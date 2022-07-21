Лиз Трасс карьерный политик. В прошлом десятилетии работала на различных правительственных должностях Фото: REUTERS

Грозный 2022 год Британия встречает в безвластии. Из-за многочисленных провалов во внешней и внутренней политике пока ещё действующего премьера Бориса Джонсона, 179 министров и высших чиновников его кабинета демонстративно подали в отставку. Как бы намекая, кто должен уйти следующим. Поэтому некогда популярный «царь Борис» доживает последние недели в статусе и.о. — и в Соединенном Королевстве третий раз за шесть лет повис в воздухе вопрос, кто же станет новым премьер-министром Великобритании: Лиз Трасс или Риши Сунак.

Однако о «всенародном волеизъявлении» говорить не приходится. Нового хозяина Даунинг-Стрит, 10 (адрес лондонской резиденции первого министра) выбирают среди членов правящей Консервативной партии её же кулуарным голосованием. Почему — понятно: если два года назад рейтинг «тори» (консерваторов) и их главных противников, лейбористов, составлял 50% и 30% соответственно, то сейчас они почти поменялись местами. Объявлять тут «обычные» выборы — для тори смерти подобно: с этакой «народной поддержкой» их ждёт лишь билет на вылет.

Поэтому приходится устраивать междусобойчик. Конечно, никакого «народного мандата» (и оттого карт-бланша на непопулярные реформы) у лидера внутрипартийного голосования не будет. Но элиты могут хотя бы надеяться, что до следующих всеобщих выборов, намеченных на 2025 год, победитель (или победительница) сможет выправить ситуацию и вернуть партийный рейтинг на прежнюю высоту.

Англичане — люди своеобразные, поэтому выборы нового партийного главы организованы аж в шесть туров, с восемью изъявившими желание кандидатами. Первые пять раундов проходили с интервалом в несколько дней в середине июля, выявив трёх фаворитов. Это умеренный либерал Риши Сунак и две дамы с «ястребиными» повадками: Лиз Трасс и Пенни Мордонт. Их результаты — 137, 113 и 105 «за» соответственно (голосуют, напомним, члены парламента от партии тори).

Вроде бы «по очкам» новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак одержал промежуточную победу и вышел в шестой и последней тур — но очевидно, что лёгкой прогулки не будет. Львиная доля голосов от выбывшей Пенни Мордонт перетечёт к вышедшей в финал Лиз Трасс — ведь программа у них примерно одинаковая. Что даёт — по крайней мере, сейчас, если механически сложить результаты пятого тура, — почти двукратное преимущество «кандидатки №2» над Сунаком. Впрочем, у него ещё есть больше месяца, чтобы завоевать популярность немногочисленного электората: итоговый тур голосования состоится 5 сентября (ибо британский парламент очень удачно ушёл на летние каникулы).

Вроде бы «по очкам» Риши Сунак одержал промежуточную победу Фото: REUTERS

Так что пока кандидат и кандидатка готовятся к финальной схватке — напомним об их истории. Самый экзотический, конечно, Риши Сунак. Сын мигрантов-индусов в первом поколении, миллионер-финансист с блестящим образованием в Оксфорде и Стэнфорде. До прихода в политику работал в банке «Голдман Закс», потом — управляющим в инвестфонде. В общем, тут он сильно похож на другого питомца международных банкиров — президента Франции Эммануэля Макрона. Правда, в отличие от последнего, у англо-индуса был реальный опыт в конкурентной политике — Риши три раза избирался в британский парламент, всякий раз улучшая результат. То есть умеет находить общий язык с британским «глубинным народом» (его Северный Йоркшир — преимущественно аграрная территория).

Да, как же сын скромного врача Сунак стал одни из самых богатых людей Британии? Есть мнение — удачно женившись. Его жена — дочь индийского миллиардера. Сам Сунак при этом, вот же совпадение, тоже «занимался деньгами» — работал канцлером Казначейства (аналог министра экономики и финансов), на каковом посту, пусть и с переменным успехом, боролся с кризисом.

Его оппонентка Лиз Трасс — такой же карьерный политик. В прошлом десятилетии работала на различных правительственных должностях. Россиянам она запомнилась февральским визитом в Москву, где в статусе главы МИД Соединённого Королевства пыталась в крайне хамском тоне вести переговоры и грозила санкциями. А также проявляла форменное невежество (или, что ещё хуже, ещё одну завуалированную форму пренебрежения), отказываясь признавать Воронеж и Ростов регионами России.

В дальнейшем новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс показала себя ярой сторонницей Украины, при этом на июльских теледебатах допустила возможность «встречи для переговоров с Путиным» (других способов преодолеть охвативший Запад энергетический кризис, похоже, нет). Хотя обольщаться не надо — этот гипотетический диалог госпожа Трасс, разумеется, мечтает вести с позиций силы.

Сунак тоже в предвыборных речах периодически говорит об Украине — но пытается всё-таки сосредоточиться на экономике. Такие «скучные материи» избирателям не очень нравится — в отличие от во всех отношениях удобной «борьбы с Кремлём».

Кто победит в предстоящем шестом туре — сказать сложно. Многое зависит от того, что ухудшится раньше: положение Украины или экономическая ситуация в Британии — то есть будут ли избиратели сосредоточены на внешней или на внутренней политике.

Но, в любом случае, кто бы ни пришёл, говорить об улучшении отношений с Москвой не придётся: Сунак — такой же ставленник глобальных элит, как и Трасс. Просто она предлагает повести «экономические войска» в бессмысленную атаку, а он — ненадолго отойти на перегруппировку. Чтобы потом всё равно вернуться к геополитическому противостоянию.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Премьер Италии удержался в кресле… на пару дней

Некоторые континентальные коллеги Бориса Джонсона оказались столь же неудачливы. На волне экономического кризиса попытался подать в отставку премьер Италии — Марио Драги. Президент парламентской республики эту отставку не утвердил.

Тогда вопрос стал рассматривать парламент. В среду вечером Сенат Италии проголосовал за доверие Драги. Формально он остался на посту… на пару дней, поскольку такое же голосование предстоит и в нижней палате парламента, и большинство экспертов уверено, что отставка премьера предрешена. Не исключено, что Апеннины на фоне кризиса ждут новые выборы, где вероятна победа «изоляционистских» партий, нацеленных на прекращение экономической войны с Россией.