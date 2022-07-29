Андрей Каприн, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, директор МНИОИ имени П.А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

ТРИ ПРИЧИНЫ САМОЙ ВЫСОКОЙ УГРОЗЫ ЖИЗНИ

- Самую большую лепту в смертность от злокачественных новообразований (ЗНО) вносит рак легкого, - сообщил на пресс-конференции в пятницу, 29 июля, главный онколог Минздрава, руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии, академик РАН, практикующий врач хирург-онколог Андрей Каприн. - Во-первых, это заболевание, как правило, поздно выявляется. Во-вторых, очень сложно лечится. В-третьих, нередко течение болезни бывает очень злокачественным.

Рак легкого дает самый большой прирост смертности от ЗНО практически во всех странах мира, пояснил врач. При этом первое место по распространенности среди онкозаболеваний занимает базально-клеточный рак кожи. Также в число лидеров входят рак молочной железы у женщин, рак простаты у мужчин и колоректальный рак (то есть опухоли ободочной и прямой кишки).

- Сегодня уже 59% случаев онкозаболеваний мы выявляем на 1-2 стадии, когда наиболее высоки шансы на успешное лечение, - рассказал главный онколог Минздрава. - Но и на 3-4 стадиях, когда распространены метастазы, при грамотном подходе к лечению удается добиться, чтобы человек перешагнул одногодичный порог выживаемости.

Академик Каприн назвал пять доказанных наукой главных правил, чтобы снизить угрозу рака:

1. Беречься от солнца. Злоупотребление загаром самая частая причина развития рака кожи.

2. Не курить. «Вдумайтесь: курильщики в 30 раз чаще заболевают раком. И это не только рак легкого, но и мочевого пузыря, гортани, пищевода и других органов», - подчеркнул врач. Если пояснять упрощенно: ядовитые вещества, возникающие при вдыхании табачного дыма, вызывают системное воспаление и стимулируют появление опухолевых клеток.

3. Избавляться от лишнего веса и больше двигаться. Ожирение и гиподинамия в числе ведущих факторов риска развития колоректального рака, рака молочной железы и других онкозаболеваний.

«И не забывайте, что красное мясо доказано повышает угрозу развития колоректального рака», - отметил онколог. Врачи рекомендуют есть говядину, свинину и баранину не чаще пары раз в неделю.

4. Ограничить алкоголь. Как и при курении, образующиеся в организме токсины провоцируют опасные мутации, приводящие к перерождению клеток и развитию рака.

5. Проходить онкоскрининги. Это регулярные обследования и осмотры, позволяющие «поймать» на ранней стадии самые распространенные виды рака. В России онкоскрининги входят в рамки бесплатной диспансеризации. Подробно о них - в разделе «Здоровье» на kp.ru.

«ДЕФИЦИТА ЛЕКАРСТВ И МЕДТЕХНИКИ НЕТ»

Отвечая на вопрос, как отразилась на лечении онкобольных текущая политическо-экономическая ситуация, академик Каприн рассказал:

- Дефицита импортных лекарств для онкологических пациентов на сегодня нет. Что касается поставки высокотехнологичной медтехники из-за рубежа, то до сих пор не было ни одного отказа. Мы встречаемся лишь с задержкой доставки на 2-3 недели (из-за изменений путей транспортировки. - Ред.).

Также не прервались контакты по научной линии и обмену медицинским опытом с зарубежными коллегами, рассказал врач.

- Этой осенью, с 19 по 23 сентября, мы проведем V юбилейный международный форум онкологии и радиотерапии «За жизнь». К участию приглашены ведущие специалисты-онкологи России и стран дальнего и ближнего зарубежья. Две тысячи человек будут присутствовать лично и еще около 5 тысяч в онлайн-формате, - анонсировал академик Каприн.

Как попасть к ведущим онкоурологам бесплатно и без направлений

В Национальном медицинском исследовательском центре радиологии Минздрава, который возглавляет Андрей Каприн, стартовал Месяц мужского здоровья. Он посвящен борьбе против рака предстательной железы.

В рамках акции до 31 августа мужчины старше 45 лет могут бесплатно сдать анализ крови на ПСА (простатспецифический антиген) и получить консультацию онкоуролога по результатам проверки.

Для этого нужно предварительно записаться, позвонив по телефону: 8 (484) 399-31-30. С собой взять паспорт, полис ОМС (обязательного медстрахования) и СНИЛС (свидетельство пенсионного страхования, при наличии).