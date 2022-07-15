Журналисты с увлечением стенографировали выступление кандидата в вице-премьеры Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Чего только не говорили о неожиданном возвращении депутатов на Охотный Ряд всего через неделю после официального закрытия летней парламентской сессии. «Знать, войну будут объявлять!» — немедленно предположили телеграм-аналитики. Правда разошедшись во мнениях, а кому же — то ли Байдену, то ли Банковой, то ли расплодившемуся на Руси борщевику.

Но всё было прозаично. На днях получил повышение Денис Мантуров: от «просто» министра промышленности и торговли — до вице-премьера Правительства РФ. В каковой позиции его теперь должен утвердить (или не утвердить) парламент.

Если хотите интриги — то её не было. Даже депутаты-коммунисты, регулярно рассказывающие про «разваленные заводы», к Денису Валентиновичу относятся с уважением. Однако регламент есть регламент.

И вот Мантуров выступает в большом зале Думы с докладом о структуре момента. Голос его звучит особенно простуженно на словах «глобальная пандемия». Да и в остальном — ситуация волатильная:

— Мы смогли удержать промышленность от глубокой просадки. Обрабатывающие отрасли за пять месяцев нынешнего года выросли на 2%. Но мы не успокаиваем себя, — делает красивый риторический ход Мантуров.

И продолжает: по итогам года из-за ухудшения экспортных возможностей ожидается падение промпроизводства — в металлургии, химическом комплексе, лесной промышленности. В целом по году, даже с учётом роста оборонного сектора, обрабатывающая промышленность может сократиться на 6%.

Но на этом моменте Мантуров вновь уходит в позитив:

— Нужно совершить поворот к технологическому суверенитету! — предлагает он. И обещает (в случае своего утверждения) тесно и слаженно работать с профильным думским комитетом, фракциями и депутатами.

И слегка волнуется — всё-таки в зале почти 400 человек, и сейчас они по регламенту зададут каверзные вопросы.

Журналисты ждали сенсации, но всё прошло буднично Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Впрочем, «драконить кандидата» обитатели Охотного Ряда, всего год назад сами бывшие кандидатами на выборах, не берутся. Вопрошают вежливо:

— Как можно связать возможности торгового флота, судостроения и отечественной металлургии? — интересуется Станислав Наумов от ЛДПР.

— Мы должны полностью обеспечить технологическую независимость в этом направлении. Мы хорошо научились строить сами корабли — подводные и надводные. Но есть ключевой момент — судовое оборудование [которое из-за иностранных санкций необходимо импортозамещать — прим. ред.]. Мы согласовали с Минфином выделение около 7 млрд рублей на данные цели на нынешний год, — рапортует Мантуров.

Следующий вопрос задаёт эсер Олег Нилов:

— Мы за отечественные автомобили. Но, может, надо не только «Лады», но и электромобили поддерживать?

— Электромобилям не требуется ни внутреннее сгорание, ни трансмиссия, — демонстрирует владение вопросом Мантуров. — В этой части их производство проще. Тут мы будем совершенствоваться. Но и про традиционные платформы с ДВС [двигателями внутреннего сгорания — ред.] забывать не будем.

«Экзамен» продолжается почти два часа — у гостя из Белого дома спрашивают и про дефицит отечественных лекарств, и про сельхозмашины.

Затем — небольшая пауза, председатель Госдумы Вячеслав Володин уточняет у коммуниста Николая Коломойцева:

— Вы сказали о 150-ти депутатах, которые опечалились необходимостью прийти на внеочередное заседание. Можно от вас получить списки этих депутатов?

— Думаю, «150» — фигура речи. Я общаюсь со всеми фракциями, шатания нет, — заступается за депутатский корпус Леонид Слуцкий.

В итоге за Мантурова голосуют все (при одном воздержавшемся). С новым вице-премьером! «Мантуровские» слушания продолжались почти 2,5 часа.

Впрочем, помимо торговли и промышленности, депутаты обсуждают и повестку дня:

— В ДНР и ЛНР из-за войны погибло 149 детей. Мы просим обратиться к Правительству РФ и учредить день памяти детей, погибших в Донбассе, — по аналогии с аналогичной датой, недавно принятой в ДНР, — предлагает Нина Останина

А «международник» Констанин Затулин призывает упростить получение гражданства РФ для жителей не только освобождённой Украины, но и Приднестровья.

На что Председатель Володин советует профильным комитетам проработать соответствующие вопросы. И обещает помогать новому вице-премьеру в развитии промышленности.

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