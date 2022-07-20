В США обнаружили рекордный дефицит бюджета. Вот кто в нем виноват

По сведениям, содержащимся в докладе, за время своего нахождения на посту президента США Дональд Трамп подписал различные документы, которые привели к росту дефицита бюджета на $7,8 триллиона. Фото: REUTERS

Опубликован доклад «Финансовое наследие Трампа: всесторонний обзор расходов, налогов и дефицита» – традиционный документ, который появляется спустя полтора-два года после смены президента.

Данные для доклада берутся из статистики Бюджетного управления Конгресса США и дают возможность сравнить финансовые успехи, достигнутые страной во время правления того или иного главы Белого дома.

Так, по сведениям, содержащимся в докладе, за время своего нахождения на посту президента США Дональд Трамп подписал различные документы, которые привели к росту дефицита бюджета на $7,8 триллиона.

Это значительно хуже, чем показатели Барака Обамы ($6,9 триллиона) и Джорджа Буша-младшего ($5 триллионов), которые управляли страной по 8 лет, в отличие от Трампа, которому так и не удалось переизбраться на второй срок.

Эксперты утверждают, что снижение корпоративного налога и тарифная война с Китаем, развязанная администрацией Трампа, привели к ухудшению жизни американцев и заложили предпосылки той ситуации, которая наблюдается сегодня в экономике США.

Впрочем, не исключен вариант, что эксперты, рассуждающие подобным образом, просто пытаются обелить стремительно теряющего поддержку избирателей Джо Байдена, под руководством которого США уверенно движутся к экономическому краху. Например, некоторые аналитики утверждают, что страна уже вошла в период рецессии.