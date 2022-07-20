«Летающие танки» Ми-28 получили обновленную прошивку

Фото: Министерство обороны РФ

Вертолет Ми-28Н в войсках называют «Ночной охотник», а так же – «Летающий танк». С него летчики уничтожают бронированную технику противника.

«Противник нас боится. Работаем часто. Благодаря нашему мастерству мы летаем очень низко, качественно и выполняем все боевые задачи. Поддерживаем, в основном, Сухопутные войска, пехоту на поле боя. У этой машины очень большие возможности. Выполняем полеты с максимальным креном, тангажем и перегрузками», - поделился старший летчик Максим.

«Машины без дела не простаивают. Запросы на поддержку наших мотострелков или танкистов с переднего края приходят по несколько раз за дневную или ночную смену. Ми-28 в одиночку работают редко. В основном же, в составе смешанных боевых групп, совместно с экипажами Ка-52 и Ми-8. Задача – не только поразить наземные цели, но и прикрыть сослуживцев. За время проведения специальной военной операции эта тактика многократно себя оправдала. За один вылет группе удается уничтожить целые цепочки военной инфраструктуры ВСУ. Одни сжигают склад боеприпасов, другие – выводят из строя бронетехнику, которая охраняет подходы к нему. Как результат – украинская пехота в конкретном районе остается без обеспечения и прикрытия», - комментируют кадры в Минобороны России.

Пока одни экипажи армейской авиации Западного военного округа только возвращаются с боевого задания, другие уже готовятся к вылету. В режиме взлет-посадка аэродром работает нон-стоп. Каждому боевому заданию предшествует скрупулезная предполетная подготовка. По их работе здесь часы сверять можно.

«На Ми-28-х обновленная прошивка, которая позволяет вводить координаты прямо в вертолет. То есть, получается мы вводим координаты и высоту цели, и машина сама высчитывает место нанесения удара с наиболее максимальной точностью…», - рассказал командир экипажа Ми-28 Николай.

«Сейчас поступили координаты батареи ракетных систем залпового огня ВСУ. Смешанная группа вертолетов – ударные Ми-28, транспортный Ми-8 с группой огневой поддержки и прикрывающий Ми-35 запускают двигатели. Каждый маршрут следования «Ночных охотников» до целей – уникален и не повторяет предыдущий. Даже если работать приходится в одном районе. Летчики и штурманы прорабатывают эти воздушные тропы для своих машин иногда часами. Но находят лазейки, и обходят засады с украинскими ПЗРК», - комментируют в военном ведомстве.

При встрече с ракетами противника ударные Ми-28 резко снижают высоту, отстреливают тепловые ловушки, делают резкий крен на 90 градусов и уходят из зоны поражения.

Боевые вертолеты в зоне специальной военной операции являются наиболее оперативным и безопасным транспортом. Именно на боевом вертолете министр обороны России Сергей Шойгу инспектирует группировки войск (сил), участвующих в специальной военной операции на Украине.

Сегодня глава российского военного ведомства побывал на командном пункте командующего группировкой войск (сил) «Запад» генерал-лейтенанта Андрея Сычевого. А накануне проинспектировал российскую группировку «Юг», возглавляемую генералом армии Сергеем Суровикиным, группировку «Центр» под командованием генерал-полковника Александра Лапина, а также группировку, возглавляемую генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым группировку «Восток».

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