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Звезды1 ноября 2021 23:50

Эдуард Бояков уволился из МХАТ им.Горького из-за конфликта с Татьяной Дорониной

Заявление "по собственному" ему предложил написать новый генеральный директор Владимир Кехман
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Увольнение худрука произошло слишком стремительно

Увольнение худрука произошло слишком стремительно

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Эту новость Эдуард Бояков сообщил у себя в Facebook.

«Я уволился из МХАТ им. Горького, - написал Бояков. - Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то, что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать - не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина - мое отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта.

Благодарю тех, кто со мной сотрудничал. Это были радостные и содержательные три года. Искренне желаю МХАТ успехов и развития.

Что касается моих планов - напишу позже.

Спасибо тем, кто верил в меня и в нашу команду. Впереди, даст Бог, много интересного - в кино, театре, образовании и, вообще, в жизни».

Подобное развитие событий можно было предположить, поскольку сегодня стало известно, что Владимир Кехман расстался с сотрудниками, которые пришли в театр вместе с Эдуардом Бояковым. И все-таки увольнение худрука произошло слишком стремительно.

Стоит напомнить, что в декабре 2018 года в МХАТ им.Горького сменилось руководство. Татьяна Доронина, бывшая прежде худруком и директором театра, стала его почетным президентом. А художественным руководителем назначили режиссера и продюсера Эдуарда Боякова. Хотя с января 2019 года Доронина во МХАТе не появлялась, она вела с Бояковым и с его заместителем писателем Захаром Прилепиным дистанционную войну.

Вначале это противостояние было неявное. Но минувшим летом Татьяна Васильевна написала письмо Владимиру Путину: «Помогите, дорогой Владимир Владимирович, если не назначить срочно нового директора, не пригласить талантливого худрука, любящих русскую литературу и подлинный реалистический, по Станиславскому сыгранный спектакль, – всё поглотит хулиганский, извращённый, пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган…»

За неполные три года в Московском Художественном театре на Тверском бульваре вышло несколько десятков премьер. Не все, но многие из них были тепло встречены зрителями. Были постановки, вызвавшие скандальный резонанс, например, "Чудесный грузин" с Ольгой Бузовой. Но театр работал, актеры играли спектакли, не простаивали...

27 октября в МХАТ им. Горького назначили нового генерального директора - Владимира Кехмана. По новому уставу театра, который был принят полгода назад, директор назначает художественного руководителя.

Завтра во МХАТе пройдет встреча Владимира Кехмана с труппой. Журналистов на эту встречу не пригласили. Главная интрига, кто станет новым худруком театра. И появится ли в его стенах Татьяна Доронина.

КультураКультура: театр