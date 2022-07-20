Rai News 24: премьер Италии Драги может подать в отставку 21 июля 2022 года

Марио Драги Фото: REUTERS

Премьер-министр Италии Марио Драги может подать в отставку уже завтра, 21 июля. Об этом сообщает телеканал Rai News 24 со ссылкой на источники в президентском Квиринальском дворце.

По данным канала, Драги будет наблюдать за дебатами в нижней палате парламента, где на завтра запланирована такая же процедура, как сегодня прошла в Сенате. После его выступления прошло голосование о резолюции по вопросу о доверии премьеру. Сенат выразил доверие, но участниками голосования стали меньше половины сенаторов при отказе от участия сразу трех партий - "Движение "5 звезд", "Вперед, Италия" и "Лига", членов правящей коалиции.

Напомним, 14 июля 2022 года Марио Драги сообщил о намерении уйти с поста премьера. При этом президент Италии не принял его отставку.

Марио Драги возглавил правительство Италии в феврале прошлого года. Президент Италии поручил ему сформировать новый кабинет министров после отставки Джузеппе Конте во время правительственного кризиса.