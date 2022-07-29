Шеф-редактор сайта KP.RU Олеся Носова и военкор «Комсомолки» Дмитрий Стешин получили самую престижную награду «Золотое перо»

В этом году «Золотое перо» досталось Олесе Носовой, шеф-редактору сайта «Комсомольской правды» Фото: Иван МАКЕЕВ

- Доброе слово и кошке приятно. А журналисту в особенности. Даже ему нужны теплые слова поддержки, - объявила ведущая со сцены концертного зала «Мир» и передала слово председателю Союза журналистов Владимир Соловьёву. Он в этот день награждал особо отличившихся коллег премией «Золотое перо России». Самой почетной наградой пишущей и снимающей братии.

В этом году «Золотое перо» досталось Олесе Носовой, шеф-редактору сайта «Комсомольской правды» (KP.RU) - самого посещаемого среди российских СМИ в интернете. Она, получая перышко из чистого золото на лацкан, пообещала взять новый рубеж - стать самым посещаемым сайтом в мире, так как в стране все высоты взяты.

А в номинации "За смелость при выполнении журналистского долга" «Золотое перо» получил военкор «Комсомолки» Дмитрий Стешин, который пробыл в самых горячих точках Донбасса уже столько времени, что пора какой-нибудь КПП там назвать его именем, или хотя бы скромно в "КПП имени КП". Стешин обошелся без долгой речи, потому что и в этот момент находился в зоне боевых действий. А за него награду вышла получать его жена.

В номинации "За смелость при выполнении журналистского долга" «Золотое перо» получил военкор «Комсомолки» Дмитрий Стешин. За него награду вышла получать жена Фото: Иван МАКЕЕВ

Кстати, «Золотое перо» вручено и фронтовому репортеру Семёну Пегову, и корреспонденту Первого канала Ирине Куксенковой, получившей ранение в Мариуполе, Ростиславу Журавлеву из РИА-Новости, а также военному блогеру Юрию Подоляке.

Звание легенда российской журналистики получил сенатор Алексей Пушков - за цикл телепередач "Постскриптум".

- Когда журналист начинает писать то, что нравится всем - он перестаёт быть журналистом, - заявил он.