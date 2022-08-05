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Звезды5 августа 2022 15:34

С изменившимся до неузнаваемости Чернышовым случилась беда

Исхудавший актер Андрей Чернышов экстренно госпитализирован
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Печальные новости об актере Андрее Чернышеве разволновали его поклонников.

Печальные новости об актере Андрее Чернышеве разволновали его поклонников.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Печальные новости об актере Андрее Чернышеве разволновали его поклонников. Звезда сериалов экстренно госпитализирован. Врачи назначили 49-летнему артисту комплексное обследование.

Андрей Чернышев экстренно госпитализирован в кардиоцентр. Точные причины госпитализации знаменитости не уточняются. По данным 5-tv.ru, врачи собрали консилиум и думают, какое лечение назначить 49-летнему актеру.

Еще в 2020 году ходили слухи о тяжелой болезни знаменитости. Тогда Эммануил Виторган показал изменившегося артиста. Тогда звезду фильмов "Анатомия убийства" и "Общая терапия" не узнали поклонники.

Они были шокирована тем, как выглядит Андрей. Мужчина сильно похудел и мало похож на себя прежнего.

К слову, сам Чернышов никогда не говорит о своей жизни. В эпицентре скандалов он никогда не оказывался. Он много лет тайно встречался с актрисой Марией Добржинской. "Я так долго уговаривал Машу выйти за меня замуж, потому что у меня была подмоченная репутация ловеласа. И понадобилось время, чтобы она поверила, что со мной можно иметь дело… А если серьезно, мы с Машей не спешили, потому что всегда мечтали жениться «раз и навсегда». Как наши родители, которые прожили всю жизнь душа в душу...", - делился артист.

Эммануил Виторган показал изменившегося Андрея Чернышева (в центре)

Эммануил Виторган показал изменившегося Андрея Чернышева (в центре)

Фото: СОЦСЕТИ

Они зарегистрировали свой брак в Москве, после чего обвенчались в Греции, а потом пара отправилась в свадебное путешествие на Кубу. "Для нас роспись была всего лишь формальностью, необходимостью для венчания. А вот уже на венчании все было куда торжественнее Понимаете, наши отношения текли очень плавно, развивались постепенно. Мне кажется, что это судьба", - подчеркивал актер.

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