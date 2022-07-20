Военная спецоперация на Украине 20 июля 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 20 июля 2022 года.

Российские войска уничтожили хранилище боеприпасов к американскому и европейскому оружию, поставляемому на Украину. Склад с боеприпасами располагался рядом с населенным пунктом Беленькое в Одесской области. Удар по нему нанесен высокоточным оружием, сообщили в Минобороны России.

Вооруженные силы Украины практически лишены возможности вести воздушную разведку при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР.

Никакое оружие от США не поможет Украине победить Россию, считает бывший офицер разведывательного управления Министерства обороны Соединенных Штатов Ребекка Коффлер, об этом она написала в публикации для Fox News.

Военные ДНР и ЛНР при поддержке Вооруженных сил России освободили уже 254 населенных пункта, в том числе, Старомайское, сообщили 19 июля, в штабе Донецкой народной республики.

В бундесвере осталось лишь немного того, что можно было бы направить Украине в рамках военной помощи, сообщила 19 июля, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт в ходе посещения немецко-французской бригады в городе Мюлльхайм.

Бойцы Народной милиции ДНР ликвидировали корректировщика артиллерии ВСУ, наводившего американские гаубицы М777 на объекты в поселениях Верхнеторецкое, Новоселовка и Васильевка под Донецком.

Боец ЛНР сообщил, что украинские командиры бросают своих военных на Соледарском направлении.

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23:55 Торговая организация Южной Америки МЕРКОСУР отказалась вести диалог с Зеленским

23:11 ЕС выделил еще 500 млн евро на закупки оружия Украине, сообщил Боррель

22:20 Экспорт зерна с территории Украины будет проходить через три порта - "Одесса", "Южный" и "Черноморск", об этом сообщил член украинской делегации на переговорах по «зерновому вопросу» Рустем Умеров

21:43 В Минобороны России сообщили, что 18 июля ВСУ совершили атаку при помощи двух дронов-камикадзе

20:22 США передают Украине РСЗО HIMARS с дальностью действия 80 километров – Пентагон

20:05 США вместе с союзниками выделяют Украине более 20 РСЗО HIMARS, из них 12 уже переданы — Пентагон

19:52 В ООН заявили, что не владеют данными из первых рук об ударе по Запорожской АЭС

19:43 На Украине заявили, что для восстановления страны потребуется до $100 млрд ежегодно

19:27 Главком ВСУ обсудил с командиром НАТО в Европе координацию на уровне штабов

19:03 Жена Зеленского попросила системы ПВО у США

18:37 Глава Пентагона заявил о решающем этапе конфликта на Украине

18:30 СБУ обвинила херсонского чиновника в помощи России в переброске техники

17:54 При атаках ВСУ на Запорожскую АЭС были ранены 11 сотрудников, четверо из них находятся в тяжелом состоянии — военно-гражданская администрация.

17:10 Запорожская АЭС продолжает работать после атаки украинских БПЛА, сообщили власти.

16:41 Зеленский обсудил с главой Евросовета новые санкции.

15:56 Украинские ударные беспилотники попытались атаковать Запорожскую АЭС, сообщили власти.

15:49 В Херсоне задержали агента украинских спецслужб, передававшего координаты блокпостов

15:13 Новый пакет военной помощи Украине будет включать ещё четыре РСЗО Himars – шеф Пентагона.

13:45 Лавров заявил в интервью РИА Новости и RT, что, по его ощущениям, спецоперация была неизбежной и при ее начале он испытал "даже облегчение"

13:39 В Херсонской области идет перегруппировка сил ПВО из-за обстрелов со стороны Украины — замглавы ВГА

13:33 Лавров в интервью РИА Новости и RT: географические задачи спецоперации изменились, теперь это не только ДНР и ЛНР, но и ряд других территорий. Если Запад поставит Киеву дальнобойное оружие, географические задачи спецоперации на Украине отодвинутся еще дальше

12:37 РФ будет помогать ЛНР и ДНР: детям и взрослым, но потребуются годы, чтобы привести там всё в порядок — Путин.

12:32 В Одесской области высокоточным оружием ВКС России уничтожена пусковая установка ракетного комплекса "Harpoon" производства США — Минобороны России.

12:25 Украинские военные почти полностью покинули Северск, сообщил офицер Народной милиции ЛНР.

12:00 Лавров заявил, что в нынешней ситуации вести переговоры с Украиной нет смысла

11:55 Зеленский — артист, по системе Станиславского — переобувается очень быстро, заявил Лавров в интервью RT и РИА Новости, комментируя действия украинского лидера.

11:50 США и Великобритания, вооружая Украину, хотят столкнуть Россию с Европой, заявил Лавров в интервью РИА Новости и RT. Глава МИД уверен, что Украине не дадут возможности вести переговоры с Россией, ее удерживают от любых конструктивных шагов.

10:15 Заявления украинских военных о гуманитарных коридорах из Славянска на подконтрольные ДНР территории являются провокацией — посол ЛНР в России.

9:17 В Славянске замечены группы украинских боевиков, переодетых в российскую форму и с георгиевскими лентами, сообщил посол ЛНР в РФ.

9:09 Киевские войска обстреляли 12 ракетами из американской РСЗО HIMARS Антоновский мост в Херсоне, часть ракет перехвачена ПВО, есть повреждения, сообщил РИА Новости замглавы администрации региона

8:58 Шойгу поручил жестко пресекать обстрелы националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов на Украине и в Донбассе, заявили в МО РФ.

8:56 Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Запад», участвующую в специальной военной операции на Украине

8:36 Российская система ПВО перехватила десять ракет, выпущенных ВСУ по Херсону, сообщили власти.

7:47 Посольство РФ в США заявило, что Россия возвращает мир на освобожденные территории Украины

7:24 РИА Новости заявило о призыве сельских жителей в ВСУ вместо откупающихся горожан

7:17 Один человек погиб, трое получили ранения в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько

00:42 Белый дом заявил, что США при вхождении районов Украины в состав РФ введут новые санкции

00:10 Путин о возможности встречи с Зеленским: Киев отказался от выполнения достигнутых договоренностей, желания их выполнять у Украины нет и сейчас

19 июля:

23:10 ВГА Херсона сообщила о предотвращении теракта у пункта приема документов на гражданство РФ

23:07 Politico: Зеленский опасается, что наступление зимы вынудит Европу пойти на уступки России

23:06 Неонацисты используют мирных жителей как живой щит на коксохимическом заводе в Авдеевке

22:39 США на текущей неделе объявят новый пакет военной помощи Украине, он будет включать HIMARS — Белый дом

21:58 Глава Минобороны Резников предложил Западу тестировать новое оружие на территории Украины

21:50 Хаменеи: НАТО воевало бы с Россией из-за Крыма, если бы его не остановили на Украине