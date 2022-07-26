Синоптики прогнозируют обильные дожди в столице в среду и в четверг. Фото: Михаил ФРОЛОВ

25 июля вечером на Москву обрушился мощнейший ливень. Ну, то есть как на Москву - на отдельные ее районы. А в других было абсолютно сухо! Настоящий тропический ливень пережил район ВДНХ - 42 мм осадков, то есть по 4 с лишним ведра воды на каждый квадратный метр. Половина всей июльской нормы. И вылились они всего лишь за полтора часа!

Залповый ливень - так определи характер стихии синоптики центра «Фобос». Она задела восток, север-восток и юго-восток столицы, в том числе Ботанический сад, проспект Мира, шоссе Энтузиастов.

А в окрестностях МГУ, например, накапало лишь 7 мм осадков. В центре столицы и того меньше, 4 мм. А аэропорту Шереметьево вообще не досталось ни капли влаги.

Причины «тропических» ливней объясняют специалисты Московского метеобюро: во-первых, их принесли атмосферные фронты атлантического циклона, а во-вторых, в жару мощным осадкам способствует термическая конвекция, то есть вертикальное движение воздуха от разогретой земли вверх.

Досталось не только столице: в Тульской области выпало 32 мм осадков, а Белгородской 43 мм. Дороги превратились в реки в Воронеже и Самаре.

Во вторник, 26 июля, мощные кучевые облака, несущие грозовые ливни, висят над огромными территориями Европейской части России - от Волго-Вятского района и Черноземья до Предуралья. В Московской области главные очаги грозовой активности - в Сергиевым Посаде, Красноармейске, Черноголовке, Шатуре, Егорьевске, Воскресенске.

В среду, 27 июля, в Москве также возможны локальные ливни. Но самое сильное ненастье накроет столицу четверг, предупреждают синоптики Московского метеобюро. Через Москву и область пройдёт холодный атмосферный фронт атлантического циклона, который перемещается по северу Европейской части России. А на контрасте температур разгул стихии всегда мощнее.

К чему готовиться? Случится ли в Москве такой же потоп, как в Сочи? Да, в понедельник мало не показалось, но все же стихия накрыла лишь часть столичных районов, и размах не сравнить с тем, что пережил черноморский курорт. Если сравнить цифры: на Сочи в субботу вылилось 109 мм осадков, на Москву в понедельник 42 мм - в два с половиной раза меньше. Но дело не только в цифрах.

Последствия сильного ливня в Сочи. Фото: Антон Олеарник/ТАСС

Подробности kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова:

- Как в Сочи, конечно, не будет. Потоп там связан не столько с количеством дождей, сколько с горным рельефом. С другой стороны, в мегаполисе открытой земли, которая впитывает влагу, осталось очень мало. Поэтому тоже происходят подтопления.

По нашим расчётам, во второй половине дня 28 июля выпадет 20 - 25 мм осадков. Это много. Местами может быть и больше. Если бы такое количество осадков выливалось постепенно в течение суток, как бывает осенью, - не так уж и страшно. Опасность в том, что ливни опять будут взрывными, в течение короткого времени, во время таких и случаются подтопления. В отличие от понедельника, стихия будет менее локализованной - то есть существенное количество осадков выпадет везде или почти везде, а не в каком-то одном районе. Да, где-то будет больше, где-то меньше, но в каких именно районах столицы и Подмосковья в четверг случатся самые мощные ливни, сейчас сказать сложно.