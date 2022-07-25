По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до конца суток Фото: Михаил ФРОЛОВ

Непогоде потребовался всего час, чтобы устроить аврал в Москве. Всем, кого гроза застала на Шоссе Энтузиастов, Проспекте Мира, Нижегородской улице, сильно досталось.

Пассажиры промокли на станции МЦК «Ботанический сад», так как с крыши павильона вода текла, как на аттракционах в аквапарке. В районе ВДНХ люди закатывали штаны до колен и снимали обувь. Не повезло водителю на Рабочей улице, который заехал под железнодорожный мост и выехать не смог из-за количества воды. Мужчине, по словам очевидцев, удалось выбраться на крышу собственной «Лады». Кто-то вызвал скорую помощь, но по телефону предупредил, что воды по этому адресу много.

Несколько иномарок оказались в «московском море» на Малахитовой улице – вода быстро перешла на тротуары. Водители стали выходить из машин, кто-то успел взять телефоны и снять видео. Не справилась с ливнем и немецкая иномарка «Майбах» - в мотор попала вода и машина заглохла недалеко от ВДНХ.

Автомобили и автобусы в районе Ростокино «нахлебались» воды, так как уровень потопа достиг около 30-40 сантиметров.

- У нас Яуза немного вышла из берегов. Понравилось это только собакам, которые с удовольствием стали купаться, - рассказала Светлана, жительница Ростокино.

- Такой страшной и скоропостижной грозы я еще не видел. Буквально из окна наблюдал, как машины на парковке «пугались» и срабатывали сигнализации. Двор наполнился водой, как надувной бассейн, прямо за несколько минут, - поделился житель Мещанского района.

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до конца суток. Сотрудники «Мосводостока» продолжают откачивать воду, которая скопилась на дорогах Москвы. Коммунальщики буквально за 15 минут справились с осадками на Проспекте Мира и на 15-й Парковой улице.

- В Коптево уже не льет и красивый закат. Какая же природа непредсказуемая. А на Зеленоград, видимо, прямо сейчас надвигается, - написал в соцсетях москвич Андрей Мишин.

Кстати

Какой погода будет дальше?

Во вторник, 26 июля, ненадолго распогодится, днем будет до +25…+30 градусов. В среду начнут собираться, а в четверг ожидается очередная гроза с проливным ливнем – температура снизится до +23 градусов.