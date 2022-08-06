Украинская армия уже давно готовится к контрнаступлению. Фото: REUTERS

АВГУСТ БУДЕТ ЖАРКИМ

Об этой грандиозной затее уже наверняка знает каждая киевская уборщица: Украина готовит большое генеральное наступление на юг. Вот-вот должно громыхнуть. Скорее всего - в степях под Херсоном. Сначала об этом проболтался западной прессе министр обороны Украины Алексей Резников. И тут же это стало главной темой всех телешоу в Киеве!

И что же это? Новая спасительная идея для «поддержки штанов» режима Владимира Зеленского? Яркий фантик для Запада, чтоб он дал еще больше оружия и денег? Надо же с чем-то идти в наступление.

Или хитрый блеф?

Да вроде нет: в Киеве уже на каждом углу шепчутся, что «контрнаступ» начнется в августе. А Зеленский даже назвал конгрессменам США сроки этой операции - 3-6 недель.

Включить заднюю после этого, отказаться от наступления Киев теперь вряд ли сможет, - он сам себя загнал в эту ловушку-обещание. Придется показать хоть какую-нибудь перемогу. Пан или пропал.

Причем, пошел слух, что Зеленский хочет лично возглавить это наступление, чтоб в случае успеха - самому собрать с него все сливки славы.

А если будет позорный провал? Тогда Зеленский обвинит в нем своих генералов и воспользуется этим для смещения командующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерала Валерия Залужного, с которым все чаще спорит.

А ведь в российском Генштабе киевскую браваду слышат. И, конечно, напрягают аналитиков и разведку - что там задумали украинцы с их советниками из НАТО? Какую группировку сколотили? Куда нацелил стрелы главного удара? А главное - чем отбивать обещанное наступление Киева?

Итак, август предстоит жарким.

ДВА ПОЛКОВНИКА

Два военных обозревателя KP.RU, полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко попытались представить сценарии наступления Украины и ответа российских войск.

Залезть в карты и мозги украинским генералам непросто. Но российский полковник Баранец - и сам родом с Украины, из городка Барвенково в Харьковской области, рядом с которым идут бои. Он хорошо знает менталитет офицеров с тризубом на кокардах. Да и набор боевой техники по ту сторону фронта известен. Баранец попробует сыграть за украинский штаб.

А полковник Тимошенко - за российский. Он тоже прекрасно знает, на что способны обе воюющие стороны.

ЗАСВЕЧЕННЫЕ КАРТЫ

Полковник Виктор БАРАНЕЦ (украинский штаб):

- Сижу я над огромной картой с планом нашего наступления и думаю: а не дурью ли мы маемся, уже месяц «анонсируя» на весь мир свой «бросок на юг» Украины? А где же военная тайна, где хитрость и внезапность? Ну, глупо же сообщать москалям направление нашего удара и даже его сроки...

Полковник Михаил ТИМОШЕНКО (российский штаб):

- Когда я узнал о подготовке Украиной наступления, то подумал, - они что там, с киевского дуба рухнули? Над их «стратегами», наверное, уже хряки в свинарниках смеются! Это первый в военной истории случай, когда политики и генералы «открывают карты» врагу еще до битвы.

БАРАНЕЦ (украинский штаб): - Как генерал я громкие обещания наступать осуждаю! Такой пиар будет стоить тысячи жизней украинских солдат. Но как политик понимаю, что это теперь уже не наше наступление, а всего Запада. И ради этой победы Запад пришлет вдвое больше танков, пушек и снарядов. Ну а еще — это крутой способ застращать народ в Херсоне и Мелитополе, посеять панику. Там теперь испугаются получать российские паспорта и голосовать на референдуме о вхождении в Россию. Будут думать, что мы придем и всех за это накажем.

ТИМОШЕНКО (российский штаб): - Ого как лихо, по-бандеровски, задумано! Только люди на освобожденных территориях все смелее говорят: Херсонская и Запорожская области в составе Украины – это недоразумение! А после провала наступления уже ни у кого сомнений в этом не останется. «Крымский» сценарий для Херсона и Запорожья станет необратим.

Сценарий №1: АТАКА НА ХЕРСОН

БАРАНЕЦ (украинский штаб): - На Донбассе у нас все плохо - отступаем. Потери страшные. Срочно нужен хоть какой-то успех, чтоб армия не побежала из окопов.

ТИМОШЕНКО (российский штаб): - Да, на Донбассе вы огрызаетесь, но драпаете. А где же рассчитываете на успех?

БАРАНЕЦ (украинский штаб): - Самое верное — идти на Херсон. Тут много доводов.

Первый - этим самым мы отбросим российские войска от Николаева, откуда открывается дорога на Одессу и Приднестровье.

Второй - взятие Херсона даст нам новую линию обороны - по Днепру. Через эту большую реку враг потом уже вряд ли переберется!

Третий довод — вокруг Херсона - сплошная степь, ровная как стол, ее можно пройти стремительным бронетанковым броском и сбросить москалей в Днепр.

ТИМОШЕНКО (российский штаб): - Судя по разным признакам, подготовку к наступлению Украина уже начала. Несколько раз пытались атаковать наши войска, закрепившиеся на правом берегу Днепра. Похоже, прощупывали слабые места в обороне. Но безуспешно. Попадали в огневые мешки. Все атаки отбиты.

Однако, разведка доносит, что Украина создает крупную группировку, чтоб нанести главный удар. Она должна многократно превосходить российскую. Перед броском украинских войск по российским частям вокруг Херсона будет обрушен шквал огня.

Для этого сюда свозятся американские гаубицы М-777 и реактивные системы залпового огня Нimars. Готовятся к взлету истребители и бомбардировщики. Стягиваются средства ПВО. И главный «сюрприз» - возможен заброс десанта с вертолетов в наш тыл.

Все это мы знаем. А значит — готовимся.

БАРАНЕЦ (украинский штаб): - Если не выйдет взять Херсон с наскока, в ход пойдет запасной сценарий - «жабячих стрибков» (жабьих прыжков). Штурмовые группы будут по частям занимать правый берег Днепра.

В этом случае придется отрезать россиянам пути подхода резервов и подвоза боеприпасов. Для этого мы уже пристрелялись из Нimars по Антоновскому мосту через Днепр. Опробовали удары по плотине Каховской ГЭС и мосту через реку Ингулец.

ТИМОШЕНКО (российский штаб): - Какие же силы есть у Украины на Херсонском направлении?

Пусть даже 200 тысяч штыков, как утверждает киевская пропаганда. На самом деле – меньше раза в 2. Потому что столько войск не может разместиться в районе главного удара.

А какая часть этих войск имеет опыт успешных наступлений? Никакая! Пока у ВСУ есть лишь опыт попадания в «огневые мешки», куда они лезли с удивительным упорством.

А сколько кадровых, слаженных в бою частей? Вряд ли более трети, остальные – мобилизанты.

Да, украинские войска получили от НАТО дальнобойные гаубицы и Нimars. Но сколько их? Несколько десятков. Этого явно недостаточно. Польша подогнала 200 танков еще советского образца. Но в степи они — прекрасная мишень для пушек и авиации.

А взамен поврежденного Украиной моста через Днепр

уже наведены два понтонных.

БАРАНЕЦ (украинский штаб): - Тогда мы пустим в ход свои фирменные украинские военные хитрости. Будем запускать ракеты с американских Нimars сразу полными «пакетами» - залпами. Когда полетят одновременно десятки ракет, даже российская ПВО с ее хвалеными С-300 и «Панцирями» не справится…

ТИМОШЕНКО (российский штаб): - Ну, это можно предусмотреть. Такие «украинские хитрости» нами изучены. Достаточно усилить ПВО дивизионом «Буков-М3», которые могут «хватать» сразу 36 целей. Плюс добавить полк армейской авиации.

И на всякий случай отвести часть артиллерии на другой берег Днепра, чтоб создать перед Херсоном полосу предполья, где противника встретит огневой вал. Если он его и проскочит, то с такими потерями, что ни о каком взятии города уже речи не будет. Ноги бы унести.

А вот гнать потом остатки нападавших можно будет до самого Николаева.

Сценарий №2: БРОСОК НА БЕРДЯНСК

БАРАНЕЦ (украинский штаб): - Военных хитростей у украинских генералов — полный вещмешок. Есть и такая. Спутать москалям карты - сделать вид, что начинается наступление на Херсон, громко там пошуметь, пострелять, но в бой не ввязываться.

А тем временем совершить стремительный бросок с другой стороны Днепра - на Мелитополь и Бердянск. Чтоб одним ударом разрубить российскую группировку «Юг» на две части и выйти к Азовскому морю. И там закрепиться.

ТИМОШЕНКО (российский штаб): - На словах – красиво: ткнул Зеленский пальцем в карту: «Бьем сюда! Разом! Уси шоб було!». Такую «хитрость» украинские войска уже опробовали под Давыдовым Бродом. Бессмысленную и беспощадную. Наступление было наголову разбито.

Так в бою не бывает. Атакуют там, где позволяет местность и силы. А где мы сегодня видим стягивание украинских сил и пробные атаки — прощупывание нашей обороны? Это полоса вокруг Херсона. Переводить войска отсюда, в обход Каховского водохранилища, километров за 200 на другой берег Днепра? Скрытно это сделать невозможно!

Да и до Бердянска никаким марш-броском за сутки с боями не дойдешь. Далековато.

Да и окажешься в итоге в мышеловке. Прижатым к Азовскому морю. Как еще недавно украинские войска были в полном окружении в Мариуполе.

Не-ет, совсем Киеву сейчас не до Бердянска!

Сценарий №3: ЗАЦЕПИТЬСЯ ЗА СЛАВЯНСК

БАРАНЕЦ (украинский штаб): - Есть еще вариант. Разрекламированное наступление на Херсон останется блефом. Его цель - оттянуть половину российских войск с Донбасса.

Рассуждаем так: украинские укрепрайоны на Донбассе сыпятся один за другим. Потерян Лисичанск с Северодонецком. На очереди — Бахмут и Авдеевка. Если так пойдет дальше, донецкие и луганские батальоны вместе с российскими выйдут к Славянску и Краматорску уже к концу лета. И до зимних холодов их возьмут.

Все. Битва за Донбасс будет проиграна.

Допустить этого никак нельзя!

Что скажут западные союзники?

Да и в Киеве начнутся беспорядки — майданы.

А у России окажутся развязанными руки — идти дальше на Харьков или Одессу.

Значит, надо сбить москалей с толку. Вбросить фальшивую карту - о подготовке наступления на Херсон. И, кажется, они уже клюнули...

Главное ведь сейчас что? Чтобы Запад не прикрутил крантик помощи. А для этого надо делать вид, что еще немного, еще чуть-чуть и мы перейдем в «контрнаступ». Вы в нас верьте.

В крайнем случае вместо наступления на Херсон сойдет атака на Приднестровье. Или еще что-то придумаем.

ТИМОШЕНКО (российский штаб): - Донбасс мы, конечно, чуть раньше или чуть позже освободим.

Но надеяться, что объявленное Киевом наступление на Херсон - лишь блеф - было бы наивно. Его ждут не только украинские ура-патриоты, но и Запад запасся поп-корном. Там такого обмана Зеленскому могут не простить.

Попытки «вернуть» Херсон украинские войска будут делать непременно. Если не в лоб, то вдоль берега Днепра, с севера, от Кривого Рога.

Потому что все остальные районы боев для наступления ВСУ намного сложнее.

А Херсон в голой степи — как яблочко на открытой ладони.

И это - экзамен для командующих нашими группировками специоперации. Ведь сдать Херсон мы не можем. И ослабить нажим на Славянск с Краматорском тоже нельзя. Донбасс желательно освободить до зимы.

ЧТО В ИТОГЕ?

Итак, чем же закончится пиар-эпопея Зеленского с «наступлением на Юг»?

В том, что «Линию Маннергейма» - рубеж Славянск – Краматорск мы прорвем, сомнений нет. Научились воевать с минимальными потерями для себя.

И в том, что атака на Херсон для Украины обернется звонкой пощечиной - поражением - шансы огромные. Ну, нельзя всерьез готовить наступление и кричать об этом на весь мир. Раскрывать карты противнику.

Есть ли у России в ответ свой план боевых действий? Наверняка. Но никто его заранее объявлять не будет.

Можем только предположить, что после освобождения Донбасса начнется самое интересное. Дальше на Запад - до Днепра - плотность сел и городов ниже, чем на Донбассе. И откатываться к этой великой реке по голой степи украинские войска будут с утроенной скоростью.

Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

КСТАТИ

Дан приказ ему от НАТО

Уже давно не секрет, что командуют украинскими штабами не только киевские генералы, но и советники НАТО. Стоит вспомнить хотя бы провальную атаку украинцев на остров Змеиный. Когда в Раде депутаты стали чихвостить командующего ВСУ генерала Залужного, что он сказал? Что план этой позорной операции утверждал не он. Это сделали у Зеленского советники из Британии.

И в штабах, и в войсках Украины американских и британских «наставников» не меньше, чем каштанов на Крещатике. Без их ведома не утверждается ни одна операция. Каждый выстрел из натовских гаубиц и ракетных систем на Украине согласовывается с западными советниками.

Они же в режиме он-лайн передают украинцам со своих космических спутников цели для ударов.

Потому мало разгадать замыслы и хитрости украинских генералов. Надо знать еще и манеры их кураторов.

Впрочем, они хорошо изучены по конфликтам в Югославии и Сирии, Ираке и Афганистане. Больших секретов тут нет.

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