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25 июля 2022 8:45

Вакцина от кариеса: мечты ученых или реальное светлое будущее наших зубов?

Стоматолог Садовский считает, что создание вакцины от кариеса возможно
Анна КУКАРЦЕВА
Человечество может, если не избавиться от кариеса полностью, то хотя бы его контролировать.

Человечество может, если не избавиться от кариеса полностью, то хотя бы его контролировать.

Фото: Shutterstock

Периодически по соцсетям прокатывается «новость» - ученые изобрели вакцину от кариеса! Как показывают ссылки на научные работы, обычно это лишь часть испытаний и проводились подобные опыты много раз. Но, но как правило, несколько лет назад.

Например, еще в 2017 году ученые из Уханьского института вирусологии Академии наук Китая (да, 2020 год прославили Ухань с плохой стороны, а ведь ученые из их института трудились над прорывными исследованиями!), так вот китайские ученые представили миру очередной этап исследования вакцины от кариеса. Идея заключалась в том, чтобы синтезировать определенные белки (KF-rPAc), которые «нападают» на микроорганизмы Streptococcus mutans. Именно эти мутанты стрептококка вырабатывают молочную кислоту, которая приводит к образованию зубного камня, разрушению эмали и появления кариеса. А изобретенные китайцами белки должны были ослабить вредные бактерии и уменьшить их численность. Испытания на животных прошли успешно. Впереди были клинические испытания (а они проходят в несколько, и порой очень долгих, этапов). Пока, увы, новостей с кариозного фронта больше не было... Возможно, испытаниям помешал коронавирус.

Но от этого перспективы не утрачивают своего радужного ореола — изобретение-то возможно! Получается, человечество может, если не избавиться от кариеса полностью, то хотя бы его контролировать.

Обсудили светлое будущее с Почетным президентом Стоматологической ассоциации России (СтАР), президентом Международной ассоциации стоматологического просвещения (IADP), профессором, стоматологом Владимиром Садовским.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Создание вакцины от кариеса — давняя мечта ученых. Первые попытки начались еще в 70-х годах прошлого века, когда мир погрузился в сладкий мир газировок, а зубы заплакали от нашествия кариеса. Уже тогда английские ученые пытались бороться именно с бактериями Streptococcus mutans. И тоже — вакцина прошла испытания на животных, но уперлась в человеческий фактор.

- Это не удивительно, - объясняет доктор Садовский.- Вредные бактерии лишь часть кариозного процесса. И основным всегда будет любовь человека к сладкому, мучному и, так сказать, - нелюбовь к гигиене. И, увы, возраст: чем мы старше, тем меньше вырабатывается слюны, которая омывает ротовую полость и участвует в процессах реминерализации зубов. С меньшим количество слюны повышается риск развития и кариеса и воспаления десен. Да, бактерии обожают сладенькое, и охотнее размножаются в том рту, где сладостей в достатке. Но есть и другие факторы.

Для начала расскажу основы зубной «анатомии»: эмаль нашего зуба — это единственная живая ткань нашего организма, состоящая не из клеток, а на 95 процентов из минералов и на 5 процентов из воды, которая связана с кристаллами и органическими компонентами. Да, эмаль не умеет регенерировать свою органическую составляющую, но может восстанавливать кристаллы. Происходит это за счет того, что часть минералов из эмали переходят в слюну и возвращаются обратно, наполнившись нужными соединениями. Этот тонкий баланс, который при хорошем раскладе (правильном питании, отсутствии вредных привычке, гигиене), обеспечивает нашей эмали прочность и белизну.

Слюна, в свою очередь — это отличный природный дезинфектор, благодаря которому многообразие бактерий во рту всегда стремится к балансу. Да, во рту тоже есть совокупность бактерий, та самая микробиота, о которой сейчас начинают говорить по всему миру (пока самая известная — кишечная, потому что тесно связана с иммунитетом — прим. Ред.). Но как только нарушается баланс, тогда начинают буйствовать те самые Streptococcus mutans - и привет, кариозные полости!

ПОЧЕМУ ТАК СЛОЖНО ИЗОБРЕСТИ ВАКЦИНУ ОТ КАРИЕСА

- Получается, проблема еще и в том, как не нарушить этот самый бактериальный баланс во рту прививкой, и какой она будет - спрей, «живая» вакцина, паста? Из обычной внутримышечной вакцины ослабленные или инактивированные представители микромира попадают в кровь и там «тренируют» иммунные клетки. Но как будет во рту? Получается, что вакцине надо воздействовать на конкретные бактерии, не трогая полезные. Возможно ли это?

- Да, это тоже большая проблема, хотя в слюне и содержатся иммуноглобулины, лизоцим... И, скорее всего, именно на это направлены действия ученых с прививкой – на «тренировку» местного ротового иммунитета. Но не будет ли от этого хуже полезным бактериям — другой вопрос. Возможно, именно в это и уперлись все исследования. Безусловно, прекрасно, что изыскания проводятся, но пока, увы, лишь в испытаниях на лабораторных животных.

Но давайте говорить откровенно — стоит ли изобретать лучшее, когда уже есть хорошее? Правильная гигиена полости рта — чистка зубов дважды в день качественной щеткой, пастой, использование жевательной резинки после еды (но лишь пока она сохраняет приятный вкус - этого достаточно для удаления застрявшей между зубами пищи и стимулирования выработки слюны). В более сложных случаях (брекеты, несъемные протезы, пародонтит) поможет ирригатор. Плюс прекрасные ополаскиватели с эфирными маслами. И, конечно, посещение стоматолога, чтобы вовремя обнаружить зачатки кариеса. А вернуть зуб в здоровое, первозданное состояние возможно даже на стадии мелового пятна. Но вот наличие кариозной полости , увы, требует уже классического вмешательства стоматолога.

Кроме того, сейчас мы с коллегой проводим изыскания на тему оздоровления микробиоты в полости рта. Если все удастся, то в будущем в России появится препарат для восстановления правильной микрофлоры во рту и подавления патогенов (как бифидо- и лактобактерии для кишечника). И, надеюсь, сейчас на первый план начнут выходить очень неплохие российские лечебные пасты и спреи, которые пользуются большой популярностью за рубежом, но у нас почему-то пока не особенно в чести.

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