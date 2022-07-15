Денис Мантуров утвержден на пост вице-премьера России Фото: Евгения ГУСЕВА

Государственная дума РФ в ходе заседания в пятницу, 15 июля 2022 года, утвердила главу Министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова на пост заместителя главы правительства России. За его кандидатуру проголосовали 394 депутата, против нет, еще 1 воздержался.

За его кандидатуру проголосовали 394 депутата, против нет, еще 1 воздержался

Мантуров поблагодарил парламентариев за оказанное доверие.

"Спасибо за доверие, постараюсь его оправдать", - сказал он после подведения итогов голосования.

До этого в нижней палате парламента прошло традиционное "выступление кандидата": самопрезентация и ответы на вопросы от народных избранников.

Мантуров рассказал, что по итогам 2021 года из-за ухудшения экспортных возможностей в России ожидается падение — в металлургии, химическом комплексе и лесной промышленности, несмотря на значительный рост в оборонно-промышленном комплексе. Так, обрабатывающая промышленность может сократиться примерно на 6%, передает его слова журналист "Комсомольской правды" Эдвард Чесноков.

В ходе выступления Денис Валентинович затронул тему удобрений. По его словам, проблем с удобрениями в стране нет и не будет, так как внутренние потребности закрываются более с чем двукратным запасом, а доля отечественных химических средств защиты растений (СЗР) на российском рынке к 2030 году может превысить 75%. Внутренний спрос аграриев РФ на минеральные удобрения будет расти, цены и объемы потребления зафиксированы. Удовлетворение внутренних потребностей - первоочередная задача для экономики России, заверил Мантуров.

Глава Минпромторга призвал осуществить поворот от рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета, прежде всего, чтобы обеспечить текущие поставки критических комплектующих. Известно, что Минпромторг до осени разработает программу поддержки предприятий, обеспечивающих технологический суверенитет.

Мантуров отметил, что Россия не заинтересована в национализации никаких предприятий, а заинтересована в рабочих отношениях.

"Приведу пример с АвтоВАЗом: мы договорились с коллегами [иностранными владельцами], что они продадут завод за рубль профильному институту НАМИ. Но с опционом — через шесть лет выкупить акции по реальной цене", - сказал он выступая в нижней палате парламента.

Мантуров также сообщил, что Россия прорабатывает новые рынки сбыта продукции, а также намерена возродить производство в электронном машиностроении.

Министр промышленности и торговли заявил, что России нужно ускорять работы по созданию собственного оборудования для средне- и крупнотоннажного производства сжиженного природного газа (СПГ). Он отметил, что отдельным блоком выделена тема энергообеспечения, ставшая для многих других государств проблемной.

Напомним, президент России Владимир Путин во вторник, 12 июля, увеличил число вице-премьеров в российском правительстве. Одним из новых вице-премьером стал глава Минпромторга РФ. Кандидатура Дениса Мантурова на пост вице-премьера-министра промышленности и торговли может быть утверждена президентом Владимиром Путиным уже в пятницу, 15 июля 2022 года.

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