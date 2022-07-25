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Происшествия25 июля 2022 18:20

«Лада» утонула под мостом, а «Майбах» на ВДНХ: последствия тропического ливня 25 июля в Москве

На некоторых улицах коммунальщикам удалось откачать воду за 15 минут
Алиса ТИТКО
Алиса ТИТКО
По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до конца суток

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до конца суток

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Непогоде потребовался всего час, чтобы устроить аврал в Москве. Всем, кого гроза застала на Шоссе Энтузиастов, Проспекте Мира, Нижегородской улице, сильно досталось.

Пассажиры промокли на станции МЦК «Ботанический сад», так как с крыши павильона вода текла, как на аттракционах в аквапарке. В районе ВДНХ люди закатывали штаны до колен и снимали обувь. Не повезло водителю на Рабочей улице, который заехал под железнодорожный мост и выехать не смог из-за количества воды. Мужчине, по словам очевидцев, удалось выбраться на крышу собственной «Лады». Кто-то вызвал скорую помощь, но по телефону предупредил, что воды по этому адресу много.

Несколько иномарок оказались в «московском море» на Малахитовой улице – вода быстро перешла на тротуары. Водители стали выходить из машин, кто-то успел взять телефоны и снять видео. Не справилась с ливнем и немецкая иномарка «Майбах» - в мотор попала вода и машина заглохла недалеко от ВДНХ.

Автомобили и автобусы в районе Ростокино «нахлебались» воды, так как уровень потопа достиг около 30-40 сантиметров.

- У нас Яуза немного вышла из берегов. Понравилось это только собакам, которые с удовольствием стали купаться, - рассказала Светлана, жительница Ростокино.

- Такой страшной и скоропостижной грозы я еще не видел. Буквально из окна наблюдал, как машины на парковке «пугались» и срабатывали сигнализации. Двор наполнился водой, как надувной бассейн, прямо за несколько минут, - поделился житель Мещанского района.

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до конца суток. Сотрудники «Мосводостока» продолжают откачивать воду, которая скопилась на дорогах Москвы. Коммунальщики буквально за 15 минут справились с осадками на Проспекте Мира и на 15-й Парковой улице.

- В Коптево уже не льет и красивый закат. Какая же природа непредсказуемая. А на Зеленоград, видимо, прямо сейчас надвигается, - написал в соцсетях москвич Андрей Мишин.

Кстати

Какой погода будет дальше?

Во вторник, 26 июля, ненадолго распогодится, днем будет до +25…+30 градусов. В среду начнут собираться, а в четверг ожидается очередная гроза с проливным ливнем – температура снизится до +23 градусов.

СтихияКАРТИНА ДНЯ