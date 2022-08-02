Мировые производители подсаживают человечество на опасный «белый порошок». Он вызывает привыкание

Доля сахара в кондитерских продуктах за последнее время увеличилась. Фото: Евгения ГУСЕВА

Австралийские ученые из Университета Дикина (School of Exercise and Nutrition Sciences, Deakin University, Geelong, Australia) изучили данные мировых рынков о количестве сахара, содержащегося в напитках и продуктах питания из числе тех, которые поступают в продажу. И оказалось, что в еде его – сахара – стало на девять процентов больше. А в напитках возросло аж на 36 процентов. Дольче вита, как говорят итальянцы. Жизнь стала слаще за какие-то 12 лет - с 2007 по 2019 год. Австралийцы анализировали и сравнивали данные за этот период. О чем отчитались на днях в журнале в журнале Public Health Nutrition.

Ученые отмечают, что современные люди в среднем потребляют по 14 чайных ложек сахара в день – не добавляя их, конечно, непосредственно в чай или в кофе, а вместе с разнообразными продуктами, которые так или иначе содержат сахар или его заменители. Хотя некоторые и добавляют – видел не раз. Да что скрывать? Сам прежде сыпал по 4 ложки в стакан чая с лимоном. При том, что медики не рекомендуют превышать дозу общего потребления сахара в 9 ложек для мужчин и 6 ложек для женщин в день. В пересчете на ложки, конечно.

В организм попадает гораздо больше сахара, чем кажется. Фото: Shutterstock

«Сладкая жизнь», вошедшая в привычку, может довести до нарушения обмена веществ, диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний. И, в прямом смысле слова, закончиться: придется в дальнейшем следовать диете - почти совсем не есть и не пить сладкого.

Согласно теории, с которой, правда, не все согласны, производители продуктов питания и напитков сознательно «подсаживают» людей на сахар, как на наркотик. Добавляют его все больше и больше – увеличивают «дозу». И тем самым формируют привыкание, усиливая его.

А привыкание вроде бы формируется. Если доверять исследованиям, которые несколько лет назад провели американские ученые из Института сердца Сент-Люка (Saint Luke’s Mid America Heart Institute in Kansas) и некоммерческой организации Lahey Health. Они пришли к выводу, что сахар подобен кокаину. То есть, наркотику. О чем сообщили в научном издании British Journal of Sports Medicine.

Исследователи подчеркивают, что после употребления сахара меняется настроение, появляется чувство наслаждения, которое провоцирует на поиск сладкого. И ссылаются на эксперименты, которые они провели на крысах, которые чаще предпочитали сахар, имея возможность выбирать между ним и наркотиком. Ученые считают, что этот углевод вызывает даже более сильную зависимость.

По мнению Роберта Ластига (Robert Lustig) из Калифорнийского университета (University of California San Francisco), который в целом поддерживает коллег, сахар и в самом деле сродни наркотику, но не кокаину все-таки, а, скорее никотину.

А В ЭТО ВРЕМЯ

И есть мы стали больше

Американские исследователи из Университета Коренлла (Cornell University) как-то пригляделись к знаменитой фреске Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» ( 1495-1497 гг.). И заметили: тарелки, которые стояли перед трапезниками, в том числе и перед Иисусом Христом, художник изобразил гораздо меньше нынешних по размеру. О чем в свое время ученые сообщили в журнале International Journal of Obesity.

Ученые считают, что тарелки на фреске мелковаты.

После этого американцы изучили еще 52 тайные вечери (Last Supper), написанные другими художниками с 1000 по 1750 год. Сравнивая между собой столовые приборы, они увидели: диаметр тарелок явно увеличивался. Всего за несколько веков - на 66 процентов. Почему? Чтобы положить на них больше еды.

Ныне тарелки не стали меньше. По мнению «измеряльщиков», их исследование доказывает то, что современные люди едят больше своих предков. И объем потребляемой человечеством пищи постоянно увеличивается.

О том, так ли уж мозг нуждается в энергии, извлекаемой организмом из сахара, читайте наш материал.