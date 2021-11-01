Эдуард Бояков уволился из МХАТ им.Горького из-за конфликта с Татьяной Дорониной

Увольнение худрука произошло слишком стремительно Фото: Борис КУДРЯВОВ

Эту новость Эдуард Бояков сообщил у себя в Facebook.

«Я уволился из МХАТ им. Горького, - написал Бояков. - Директор Владимир Кехман вечером предложил мне написать заявление. Я это сделал, несмотря на то, что у меня пятилетний контракт. Устраивать оппозицию или фронду в ситуации, когда руководство не хочет со мной работать - не в моих правилах. Озвученная Кехманом причина - мое отношение к Дорониной. Ни эти, ни другие аспекты моей коммуникации с Кехманом я комментировать не буду. Не вижу смысла, тема закрыта.

Благодарю тех, кто со мной сотрудничал. Это были радостные и содержательные три года. Искренне желаю МХАТ успехов и развития.

Что касается моих планов - напишу позже.

Спасибо тем, кто верил в меня и в нашу команду. Впереди, даст Бог, много интересного - в кино, театре, образовании и, вообще, в жизни».

Подобное развитие событий можно было предположить, поскольку сегодня стало известно, что Владимир Кехман расстался с сотрудниками, которые пришли в театр вместе с Эдуардом Бояковым. И все-таки увольнение худрука произошло слишком стремительно.

Стоит напомнить, что в декабре 2018 года в МХАТ им.Горького сменилось руководство. Татьяна Доронина, бывшая прежде худруком и директором театра, стала его почетным президентом. А художественным руководителем назначили режиссера и продюсера Эдуарда Боякова. Хотя с января 2019 года Доронина во МХАТе не появлялась, она вела с Бояковым и с его заместителем писателем Захаром Прилепиным дистанционную войну.

Вначале это противостояние было неявное. Но минувшим летом Татьяна Васильевна написала письмо Владимиру Путину: «Помогите, дорогой Владимир Владимирович, если не назначить срочно нового директора, не пригласить талантливого худрука, любящих русскую литературу и подлинный реалистический, по Станиславскому сыгранный спектакль, – всё поглотит хулиганский, извращённый, пошлый развлекательный эстрадно-цирковой балаган…»

За неполные три года в Московском Художественном театре на Тверском бульваре вышло несколько десятков премьер. Не все, но многие из них были тепло встречены зрителями. Были постановки, вызвавшие скандальный резонанс, например, "Чудесный грузин" с Ольгой Бузовой. Но театр работал, актеры играли спектакли, не простаивали...

27 октября в МХАТ им. Горького назначили нового генерального директора - Владимира Кехмана. По новому уставу театра, который был принят полгода назад, директор назначает художественного руководителя.

Завтра во МХАТе пройдет встреча Владимира Кехмана с труппой. Журналистов на эту встречу не пригласили. Главная интрига, кто станет новым худруком театра. И появится ли в его стенах Татьяна Доронина.