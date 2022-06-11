Герпес, болезнь Лайма, синдром Рамзи Ханта: что же случилось с Джастином Бибером

Диагноз, с которым столкнулся Джастин Бибер, не лечится в 90% случаев Фото: EAST NEWS

Джастин Бибер записал грустное видео, где его лицо перекошено и частично парализовано. Певец рассказал своим поклонникам, что страдает от боррелиоза (или болезни Лайма), которые переносят клещи. Кстати, и в Подмосковье и даже в Москве зараженные боррелизозом членистоногие тоже есть.

Также его врачи озвучили диагноз - синдром Рамзи (Рэймси)-Ханта.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТА «ПРОСТАЯ» ВЕТРЯНКА?

Из-за чего возникает этот синдром? А вот тут уже очень интересно: ветрянка спровоцировала опоясывающий лишай, а дальше развился синдром Рамзи-Ханта. Получается, что обычная ветрянка может привести к таким последствиям?

Это не совсем так. Ветрянка - это всего лишь ПЕРВАЯ встреча организма с герпесом III типа. Если бы не одно «Но»: после этой встречи герпес навсегда остается в организме, «селится» в спиномозговой жидкости и на время затихает. И в какой-то момент он может решить, что снова настало его время.

И проявляется в этот раз опоясывающим лишаем. Спровоцировать его могут несколько факторов: плохой иммунитет, хронические болезни, инфекции или даже возрастные изменения.

А опоясывающий лишай это уже куда серьезнее — это сильные боли, поражение нервной системы. Увы, если запустить и его, то последствия могут быть куда страшнее. Например, человек может поразить как раз синдром Рамзи-Ханта. Диагноз, с которым столкнулся Джастин Бибер, не лечится в 90% случаев.

Вы и сейчас, если не болели ветрянкой, можете позаботиться о себе — сделать прививку. А если все-таки герпес вышел на прогулку, не игнорируйте симптомы — это тошнота, рвота, увеличенные лимфоузлы, температура и лихорадка. Бегом к врачу-неврологу за противовирусной терапией.- И что тут скажешь? - подытоживает доктор Абакумов. - Тут уже неважно, кто сколько зарабатывает, кто круче, популярнее, больше в жизни сделал - болезни не щадят НИКОГО. Они не смотрят, сколько вам лет и сколько долларов у вас на счету, они, как рэкетиры в 90-х, могут докопаться до каждого и выбить из вас здоровье. Поэтому никогда не переставайте заботиться о себе.

ПОХОЖЕ НА НЕЙРОБОРРЕЛИОЗ

Доктор биологических наук, профессор Анча Баранова написала в своем Telegram-канале: «Синдром Рамси-Ханта - это не просто перекошенное лицо, но еще и весьма болезненная сыпь (то есть как ветрянка, только в очень и очень серьезной форме — прим. Ред.). Паралич и даже вместе с сыпью - это нередко оказывается нейроборрелиоз! То есть болезнь Лайма. Судя по прессе, эта самая поганая болезнь Лайма у Джастина Бибера в 2020 году обнаружилась, ровнехонько перед началом пандемии. В общем, одно с другим явно связано, да и реактивация герпеса на фоне Лайма бывает.

Так что, читатели, помните - сняв с себя клеща, быстро тащите на анализ! Чтоб если что лечиться сразу, а не потом, - потому что у сразу пролеченных такие сюрпризы всплывают гора-а-аздо реже!»