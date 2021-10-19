Врачи-онкологи: наше главное оружие в борьбе против рака - диспансеризация

Наука и медицина не стоят на месте, в арсенале врачей появляется все больше методов эффективного лечения разных видов рака. При этом залогом успешной борьбы с одной из главных болезней века является ранняя диагностика злокачественных опухолей. По сути, онкоскрининги (то есть массовые регулярные обследования для раннего выявления онкозаболеваний) можно считать главным оружием в борьбе против рака, отметил в одном из интервью «Комсомольской правде» главный онколог Минздрава России, руководитель Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) радиологии академик РАН Андрей Каприн.

- В России работает федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», - рассказал доктор Каприн. - В нем определены цели, к которым нужно стремиться. Основные из них: к 2024 году довести выявление рака у пациентов на ранних стадиях до 63 - 70%, снижение смертности от новообразований должно достичь 185 случаев на 100 тысяч человек, а доля пациентов, которые стоят на учете 5 и более лет, должна вырасти до 60%.

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНЫ ОНКОСКРИНИНГИ

Большинство видов злокачественных опухолей в начале своего развития никак не отражаются на самочувствии, человек их просто не замечает. Жалоб нет, поэтому к профильным врачам - онкологам люди не обращаются. Между тем клиническая практика показывает: чем раньше выявлен рак, тем выше шансы на успешное лечение. При раннем обнаружении - на 1-2 стадии - сегодня удается победить болезнь в подавляющем большинстве случаев! Излечиваемость отдельных видов рака достигает 90% и выше, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на открытии форума «Инновационная онкология» в начале этой осени.

Онкоскрининги - тот самый инструмент, который позволяет «поймать» онкозаболевания в самом зачатке или на первых этапах его развития. На основе передовых научных исследований, масштабных наблюдений определены основные виды онкопатологий, которые несут наибольшую угрозу здоровью и чаще других встречаются у нас в стране. Чтобы распознать таких «врагов», эксперты составили список наиболее эффективных обследований, рассчитали их периодичность. Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» онкоскрининги у нас в стране общедоступны, проводятся бесплатно для всех граждан (подробнее см. далее).

КАК ПОПАСТЬ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ ПРОВЕРКУ

Онкоскрининги входят в состав программы диспансеризации взрослого населения России. А также могут проводиться при профилактическом медицинском осмотре (ПМО). Разберемся, в чем отличия.

- Бесплатная диспансеризация полагается в возрасте от 18 до 39 лет включительно раз в три года. А начиная с 40-ка лет - ежегодно.

- Диспансеризация включает два этапа. На первом проводятся различные обследования и осмотры, предусмотренные для всех пациентов. А вот на втором этапе исследования подбираются уже индивидуально, по медпоказаниям, то есть когда это требуется в зависимости от результатов 1-го этапа.

- Профилактический медицинский осмотр - это составная часть первого этапа диспансеризации. В народе его даже называют «лайт-диспансеризацией». Тем, кому еще не исполнилось 40-ка и диспансеризация «по полной программе» полагается раз в три года, рекомендуется в перерывах проходить ПМО. Такие медосмотры проводятся ежегодно.

И диспансеризацию, и профилактический медицинский осмотр можно пройти в районной поликлинике, к которой вы прикреплены для получения медпомощи по полису ОМС (обязательного медицинского страхования). Из документов понадобятся паспорт и полис. Кстати, хорошая новость: на время диспансеризации каждый из нас имеет право на освобождение от работы на один рабочий день раз в 3 года с сохранением зарплаты.

Онкоскрининги. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Больше достоверной информации о профилактике, диагностике и лечении рака вы можете найти на официальном портале Минздрава России об онкологических заболеваниях onco-life.ru