОВИРУСА

- Елена Васильевна, сколько типов вируса герпеса сегодня известно науке?

- Восемь типов. Из них достаточно хорошо изучены пять первых. Это:

* вирус герпеса 1-го типа - чаще всего встречается в виде «простуды» на губах, в носу, на глазах;

* 2-го типа - генитальный герпес, высыпания на половых органах;

* герпес 3-го типа - вирус Варицелла-Зостер (Varicella Zoster Virus, VZV), вызывает ветрянку и опоясывающий лишай;

* 4-й тип - вирус Эпштейна-Барр;

* 5-й - цитомегаловирус.

Шестой, седьмой и восьмой типы изучены недостаточно. Их исследование началось в последней четверти XX века, но успехи пока не очень значительные. В организмах большинства людей эти типы герпеса живут в «спящей» форме. Активируются же они в основном у ВИЧ-инфицированных пациентов, у которых и были открыты. А также у лиц с иммунодефицитами на фоне хронических заболеваний, аутоиммунных поражений и у онкологических больных.

- Правда ли, что тем или иным типом герпеса заражен практически каждый человек на Земле?

- Да, это так. Причем, нередко у одного человека по несколько типов вируса герпеса.

«ПОЦЕЛУЙНАЯ БОЛЕЗНЬ» ПРОВОЦИРУЕТ РАК?

- Как люди чаще всего заражаются герпесом?

- Разные типы этого семейства вирусов отличаются довольно значительно и ведут себя по-разному. Но в целом чаще всего заражение происходит при тесном контакте: пользование общей посудой, постельным бельем, поцелуи, половые контакты и т. п. Герпес живет только в организмах людей. И передается окружающим либо при острой форме инфекции (когда человек впервые подхватил вирус. - Ред.), либо при активации латентной, скрытой формы.

- То есть заразиться можно, только если у человека есть симптомы - скажем, те же характерные высыпания, пузырьки на коже?

- Не только. Герпетическая инфекция может активироваться - это видно по анализам, но заметных внешних симптомов не будет. Кстати, знакомые всем везикулы (высыпания в виде пузырьков на коже) встречаются далеко не всегда и не при всех типах герпеса. Скажем, их никогда не бывает при цитомегаловирусе, вирусе Эпштейна-Барр. Последний при заражении может вызвать инфекционный мононуклеоз (похож на сильную ангину. - Ред.) либо протекать в виде инфекции, похожей на обычную простуду. Или же вообще бессимптомно.

- Есть гипотеза, что у зараженных вирусом Эпштейна-Барр повышен риск развития некоторых видов рака. Это доказано?

- Есть наблюдения, что такой тип герпес-вируса у некоторых людей усиливает пролиферацию (то есть деление клеток). В результате могут развиваться злокачественные новообразования лимфоидной ткани, такие как лимфома Беркитта. Но достоверно не известно, почему так происходит у отдельных пациентов. Также мы не знаем, насколько распространены онкологические заболевания, спровоцированные именно вирусом Эпштейна-Барр.

- А как уберечься от заражения им?

- Это практически невозможно. В разных странах им инфицированы от 80 до 90-95% взрослого населения. Рано или поздно вирус Эпштейна-Барр в организм попадет. Заражение происходит через слюну, т.к. вирус в максимальной концентрации содержится именно в этой биологической жидкости. Поэтому инфекцию еще называют «болезнью поцелуев».

КОМУ ГРОЗИТ БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА И ПАРАЛИЧ ЛИЦА

- Герпес действительно вносит вклад в развитие болезни Альцгеймера?

- Это многофакторное заболевание. Решающая роль герпес-инфекции в развитии болезни Альцгеймера не доказана.

- А что насчет поражения лицевого нерва, паралича лица из-за герпеса? Такое часто бывает?

- Винить в этом только герпес нельзя. Поражение нервов, включая лицевой, могут вызывать многие вирусы. Тот же грипп может дать подобные осложнения. Вообще, это характерно для любых вирусов, к которым чувствительны (тропны) клетки нервной системы.

- Какие еще осложнения может дать герпетическая инфекция?

- Все зависит от состояния иммунной системы организма. Если она не ослаблена, вирус будет под контролем и не причинит вреда. При подавлении иммунитета герпес-вирусы разных типов могут давать различные, в том числе самые тяжелые осложнения. Герпес 1-го типа может вызывать, в том числе, поражения зрительной системы вплоть до слепоты. Генитальный герпес способен привести к бесплодию у мужчин и женщин. Заражение цитомегаловирусом у беременных женщин провоцирует выкидыши.

- Говорят, что цитомегаловирус - один из самых загадочных в семействе герпеса.

- Не только он. К вирусу Эпштейна-Барр у ученых тоже много вопросов. Про цитомегаловирус еще известно, что у людей с ослабленным иммунитетом он может вызывать тяжелые поражения центральной нервной системы и различных внутренних органов. Возможны осложнения вплоть до летального исхода.

НА ЗАМЕТКУ

У кого чаще бывают осложнения герпеса

В группе риска:

- люди с онкологическими заболеваниями;

- пациенты с заболеваниями крови;

- с аутоиммунными заболеваниями;

- больные диабетом;

- люди старшего возраста;

- люди, перенесшие сильный стресс.

НУЖНО ЛИ ОТ НЕГО ИЗБАВЛЯТЬСЯ - БОЛЬШОЙ ВОПРОС

- Елена Васильевна, ученые пытаются добиться полного уничтожения герпес-вируса? Какие успехи на этом направлении?

- С ветряной оспой такая борьба ведется. Уже создана вакцина против этого заболевания. Но ее эффективность для разных категорий людей требует дополнительных исследований, наблюдений. Вообще же к вопросу искоренения герпеса - насколько это действительно оправданно - нужно относиться очень взвешенно, осторожно.

- Почему?

- Это наш давний эволюционный сожитель. Организм привык к нему и большую часть жизни у большинства людей успешно держит герпес под контролем. Если мы высвободим эту нишу, избавимся от давно прижившегося вируса, то последствия могут быть непредсказуемыми. Как известно, свято место пусто не бывает. На смену хорошо знакомому может прийти новый возбудитель инфекции, к которому иммунитет никак не приспособлен. Никто не знает, что будет, если человека полностью избавить от всех герпетических вирусов. Ведь в ходе эволюции они пришли в наш организм неспроста. И, возможно, оберегают от чего-то более опасного. Это неизвестно.

СОВЕТЫ ПРОФЕССОРА

Как не разбудить спящего монстра

Практически у каждого человека в организме спокойно сидит тот или иной тип вируса герпеса. При определенных условиях он становится активным, начинает причинять неприятности и может дать тяжелые осложнения. Как себя вести, чтобы не разбудить спящего монстра? Профессор Елена Волчкова дает такие советы.

1. Не переохлаждаться. Если уже есть симптомы активации вируса (например, зуд, жжение, покраснение, высыпания на коже), не рекомендуется купаться в водоемах.

2. Снижать стрессы. «Стресс ослабляет защитные силы организма, что способствует активации герпеса», - поясняет врач. Способы борьбы со стрессом у всех разные - кому-то нужно больше отдыхать, высыпаться, кому-то наконец взять отпуск, кому-то изменить круг общения и т.д.

3. Избегать обострения любых хронических заболеваний. На фоне таких обострений герпес-инфекции тоже активируются, предупреждает профессор Волчкова.

4. Не злоупотреблять загаром. Прямые солнечные лучи подавляют клеточный иммунитет - основное звено контроля за герпес-вирусами.

5. Не перебирать с алкоголем - это приводит к интоксикации организма, что тоже на руку вирусам герпеса.

Продолжение следует. Во второй части интервью - когда и какие анализы нужно сдавать на герпес; почему при обострении инфекции могут понадобиться таблетки от эпилепсии и насколько эффективны разные виды препаратов против герпеса.

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