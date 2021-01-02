Действующий президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на американских сенаторов, которые накануне преодолели его вето и все-таки приняли оборонный бюджет страны, предполагающий антироссийские санкции.В частности, недовольство главы Белого дома вызвало то, что сенат не одобрил законопроект об увеличении выплат гражданам на фоне пандемии коронавируса с 600 долларов до двух тысяч, что предусматривал пакет мер стимулирования национальной экономики. Кроме того, законодатели не включили пункт об отмене раздела №230 принятого в конце прошлого века закона об этике коммуникаций, защищающего технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или изменение публикаций пользователей.«Наш республиканский сенат только что упустил возможность избавиться от раздела 230, который предоставляет неограниченные полномочия крупнейшим технологическим компаниям. Ничтожно!» - написал Трамп на своей странице в Twitter.Напомним, как писал сайт kp.ru, несмотря на противодействие президента, 1 января сенат принял проект оборонного бюджета, в котором, среди прочего, предусмотрены санкции против газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», а также в отношении Турции за покупку российских ЗРС С-400.