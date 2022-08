Французский ученый выдал за снимок звезды кусочек колбасы

Кусочек колбасы, так похожий на астрономическую картинку

Этьен Кляйн (Etienne Klein) – французский физик-теоретик. Он участвовал в строительстве Большого Адронного Коллайдера (БАК), а ныне возглавляет исследовательское подразделение Комиссариата по атомной энергии и альтернативным источникам энергии (Research director at the Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternativeо). Недавно ученый опубликовал твитт с фотографией. Написал следующее:

«Фотография Проксимы Центавра, ближайшей к Солнцу звезды, расположенной на расстоянии 4,2 световых года от нас. Ее сделал JWST. Этот уровень детализации… Каждый день открывается новый мир».

Шутка ученого

То есть, Кляйн дал понять, что снимок был сделан новейшим космическим телескопом имени Джеймса Уэбба (James Webb Space Telescope, JWST), который недавно начал работать в полутора миллионах километрах от Земли. Средства массовой информации по всему миру как раз пестрели фотографиями других отдаленных объектов Вселенной, сделанных им. Ученый восхитился небывалой четкостью «нового» изображения. Естественно, ему поверили. И тоже восхитились. А как иначе? Авторитетный человек говорит – известный, не какой-нибудь астроном-любитель.

Извинение ученого

Но вскоре ученого замучила совесть. Через пару дней он признался, что пошутил: выдал за фотография звезды кусочек испанской колбасы чоризо с красным перцем. Извинился опять же в твиттере:

«Я прошу прощения перед теми, кого моя мистификация, в которой не было ничего оригинального, могла шокировать. Своим розыгрышем я лишь хотел призвать осторожно относиться к изображениям, которые кажутся красноречивыми сами по себе».

На счет оригинальности Кляйн поскромничал. Он явно проявил изрядную изобретательность, выдав колбасу за звезду. Чоризо на срезе и в самом деле похожа на красного карлика, которым является Проксима Центавра. Точнее говоря, похожа на те изображения подобных звезд, которые рисуют специалисты по компьютерной графики. Реальных таких снимков нет. Но астрономы их ждут от JWST. Поэтому и повелись на колбасу.

«Ах, обмануть меня не трудно..! Я сам обманываться рад!», - говорил когда-то Пушкин, правда, немного по другому поводу.

Проксима Центавра - ближайшая к Солнцу звезда. Расположена в системе Альфа Центавра. В ней есть еще две звезды - Альфа Центавра А и Альфа Центавра В

КСТАТИ

Красный, как колбаса

Проксима Центавра (α Centauri C, GL 551, HIP 70890) - красный карлик, диаметр которого чуть больше, чем у нашего Юпитера. Света эта звезда дает всего 0,15 процента от солнечного. Весит примерно в 10 раз меньше, чем Солнце.

У звезды, скорее всего, есть каменистая планета - Proxima b. Она расположена очень близко к своему Красному карлику - примерно в 7,5 миллионах километрах от него. Поэтому тепла, которое планета получает от своего небольшого светила, это 66 процентов от того, что дает нам наше Солнце, вполне хватает, чтобы греться, но не перегреваться. Proxima b находится в так называемой зоне обитаемости. Подробнее об этом в нашем материале.

