Подчинил Зеленского себе: На Украине разоблачили "теневого президента"

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: ru.wikipedia.org

Известный киевский политолог Михаил Басараб нашел "серого кардинала" Украины, который является не кем-либо, а, по его мнению, настоящим "теневым президентом " страны. Им, как он считает, является глава Офиса президента Украины (ОПУ) – аналога Администрации президента в России – Андрей Ермак.

- В стране возник теневой президент Андрей Ермак. Этот дуэт (президента Зеленского и главы его администрации – прим. ред.) демонстративно укрепляет власть, - заявил политолог в интервью. Доказательством этого является недавнее увольнение с поста министра внутренних дел Арсена Авакова и оживившиеся телодвижения в украинском террариу…, извините, политикуме по поводу грядущего отрешения и отставки с нынешнего поста спикера Верховной рады Украины Дмитрия Разумкова. Кроме того, он посоветовал обратить внимание на изменение тональности действий и заявлений Зеленского в последнее время. Действительно, даже когда Зеленский теперь несет настоящую ахинею с самых разных трибун, он делает это сейчас с той уверенностью, что не была ему присуща ранее. Прочь сомнения и колебания, украинские власти принимают решения, инициированные президентом, одно жестче другого по зачистке оппозиционного поля и независимых СМИ. Украинский нынешний режим стал настолько жестким, что даже Порошенко на его фоне смотрится слабовольной тряпкой. Способен ли на такое мямля Зеленский самостоятельно? Очень сомнительно.

"Теневой" президент в данном случае вовсе не означает, что Ермак играет на настоящем за кулисами руками, когда Зеленский имитирует оригинальную технику исполнения на фоно на сцене. Речь о том, что Зеленский лишь озвучивает решения, которые в реальности принимает Ермак.

И для подобных заключений действительно имеется вполне достаточно оснований. Андрей Ермак не шоумен, не из старых приятелей Зеленского по "Кварталу", хотя и выступал в качестве продюсера нескольких фильмов, но не фильмов Зеленского или "Квартала". Но это, наверное, была для него некая отдушина, потому что Ермак зарекомендовал себя как очень хороший юрист и жесткий переговорщик еще в те времена, когда Зеленский еще и не создал свой "Квартал".

Он не был замечен среди активистов Майдана, не прославился активной поддержкой АТО и, вообще, до 2019-го был неизвестен широкой публике. Но уже на следующий день после инаугурации Зеленского Ермак был назначен его помощником, а в феврале 2020-го и возглавил ОПУ. Без сомнения, в команду Зеленского Ермак был назначен. Именно Ермак стал отвечать за переговоры по конфликту на Донбассе, после чего позиция Киева в Трехсторонней контактной Минской группе заметно ужесточилась. О том, насколько Зеленский доверяет ему, и какое значение он имеет не только для самого президента Украины, но и для внешних кураторов Киева, говорит тот факт, что на встрече с главой внешней разведки Великобритании Ричардом Муром Ермак и Зеленский присутствовали вдвоем. И лишь они двое с украинской стороны. Что позволяет сделать вывод о том, что Ермак напрямую завязан на внешних кураторов, а не работает на каких-то местных олигархов, в чем подозревали его предшественников.

Какое-то время Ермак, видимо, подчинял Зеленского себе, аккуратно, мягко и бесконфликтно. А потом из ближнего круга Зеленского стали уходить старые друзья президента. Последним по времени стала ссора Зеленского со своим первым помощником Сергеем Шефиром, который и посейчас продолжает работать над съемками студии "Квартал 95". А после ссоры последовало покушение или "как бы покушение" на Шефира (которого вполне могли сыграть втемную), недоумевающего о причинах обстрела его машины. А ведь причиной вполне могла стать просто близость к Зеленскому.

Ермак вполне способен "сыграть" Зеленского, который научился озвучивать ранее приятые и оформленные решения, но совершенно теряется, когда ему на президентском посту приходится говорить с "чистого листа" или импровизировать. Вся интеллектуальная скудость Зеленского прорывается в таких ситуациях наружу. А вот что касается Ермака, то он на публике до сих пор не оконфузился ни разу.

У Ермака достаточно сил, характера, влияния и интеллекта, чтобы замкнуть всю украинскую властную вертикаль на себя. И при этом заставить отвечать за последствия проводимой политики самого Зеленского, самому оставаясь в тени и как бы ни при чем. Безусловно, зарубежных кураторов Ермака такая ситуация вполне устраивает, ведь он делает именно то, что им надо.

Интересно, понимает ли это Зеленский, и насколько устраивает его такой расклад, при котором в известном тандеме "галантерейщика и кардинала" ему отведена роль отнюдь не кардинала?