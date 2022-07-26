Базирующаяся в Анталье авиакомпания Southwind откроет полёты в Россию. Фото: Олег ЗОЛОТО

О создании в Турции авиакомпании Southwind, которая будет заниматься исключительно доставкой российских туристов в Анталью и на другие курорты, стало известно еще в апреле. Однако реальное начало полётов затянулось из России в Турцию.

Но вот наконец: в августе 2022 года базирующаяся в Анталье авиакомпания Southwind, похоже, все же откроет полёты в Россию. Не в мае, как обещали, но зато в самый пик сезона отпусков.

В парке Southwind (название переводится как «Южный ветер»), по данным AirportHarber, сейчас три самолета - два Airbus A330 и один A321. Рассказываем, что известно про авиабилеты из России в Турцию в 2022 году, и какие будут рейсы и цены.

Что известно о новых рейсах?

Первым российским аэропортом, куда полетит Southwind, станет Уфа. Рейсы в Анталью значатся в расписании аэропорта столицы Башкирии со 2 августа, выполняться будут 6 раз в неделю на лайнерах Airbus A321, вмещающем 220 пассажиров.

Затем откроются рейсы в Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Самару. Они запланированы вплоть до октября, то есть до окончания пляжного сезона в Турции.

На какие вопросы пока нет ответа?

Даст ли Минтранс разрешение на вновь запускаемые рейсы. Пока информации об этом нет, а без разрешения властей обеих стран полёты невозможны.

Сколько будут стоить авиабилеты. И будут ли они продаваться отдельно либо только в составе пакетных туров. Во втором случае - кто из российских туроператоров будет сотрудничать с новым перевозчиком. Да, все говорят про «Пегас Туристик», однако в его системе бронирования туров с перелётом Southwind Airlines пока нет.

Не удалось найти и билеты в свободной продаже. Из Уфы, например, в августе можно улететь в Анталью на бортах российского перевозчика RedWings и турецкого Corendon Airlines. Билет туда - обратно стоит порядка 60 тысяч рублей (не тур, только перелёт). Если на маршруте появится ещё одна авиакомпания, конечно, цены снизятся.

ЦИФРЫ

418 тысяч туристов из России отдохнули в Анталье в июне 2022 года - на 53% меньше, чем год назад.

74 тысячи российских отпускников в июне побывали на курортах турецкого побережья Эгейского моря - на 59% меньше, чем в июне 2021.

Основная причина падения турпотока - дефиците рейсов и дороговизне перелёта. Сейчас прямые рейсы в Анталью есть лишь из 17 городов России, прошлым летом выполнялись из 30 регионов. Стоимость отдыха в Турции выросла примерно вдвое по сравнению с прошлым летом.

По данным турецких властей и Ассоциации туроператоров России.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вместо России - в Венгрию

Southwind - не единственная авиакомпания, созданная в Турции для перевозки российских отпускников. Во всяком случае, так говорили. Однако два других перевозчика то ли поменяли планы, то ли они изначально были другими.

Авиакомпания Mavi Gok Aviation, также базирующаяся в Анталье, выполнила свой первый полёт 19 июля. Но не в Россию, а в Венгрию, в Будапешт. Забавно, что в Германии ее тоже ждали - в немецких медиа пишут, что первый рейс был обещан в Дюссельдорф. В общем, удивили всех.

Перевозчик Air Anka, «прописанный» в Измире, решил начать с грузовых рейсов. Они начнутся, скорее всего, в сентябре. На ливреях самолётом красуется красноречивая надпись: «Always Northbound», «Всегда на север». Возможно, дело дойдёт и до пассажирских рейсов, но когда непонятно.