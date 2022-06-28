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ЗДОРОВЬЕ28 июня 2022 4:00

«От него зависят последствия ковида, ожирение и болезнь Альцгеймера»: что узнали ученые о микробиоме человека

Исполнилось 10 лет крупнейшему проекту изучения нашей микрофлоры, которую исследователи называют «вторым геномом» людей
Анна ДОБРЮХА
Анна ДОБРЮХА
Кишечник является ключевым иммунным органом.

Кишечник является ключевым иммунным органом.

Фото: Shutterstock

КЛЮЧ ДЛЯ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ПОСТКОВИДА - В КИШЕЧНИКЕ?

Миллионы людей, переболевших ковидом, продолжают страдать из-за «хвостов» инфекции. Эти недомогания официально называются постковидным синдромом, и их изучают исследователи всего мира. Бразильские ученые поставили эксперимент: микрофлору кишечника людей, перенесших COVID-19 в легкой форме, пересадили мышам (предварительно удалив собственную микрофлору грызунов). Эффект поразил: у здоровых прежде мышек появились те же постковидные проблемы! С одной стороны, упали когнитивные способности: ухудшилась память, концентрация внимания. С другой стороны, произошел удар по иммунной системе. В частности, подопытные грызуны стали более уязвимы для новых инфекций, поражающих легкие.

- Наша работа подчеркивает важность микробиоты (содержимого кишечника. - Ред.) как мишени для терапии, помогающей лечить последствия ковида, - заявили авторы научной работы. Вопрос о том, чем и как нужно стрелять по мишени, чтобы попасть точно в цель, пока остается открытым.

Между тем, в июне этого года исполнилось 10 лет крупнейшему международному проекту по изучению микробиома человека, Human Microbiome Project (HMP).

И КТО ТУТ ХОЗЯИН?

- Конечно, и раньше микробиологи знали, что в организме человека обитает огромное количество микроорганизмов — смесь бактерий, простейших, вирусов, грибков. Они живут на коже, во рту, в кишечнике, и все это сообщество называется микробиомом. Но только в 2012 году после масштабного исследования мы смогли провести «инвентаризацию» всего многообразия. Удалось составить перечень из триллионов клеток, принадлежащих тысячам видов, общим весом не менее 200 граммов у каждого человека, - написала недавно в авторской колонке для научного журнала Nature одна из участниц проекта HMP, руководитель департамента по исследованию микробиома в Институте биологии Макса Планка (Тюбинген, Германия) профессор Рут Лей.

Сегодня ученые говорят о нашей микрофлоре как о «втором геноме» человека. Причем, куда более крупном, чем набор собственных генов людей. «В человеческом организме насчитывается свыше 10 тысяч видов различных микробов, - рассказала в интервью «КП» профессор-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Мария Ардатская. - При этом наш геном содержит около 22 тысяч генов, а микробиом добавляет еще порядка 8 млн уникальных бактериальных генов».

Словом, выходит, что генов бактерий и прочих микроорганизмов в человеке почти в 400 раз больше, чем собственных. Так что еще вопрос, кто тут хозяин.

- Десять лет спустя мы знаем о микробиоме намного больше. Но по-прежнему остаются загадки. Я нахожу удивительным, что мы передаем очень много функций бесчисленному множеству организмов, которые получаем из окружающей среды, начиная с рождения, - разводит руками профессор Рут Лей. И перечисляет, что еще остается тайнами и вызовами для ученых:

- как в процессе эволюции у человека впервые появился микробиом?

- чем микробиомы людей отличаются от микрофлоры других приматов, млекопитающих и животных в целом?

- как микробиомы переходят от человека к человеку?

- как в точности влияют изменение диеты, санитария и гигиена на наш микробиом и какими могут быть долгосрочные последствия этих изменений для здоровья?

Чтобы выяснить все это, биолог призывает продолжать и углублять исследования. А что самого важного о наших сожителях-микробах уже известно к сегодняшнему дню? «Комсомолка» собрала самые впечатляющие данные исследований и комментарии экспертов.

КАК МИКРОБЫ УПРАВЛЯЮТ НАШИМ НАСТРОЕНИЕМ

Знаменитый русский ученый, нобелевский лауреат Илья Мечников еще в начале ХХ века высказал гипотезу: бактерии, живущие у нас в кишечнике, влияют не только на пищеварение. Но и на физическое здоровье в целом, а также на моральное, эмоциональное состояние. Современные исследователи подтверждают: микрофлора точно вносит мощный вклад в управление нашим настроением!

Дело в том, что кишечник окружен сетью нервных волокон. Блуждающий нерв соединяет их с головным мозгом. При этом нервные клетки передают друг другу сигналы с помощью молекул-нейромедиаторов. Сложновато? Проще понять на примере: к числу нейромедиаторов относятся дофамин и серотонин, широко известные как «гормоны радости и удовольствия». Так вот, исследования показывают, что до 90% дофамина и от 50 до 95% серотонина вырабатываются именно под воздействием микрофлоры в нашем кишечнике. «Исходя из научных данных, вполне оправданно можно сказать, что счастье и наслаждение более чем наполовину рождаются у нас в животе», - пояснил «КП» исследователь микробиома, кандидат биологических наук Дмитрий Алексеев. И привел показательный пример:

- Зарубежные исследователи провели эксперимент. У женщин разного возраста определили уровень стресса: показывали неприятные фотографии и следили за негативными эмоциями. Потом дам поделили на три группы. Одной давали йогурты с большим сроком хранения. Второй - с добавками некоторых полезных бактерий. Третьей группе - йогурты, наиболее богатые бактериями-пробиотиками. Спустя время женщинам показали те же фото, которые их изначально ужасали. Оказались, что участницы, получавшие самый «живой» йогурт, стали воспринимать увиденное заметно спокойнее. Остальных по-прежнему захлестывали негативные эмоции.

Исследования последних лет также показывают, что нарушения микробиома, судя по всему, вносят серьезный вклад в развитие нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгейцмера. А еще состояние микрофлоры, похоже, сказывается на развитии аутизма, считают специалисты.

БОЛЬШЕ БАКТЕРИЙ - ТОНЬШЕ ТАЛИЯ

- Было немало экспериментов, в которых брали микробиоту из кишечника у людей с ожирением, пересаживали мышам, и грызуны тоже набирали вес, - говорит Дмитрий Алексеев. - Все это наводит ученых на мысль, что некоторые бактерии могут способствовать, чтобы при том же количестве еды человек усваивал больше калорий.

С другой стороны, ряд исследований показал: у стройных людей в кишечнике живут более разнообразные микробы. «Они питаются разными веществами, и в итоге все вместе подъедают больше остатков продуктов, не давая им усваиваться и откладываться в жировые запасы», - считает Алексеев. Поэтому одно из правил здорового питания и избавления от лишних килограммов - максимальное разнообразие овощей и фруктов. Если делаете салат, старайтесь, чтобы там были не только огурцы-помидоры. Добавьте морковку, болгарский перец, капусту, побольше зелени, советуют биологи и диетологи. Все это - любимая еда бактерий, клетчатка.

ПОМОЩЬ ИЛИ УДАР ПО ИММУНИТЕТУ

- Некоторые микроорганизмы, живущие у нас в тонком и толстом кишечнике, могут вырабатывать воспалительные молекулы, - рассказал «КП» известный геронтолог, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Научно-клинического центра геронтологии Алексей Москалев. - Например, бактерия Prevotella copri (ее много, скажем, у пациентов с ревматоидным артритом) производит воспалительное вещество триметиламин-N-оксид. Для этого она использует холин и карнитин, попадающие к нам в кишечник при питании красным мясом, яйцами и молочными продуктами (сыр и кисломолочные не дают такого эффекта). Для абсолютно здорового человека эта еда в разумных количествах не представляет серьезной опасности, успокаивает ученый. А вот тем, кто уже столкнулся с воспалением, желательно максимально ограничивать такие продукты.

«Зато сахаролитические бактерии, такие как лактобациллы и бифидобактерии, дают благоприятный [для иммунной системы и организма в целом] эффект», - радует эксперт. Кишечник заселяется этими микроорганизмами, когда мы едим йогурты, простоквашу, пьем кефир и другие кисломолочные напитки. А также когда едим квашеную капусту.

Аминокислота триптофан, которую мы получаем, например, с орехами, сыром, рыбой, птицей, под действием полезной флоры преобразуется в вещества, которые, попадая в кровь, оказывают прямое противовоспалительное действие.

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Пять правил для здоровой микрофлоры

1. Запомните: полезные нам микроорганизмы («работающие» на улучшение настроения, поддержку иммунитета и т. д.) больше всего любят два типа продуктов:

- Первый - клетчатка: овощи, фрукты.

- Второй - ферментированные продукты: кисломолочные, моченые яблоки, квашеная капуста, кимчи (корейская закуска из квашеных овощей), японские соевые бобы натто.

2. Старайтесь, чтобы питание было максимально разнообразным. В первую очередь для микрофлоры важно разнообразие тех же овощей и фруктов.

3. При выборе кисломолочных продуктов ищите те, у которых короче срок годности. Как правило, в них сохраняется больше полезных бактерий.

4. Ограничивайте продукты и вещества, которые губят ценную для организма микрофлору. Это:

- антибиотики,

- продукты с консервантами,

- антигистаминные препараты (против аллергии). Принимайте их строго по показаниям. Если есть возможность избежать встречи с аллергеном, выбирайте такой путь, а не лишний прием таблеток.

5. Больше двигайтесь. Самые полезные физнагрузки для хорошей работы кишечника (чтобы там не застаивались остатки пищи и не развивалась гнилостная микрофлора) - бег, танцы, аэробика. То есть важно активное движение ног, говорят эксперты.

В ТЕМУ

А что насчет пробиотиков и пересадки содержимого кишечника?

Препараты-пробиотики - БАДы и лекарства - как утверждают их производители, богаты бесценными бактериями. Эти полезные микробы приживутся у вас в кишечнике, и будет вам счастье.

- Если мы посмотрим доказательную базу [пробиотиков], то средств, которые имеют достоверное подтверждение своей эффективности для исправления тех или иных повреждений здоровья, очень мало, - говорит профессор-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Мария Ардатская.

«Проблема в том, что должны совпасть потребности конкретного человека в конкретных бактериях и тот набор, который есть в том или ином препарате. А ведь мы все индивидуальны, каждому не хватает чего-то своего. Получается, прием препаратов-пробиотиков - это рулетка», - добавляет биолог Дмитрий Алексеев. И советует действовать методом проб и ошибок: «Принимайте разные препараты и оцените, после чего вам будет комфортнее».

Что касается пересадки микрофлоры, то пока она применяется только в исследовательских, экспериментальных целях. Субстрат из содержимого кишечника здоровых доноров пробуют подсаживать, в частности, больным с тяжелыми заболеваниями органов пищеварения. А также подопытным животным. Относиться к таким процедурам нужно очень осторожно, считает Мария Ардатская:

- Мы пока до конца не знаем, какой биологический потенциал несет в себе наш собственный микробиом. И какой эффект мы можем получить не только в ближайшем, но и в отдаленном времени…

Красота и здоровье