Зеленский аннулировал диппаспорта у парламентариев Украины

Зеленский аннулировал диппаспорта у депутатов Верховной рады Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зеленский вместе со своим ближним кругом чувствует значительное ухудшение обстановки для него на Украине и предпринимает все новые шаги, которые должны обеспечить ему лояльность и послушность всех ветвей власти. Вернее, для него это делает глава его Офиса президента Украины Андрей Ермак, который забирает все больше власти в свои руки.

Очередным таким шагом, который на этот раз пристегнул на короткий поводок народных депутатов Верховной рады Украины, членов украинского парламента, стало аннулирование их дипломатических загранпаспортов. Признали недействительными ровно 225 штук таких книжиц, которые позволяли парламентариям более-менее свободно перемещаться между странами, причем, с повышенным уровнем комфорта и обслуживания, начиная от ВИП-залов в аэропортах и т.д.

Формальной причиной стало несоблюдение депутатами регламента документооборота, по которому по возвращении из загранкомандировок следовало сдать дипломатические паспорта на хранение в украинский МИД. А раз не сдал, то дал тем самым повод для признания его недействительным. И никакие отговорки про "был занят" и "забыл" тут никому из парламентариев не помогли.

- За последние месяцы МИД Украины несколько раз обращалось к народным депутатам с просьбой вернуть паспорта и взаимодействовало с Верховной Радой для организации этого процесса. В последний раз мы просили сдать паспорта в течение июля. Все наши призывы были проигнорированы. Соответственно, руководствуясь законодательством Украины, МИД Украины признало недействительными 225 дипломатических паспортов народных депутатов, которые не были своевременно возвращены в МИД на хранение, - говорится в официальном сообщении пресс-службы ведомства Кулебы.

На деле же это означает не попытку приведения в чувство депутатов или стремление привить им какие-то навыки дисциплины, а появление у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака еще одного стимула в руках. Диппаспорт стал для депутатов той морковкой, которую подвесили им перед носом, и теперь, как отмечают украинские эксперты, команда Зеленского и ее руководитель будут в ручном и индивидуальном режиме решать, выпускать или нет того или иного персонажа в сфере политики за пределы Украины.

Можно даже вспомнить, как предшественник Зеленского Петр Порошенко этим летом смог преодолеть украинскую границу лишь с третьей попытки. Но это, как мы сейчас понимаем, были лишь цветочки, а ягодки по управлению депутатским корпусом начали созревать в Киеве лишь сейчас.

Похоже, что Ермаку и Зеленскому для обеспечения еще более глубокой лояльности парламентариев по отношению к Банковой, остается лишь взять в заложники членов семей депутатов.