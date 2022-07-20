Экс-министр финансов Сунак и глава МИД Трасс вышли в финал борьбы за пост премьера Британии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунаком и глава Министерства иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс вышли в финальный раунд борьбы за кресло британского премьер-министра, обогнав с небольшим отрывом замминистра по международной торговле Пенни Мордонт. Итоги голосования в среду, 20 июля, огласил глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди.

Согласно подведенным результатам пятого тура выборов главы британского правительства, экс-глава Минфина в очередной раз набрал наибольшее количество голосов (137), став первым финалистом. Глава внешнеполитического ведомства набрала 113 голосов, а замминистра по международной торговле получил 105 голосов, поэтому не смог попасть в финал гонки.

В последнем туре выборов победителя выберут все члены партии, которых на данный момент примерно 200 тысяч. Голосование пройдет по почте, а результаты будут оглашены 5 сентября текущего года, когда парламент возобновит работу после летнего перерыва.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Борис Джонсон, ранее принявший решение уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании, призвал поддержать любую кандидатуру на пост глав британского правительства, кроме Риши Сунака.