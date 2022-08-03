Эдуард Бояков откроет новый театр в усадьбе, где две ночи провел Наполеон

Эдуард Бояков в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Михаил ФРОЛОВ

О том, что Эдуард Бояков начал строить с нуля новый театр, «КП» писала еще полгода назад. Довольно долго сохранялась интрига, что это будет, чем будут удивлять пресыщенного московского зрителя.

В интервью «КП» Бояков говорил, что собирается строить современный русский национальный театр, каким он видел МХАТ им.Горького. Этот и есть продолжение традиции Станиславского и Немировича-Данченко. Пока он руководил МХАТ им.Горького, появилась публика, которая «подсела» на спектакли, которые вышли на мхатовской сцене: «Лавр», «Лес», «Красный Моцарт», «Нюрнбергский вальс», «У премьер-министра мало друзей», «Розовое платье»… Первоначально шла речь о театре, у которого будет репертуар, свой стиль, идеология, манифест, но не будет постоянной площадки.

Теперь же, насколько мы поняли, площадка все-таки нашлась: в усадьбе Салтыковых-Чертковых на Мясницкой улице в Москве.

Это старинная усадьба ХVIII века, где по легенде, Наполеон провёл в две ночи. В ХIХ веке усадьба Салтыковых-Чертковых стала одним из главных культурных центров Москвы, сюда посетить обширную библиотеку губернского предводителя дворянства Черткова приезжали Пушкин, Гоголь, Жуковский, Михаил Щепкин и другие деятели искусства.

Здание усадьбы Салтыковых-Чертковых на Мясницкой улице. Фото: ru.wikipedia.org

В своем Телеграм-канале Эдуард Баяков сообщил, что новый театр продолжит дело театра "Практика" (каким Бояков его создал), дело "Политеатра", мхатовских премьер (прежде всего "Лавра")...

Его эстетическая линия: сочетание поиска и служения традиции, сегодняшних авторов и классики, образовательных технологий и мультижанровости.

«Я верю в театр, в его уникальные возможности преобразовывать человека, давать ему духовный импульс, верю в катарсис. Мои убеждения и принципы тоже известны: я убежден в плодотворности и актуальности идей традиционализма, что православная культура может быть современной, обращенной и к молодежи и к старшим поколениям. Вера, Родина, семья, учителя, дружба, - священные для меня понятия», - написал Бояков.

Напомним, 1 ноября 2021 года Эдуард Бояков покинул пост художественного руководителя МХАТ им. Горького (руководил с декабря 2018 года). С октября 2021 года гендиректором МХАТа стал Владимир Кехман.