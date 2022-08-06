Герои спецоперации «Z»: рядовой Дробин показал свое мастерство на поле боя

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

«Недорубленный лес опять вырастает», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец замечал: «Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте».

ВСКРЫЛ ВРАЖЕСКУЮ ЗАСАДУ

Сержант Рашид Аскаров

Сержант Рашид АСКАРОВ Фото: Минобороны РФ

«Наводчик-оператор боевой машины пехоты сержант Рашид Аскаров действуя в составе батальонно-тактической группы российских десантников, выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Продвигаясь по поселку, Рашид обнаружил замаскированную позицию противника, расположенную в заброшенном здании.

Оценив ситуацию, Рашид Аскаров, прицельным огнем из пушки БМП уничтожил живую силу врага на позиции.

Вытесняя боевиков с занимаемых рубежей, сержант Аскаров уничтожил вражеский БМП и более 5 человек пехоты националистов. По итогам боев, населенный пункт был освобожден от украинских националистов.

Спустя несколько дней подразделение, в составе которого действовал Рашид при взаимодействии с десантно-штурмовой ротой участвовал в штурме опорного пункта националистов. Противник вел ожесточенное сопротивление, используя при этом стрелковое оружие, гранатометы и ПТУР. Группа десантников во главе с сержантом Аскаровым после огневой поддержки минометных расчетов атаковала с фланга опорный пункт и нанесла огневое поражение по живой силе противника на укрепленных позициях. В результате смелых и решительных действий группы огневые точки противника были подавлены. Сержант Рашид Аскаров лично огнем из пушки БМП уничтожил до 8 националистов. По итогам боя опорный пункт боевиков был полностью уничтожен. Смелые и решительные действия сержанта Рашида Аскарова в совокупностью с профессионализмом его подчиненных способствовали стремительному вытеснению противника с занимаемых им позиций».

УНИЧТОЖИЛ ГРУППУ ДИВЕРСАНТОВ

Лейтенант Александр Наумов

Лейтенант Александр НАУМОВ. Фото: Минобороны РФ

«В ходе ведения наступательных действий головной дозор тактической группы под командованием лейтенанта Александра Наумова осуществлял инженерную разведку. Продвигаясь по лесополосе в направлении оккупированных националистами территорий, силами дозора была обнаружена диверсионно-разведывательная группа националистов. Оценив обстановку, Александр вступил в бой с превосходящими силами противника.

В ходе боя лейтенант Александр Наумов получил пулевое ранение в руку, но после оказания первой медицинской помощи продолжил вести огонь по противнику. По итогам боестолкновения, все националисты, оказавшие ожесточенное сопротивление, были уничтожены прицельным огнем российских военнослужащих. При этом потерь среди российских военнослужащих допущено не было. Благодаря слаженным и решительным действиям лейтенанта Александра Наумова, головным дозором была сорвана провокация в отношении российских войск».

ГРАНАТОМЕТЧИК ПОКАЗАЛ МАСТЕРСТВО

Рядовой Денис Дробин

Рядовой Денис ДРОБИН. Фото: Минобороны РФ

«Рядовой Денис Дробин, действуя в составе передовой группы мотострелкового подразделения, выполнял задачу по освобождению одного из населённых пункта из-под контроля украинских националистов.

В ходе стремительного наступления российские мотострелки уничтожили передовой рубеж обороны, находящийся на подступах к поселку. В ходе атаки Денис Дробин вел прицельный огонь из гранатомета по вражеской боевой технике и долговременным огневым точкам противника. Уничтожив противника, российские мотострелки закрепились на занимаемых позициях. В ночное время националисты предприняли несколько атак на российское подразделение, которые были отбиты в том числе благодаря грамотным действиям рядового Дробина.

Утром противник, перегруппировавшись, бросил все основные силы на рубеж который обороняло подразделение в составе которого действовал Денис Дробин. Денис, вызвав подкрепление, стойко удерживал оборону. Грамотно маневрируя на поле боя, Денис Дробин прицельным огнём своего гранатомета продолжал уничтожать живую силу и технику противника. В результате огня из танка получил осколочные ранения, но благодаря мужественным и храбрым действиям рядового Дробина, заданный рубеж обороны удалось отстоять, до прибытия основных сил. Прибывшие основные силы, создав превосходство на поле боя, позволили российским войскам перейти в контрнаступление, разбить врага и освободить населенный пункт».

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