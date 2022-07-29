Спецкорр KP.RU Дмитрий Стешин получил премию «Золотое перо России» за смелость при исполнении журналистского долга

Спецкор «КП» Дмитрий Стешин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, отвечающий за освещение боевых конфликтов, стал лауреатом престижной премии «Золотое перо России».

Военкорр «Комсомолки» был отмечен специальным призом церемонии, получив награду за смелость при исполнении журналистского долга.

Премия «Золотое перо России» была учреждена Союзом журналистов России в 1997 году. Считается высшей журналистской наградой. Цель конкурса – выявить и поощрить талантливых авторов в области литературного творчества, поддерживающих русскую литературу и язык. Премия вручается в 15 номинациях как отдельным авторам, так и авторским коллективам.

Напомним, в начакле июня военкоры «КП» Александр Коц и Дмитрий Стешин получили Национальную премию интернет-контента. Сотрудников «Комсомолки» отметили в номинации «Сила в правде». Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко поблагодарил участников за работу и личное мужество.