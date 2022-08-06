Вслед за Донецкой областью Киев хочет провести эвакуацию и из других регионов

Вот уже несколько дней Украина пытается провести "обязательную эвакуацию" Фото: REUTERS

Вот уже несколько дней Украина пытается вывезти население подконтрольных Киеву территорий Донбасса в другие регионы страны, называя это "обязательной эвакуацией". Эту инициативу Киева еще в конце июля озвучила вице-премьер правительства Украины Ирина Верещук. Причем, она оставила за взрослыми право на то, чтобы они могли остаться в своих домах (после письменного отказа), но вот дети, по ее мнению, должны быть вывезены.

- В Донецкой области 52 тысячи детей, их нужно эвакуировать, нельзя подвергать их смертельной опасности в зимний период без тепла, без света, без возможности обогреть, - заявила она.

Ужель это та самая Верещук, которая еще пару месяцев назад, сквозь зубы и кривя губы, отзывалась о населении Донбасса исключительно пренебрежительно.

Более того, как оказалось, у госпожи Верещук, а вместе с ней и у Киева, подобные планы есть не только в отношении оккупированных Украиной территорий этого региона, но и других.

- Мы будем рассматривать вопрос обязательной эвакуации и для других регионов. С приближением осени будем анализировать, какая ситуация с прохождением отопительного сезона. Мы готовимся к этому. Сейчас все внимание центральной власти приковано к Донецкой области: Минсоцполитики, Укрпочта, Укрзализныця, - все работают над тем, чтобы как можно быстрее эвакуировать и адаптировать людей, выплатить им деньги, расселить, помочь с работой взрослым, со школами и детсадами детям, - рассказала она о дальнейших планах команды Зеленского в отношении собственного населения. - Еще раз прошу воспользоваться этой возможностью сейчас. Потому что потом, когда выезжать станет очень много людей - а их будет больше ближе к зиме, мы этого ожидаем и готовимся к этому, - ситуация будет очень напряженной

При этом, Верещук призвала всех не оттягивать эвакуацию.

- Сейчас у многих есть иллюзорное восприятие тепла. Мол, у меня огород, мне надо выкопать картошку… Но это не может быть аргументом, потому что осенью переселенцев будет много, а мест для них в других регионах - не бесконечное количество. Это средства и время на подготовку тех же койкомест, продуктовых наборов, затрат на отопление - все нужно рассчитывать. Если люди думают, что смогут спокойно уехать где-то в ноябре, когда закончат все свои дела с огородами, по свободному графику как в туристический сезон - это не так, - заметила она.

Правительство, по ее словам, рассчитывает весь этот процесс чуть ли не с математической точностью, поскольку надо подсчитать не только койко-места и продовольствие, но и нагрузку на тепловые и электросети и много чего еще, но к таким расчетам в Киеве могут приступить только после того, как региональные власти подадут заявку на эвакуацию. В качестве примера она привела Полтавскую и Кировоградскую области, которые сейчас принимают у себя беженцев из Донецкой области.

Какая потрясающая человечность! Можно было бы восхититься, если бы не многочисленные "но"…

Например, можно вспомнить, как гостеприимно встретили на Западной Украине вывезенных из Китая сограждан в начале эпидемии коронавируса. Или освежить в памяти многочисленные случаи, как на Западной Украине и в ее центральных регионах враждебно относились к перемещенным из восточных регионов лицам. Или, опять же, недавно всплывшие случаи, когда перемещенных из Украины лиц в Европе просто-напросто делали рабами, которые должны были трудиться от зари до зари за миску супа, а то и вовсе становиться сексуальными рабынями.

С другой стороны, организуя такую "эвакуацию", Киев решает сразу несколько проблем. Так, он получает некий мобилизационный ресурс, когда новую волну призывников можно будет сформировать из этих переселенцев. Кроме этого, украинские власти, обезлюдивая области, стараются свести к минимуму количество участников грядущих референдумов о судьбе этих регионов. Ну, и получают в руки мощный пропагандистский инструмент, что, мол, само население не хочет оставаться здесь жить под "русским сапогом", и Россию там никто не ждет. Вряд ли надо особо упоминать, что судьба самих украинцев с этих территорий Зеленского и его команду волнует меньше всего.

Одно несомненно. Если судить по высказываниям самой Верещук, то Киев внутренне уже согласен с потерей не только Донецкой области, но и целого ряда других регионов. И ни на какие наступления и "освобождения" у Зеленского и Шмыгаля всерьез не рассчитывают. А все разговоры об этом должны "затуманить мозги" простых обывателей, заполнив их сознанием грядущей "перемоги". Что не исключает, конечно, каких-то попыток ударов по российским войскам и силам ЛДНР, и даже вполне масштабных попыток. Но при этом, прекрасно понимают, что никакого перелома в ходе кампании не произойдет.

А не могла бы Ирина Верещук в следующий раз просто озвучить, на потерю каких регионов Киев уже согласился? И где считает возможным остановиться? Если, конечно, речь не идет о нынешней польско-украинской границе.

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