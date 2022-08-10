Общественность подозревает, что вместо туманности астрономы показали фото чуть подгоревшего овсяного печенья

Туманность G261.9+5.5, которая так похожа на подгоревшее овсяное печенье.

После того, как авторитетный французский физик-теоретик Этьен Кляйн (Etienne Klein) обнародовал снимок кусочка испанской колбасы чоризо, выдав его за высококачественную фотографию Просимы Центавра, в соцсетях с недоверием отнеслись к другому снимку - тому, который показали австралийские ученые. Те на днях продемонстрировали изображение далекой туманности G261.9+5.5, которая образовалась в результате взрыва сверхновой звезды. А многие предположили, что астрономы тоже шутят – показывают не туманность, а чуть подгоревшее овсяное печенье. Уж очень круглым выглядит объект.

Но в издании The Conversation австралийцы настаивают: на фото и в самом деле останки звезды, взорвавшейся в 15 тысячах световых лет от Солнца. То, что они круглые, конечно, удивительно. Но не сверхъестественно - такое бывает, когда вещество от взрыва умирающей разбегается равномерно без перекоса.

Правильно приготовленное овсяное печенье. Фото: Shutterstock

На образовавшуюся туманность были направлены все 36 «тарелок» радиотелескопа нового поколения ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder). Собранные им данные астрономы направили в Исследовательский центр Pawsey, в котором недавно заработал суперкомпьютер Setonix. Он, в итоге, и преобразовал данные в изображение, так похожее на овсяное печенье.

Кстати, суперкомпьютер назван Setonix в честь куоки (Setonix brachyurus) - любимого животного жителей Западной Австралии.