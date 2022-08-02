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Наука2 августа 2022 3:59

Мировые производители подсаживают человечество на опасный «белый порошок». Он вызывает привыкание

За последние 12 лет продукты питания и напитки стали слаще
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Доля сахара в кондитерских продуктах за последнее время увеличилась.

Доля сахара в кондитерских продуктах за последнее время увеличилась.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Австралийские ученые из Университета Дикина (School of Exercise and Nutrition Sciences, Deakin University, Geelong, Australia) изучили данные мировых рынков о количестве сахара, содержащегося в напитках и продуктах питания из числе тех, которые поступают в продажу. И оказалось, что в еде его – сахара – стало на девять процентов больше. А в напитках возросло аж на 36 процентов. Дольче вита, как говорят итальянцы. Жизнь стала слаще за какие-то 12 лет - с 2007 по 2019 год. Австралийцы анализировали и сравнивали данные за этот период. О чем отчитались на днях в журнале в журнале Public Health Nutrition.

Ученые отмечают, что современные люди в среднем потребляют по 14 чайных ложек сахара в день – не добавляя их, конечно, непосредственно в чай или в кофе, а вместе с разнообразными продуктами, которые так или иначе содержат сахар или его заменители. Хотя некоторые и добавляют – видел не раз. Да что скрывать? Сам прежде сыпал по 4 ложки в стакан чая с лимоном. При том, что медики не рекомендуют превышать дозу общего потребления сахара в 9 ложек для мужчин и 6 ложек для женщин в день. В пересчете на ложки, конечно.

В организм попадает гораздо больше сахара, чем кажется.

В организм попадает гораздо больше сахара, чем кажется.

Фото: Shutterstock

«Сладкая жизнь», вошедшая в привычку, может довести до нарушения обмена веществ, диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний. И, в прямом смысле слова, закончиться: придется в дальнейшем следовать диете - почти совсем не есть и не пить сладкого.

Согласно теории, с которой, правда, не все согласны, производители продуктов питания и напитков сознательно «подсаживают» людей на сахар, как на наркотик. Добавляют его все больше и больше – увеличивают «дозу». И тем самым формируют привыкание, усиливая его.

А привыкание вроде бы формируется. Если доверять исследованиям, которые несколько лет назад провели американские ученые из Института сердца Сент-Люка (Saint Luke’s Mid America Heart Institute in Kansas) и некоммерческой организации Lahey Health. Они пришли к выводу, что сахар подобен кокаину. То есть, наркотику. О чем сообщили в научном издании British Journal of Sports Medicine.

Исследователи подчеркивают, что после употребления сахара меняется настроение, появляется чувство наслаждения, которое провоцирует на поиск сладкого. И ссылаются на эксперименты, которые они провели на крысах, которые чаще предпочитали сахар, имея возможность выбирать между ним и наркотиком. Ученые считают, что этот углевод вызывает даже более сильную зависимость.

По мнению Роберта Ластига (Robert Lustig) из Калифорнийского университета (University of California San Francisco), который в целом поддерживает коллег, сахар и в самом деле сродни наркотику, но не кокаину все-таки, а, скорее никотину.

А В ЭТО ВРЕМЯ

И есть мы стали больше

Американские исследователи из Университета Коренлла (Cornell University) как-то пригляделись к знаменитой фреске Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» ( 1495-1497 гг.). И заметили: тарелки, которые стояли перед трапезниками, в том числе и перед Иисусом Христом, художник изобразил гораздо меньше нынешних по размеру. О чем в свое время ученые сообщили в журнале International Journal of Obesity.

Ученые считают, что тарелки на фреске мелковаты.

Ученые считают, что тарелки на фреске мелковаты.

После этого американцы изучили еще 52 тайные вечери (Last Supper), написанные другими художниками с 1000 по 1750 год. Сравнивая между собой столовые приборы, они увидели: диаметр тарелок явно увеличивался. Всего за несколько веков - на 66 процентов. Почему? Чтобы положить на них больше еды.

Ныне тарелки не стали меньше. По мнению «измеряльщиков», их исследование доказывает то, что современные люди едят больше своих предков. И объем потребляемой человечеством пищи постоянно увеличивается.

О том, так ли уж мозг нуждается в энергии, извлекаемой организмом из сахара, читайте наш материал.

Наука: Клуб любознательных