Такого МХАТ еще не видывал: Константин Крюков в роли Станиславского, Александр Олешко - Немировича-Данченко

Константин Крюков в роли Станиславского. Фото: киноконцерн "Мосфильм"

Это история по мотивам сочинений Владимира Гиляровского и Конан Дойла. Авторы сценария: Екатерина Кочеткова, Елена Подрез, Карен Шахназаров.

Сюжет разворачивается в начале ХХ века: театральная богема и обитатели хитровских трущоб вовлечены в весьма интригующую историю. Главные действующие лица – Владимир Гиляровский и Константин Сергеевич Станиславский.

Две недели назад в интервью kp.ru Карен Шахназаров не стал рассказывать, кто будет сниматься в его новой картине. Но когда пошел третий съемочный день, кое-что уже можно рассекретить.

Станиславского играет актёр Константин Крюков. Владимира Немировича-Данченко - Александр Олешко. Как известно, Станиславский и Немирович-Данченко основали вместе Московский Художественный театр. История МХАТа начиналась со знаменательной встречи в ресторане «Славянский базар» на Никольской улице. Этот ресторан живописно изобразил в своих очерках Владимир Гиляровский, которого, как мы поняли, в картине будет играть Михаил Пореченков.

Карен Шахназаров снимает новую картину. Фото: киноконцерн "Мосфильм"

А кто же еще? Вот что писал о Гиляровском Михаил Чехов: «Жизнерадостностью от него так и прыскало во все стороны. Он сразу же стал с нами на «ты», предложил нам пощупать его железные мускулы на руках, свернул в трубочку копейку, свертел винтом чайную ложку, дал всем понюхать табаку, показал несколько изумительных фокусов на картах, рассказал много самых рискованных анекдотов и, оставив по себе недурное впечатление, ушёл». Вылитый Пореченков.

Поскольку сюжет так или иначе связан с театром, неудивительно, что съёмки начались в МХТ им. А.П. Чехова. На съемочной площадке, которой стала мхатовская сцена, Шахназаров увлеченно и требовательно, почти как Станиславский, объяснял задачу актёрам.

Помимо Крюкова, Пореченкова, Олешко в фильме будут сниматься: Алексей Вертков, Анфиса Черных, Евгений Стычкин, Борис Каморзин и другие.

Карен Шахназаров рассказывал kp.ru, что в сценарии была небольшая роль, на которую он бы с удовольствием пригласил Джонни Деппа. Жаль, что в нынешней ситуации это сделать проблематично.

Съёмки в МХТ продлятся еще неделю, затем съёмочная группа перейдёт в павильоны Мосфильма. Там уже все готово. Роскошные декорации создал художник-постановщик Сергей Февралёв. Художник по костюмам - Дмитрий Андреев и Владимир Никифоров. Оператор-постановщик – Олег Лукичёв