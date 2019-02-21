Андрей Чернышов перестал скрывать жену

Андрей Чернышов около десяти лет скрывал любимую женщину - Марию Добржинскую. Два года назад актриса сериалов "Дикий-3" и "Метод Лавровой" стала его законной женой.

Андрей Чернышов познакомился с Марией Добржиноской во время учебы в Щепкинском училище. "Когда Чернышов впервые зашел в аудиторию, я решила, что он бабник и у него без меня достаточно поклонниц. Я и подумать не могла, что когда-нибудь стану его женой", - призналась девушка в эфире программы Бориса Корчевникова "Судьба человека".

По словам Добржинской, Андреем увлеклась ее подруга, а у самой Марии тогда были отношения. "Если серьезно подумать, то в нашей жизни была судьбоносная встреча. У меня был момент, когда я поняла, что влюбилась в него. А до этого просто была симпатия", - добавила актриса.

andrey_chernyshov_official Для Андрея Чернышова важен имидж холостяка

Настоящие отношения Добржинской и Чернышова начались через год, когда они встретились во время репетиции спектакля. Молодые люди много времени проводили вместе. "Мария была на втором курсе. Я ее запомнил, мне рассказали, что у нее были отношения, любовь, роман. Потом я позвал ее на свидание и стал ухаживать. Но никому не рассказывал об этом. Важен был имидж холостяка", - признался Корчевникову артист.

dobrzhinskaya Мария Добржинская младше мужа на 11 лет

Актеры поженились лишь в начале 2017 года. Позже супруги обвенчались. Мария младше мужа на 11 лет.

dobrzhinskaya Андрей Чернышов и Мария Добржинская поженились в начале 2017 года

"Мы уже десять лет были вместе, но не были готовы к браку, к пониманию, что такое ответственность. Если бы вдруг что-то сложилось раньше, неизвестно, чем бы это закончилось, - отметил 46-летний актер.