Беременность мумии "Таинственной леди" оказалась ложной

Якобы беременная мумия из пирамиды Хеопса.

Загадок, связанных с «Беременной мумией» или «Таинственной леди», как ее еще называют, стало меньше. Разрешилась главная: почему люди, которые её мумифицировали, не извлекли плод. Очень просто. Потому, что его и не было. Это признали ученые, которые сами работают по проекту «Варшавские мумии» (Warsaw Mummy Project) – то есть, исследуют мумии, так или иначе оказавшиеся в Варшаве. Признали, правда, не те, которые обнаружили беременность. Те до сих пор настаивают на своем: видели плод.

Напомню. Мумию, найденную в Египте и переданную в начала XIX века в дар Варшавскому Университету (University of Warsaw), считали мужчиной и древнеегипетским жрецом по имени Хор-Джехути. По крайней мере это следовало из надписи на саркофаге. Поляки засунули мумию в томограф и поняли, что надпись вводила в заблуждение. Тело внутри саркофага принадлежало женщине. Более того, беременной женщине. Срок - примерно 26 недель. О чем Маржена Озарек-Шилке (Marzena Ozarek-Szilke), антрополог и археолог из Варшавского университета (Faculty of Archaeology of the University of Warsaw) и некоторые её коллеги рассказали в специализированном издании The Journal of Archaeological Science.

А вскоре объяснили - в том же издании, каким образом в теле мумифицированной женщины сохранился плод. Он, по заверению антропологов, словно бы «замариновался» за счет повысившейся кислотности окружающих тканей.

Ученые полагали, что объект внутри мумии – это плод.

Новости о «первой и единственной в мире беременной мумии» разошлись сенсацией по всему миру. И вот новая статья - уже в другом журнале Archaeological and Anthropological Sciences. Её авторы уверяют, что их коллеги заблуждались. Именно по части беременности мумии.

Ученые под руководством Камилы Браулинской (Kamila Braulinska) из Варшавского же университета провели дополнительное исследование, проверили результаты, полученные коллегами. И, в итоге, не подтвердили беременность мумии. Тем самым они вняли доводам Сахар Салим (Sahar Saleem) - известного палеорадиолога из Каирского университета. Она еще в прошлом году указывала: убедительных свидетельств беременности нет. То, что кажется плодом, на самом деле им не является. У 26–недельного плода должны быть видны косточки. А их не видно. К тому же, похоже, что объектов внутри мумии несколько. Скорее всего это полотняные мешочки со смолой и свертки с отдельно мумифицированными внутренними органами. Рентгеновская плотность мешочков и их содержимого в три раза выше, чем у зубов. Короче, сенсация оказалась ложной.

А то, что «Таинственная леди» умерла от рака, пока не подвергается сомнению. О вероятной причине её смерти польские ученые сообщили недавно в своем блоге.

Теперь ученые убеждают, что видят внутри мумии несколько предметов.

И всё же загадки остаются. Не ясно, с какой целью на саркофаге, в котором лежала мумия, было написано, что внутри жрец, писец и сын некоего Падиамонемипета. Может быть, кто-то скрывал преступление? Или подменил мумию с какой-то иной таинственной целью?

Не понятно и другое – каким образом «Таинственная леди» оказалась в пирамиде Хеопса. В некоторых источниках позапрошлого века указано, что ее нашли именно там. Исследования продолжаются.

