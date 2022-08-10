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Наука10 августа 2022 10:26

Общественность подозревает, что вместо туманности астрономы показали фото чуть подгоревшего овсяного печенья

Недоверие спровоцировал французский ученый, который недавно выдал за снимок звезды кусочек испанской колбасы
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Туманность G261.9+5.5, которая так похожа на подгоревшее овсяное печенье.

Туманность G261.9+5.5, которая так похожа на подгоревшее овсяное печенье.

После того, как авторитетный французский физик-теоретик Этьен Кляйн (Etienne Klein) обнародовал снимок кусочка испанской колбасы чоризо, выдав его за высококачественную фотографию Просимы Центавра, в соцсетях с недоверием отнеслись к другому снимку - тому, который показали австралийские ученые. Те на днях продемонстрировали изображение далекой туманности G261.9+5.5, которая образовалась в результате взрыва сверхновой звезды. А многие предположили, что астрономы тоже шутят – показывают не туманность, а чуть подгоревшее овсяное печенье. Уж очень круглым выглядит объект.

Но в издании The Conversation австралийцы настаивают: на фото и в самом деле останки звезды, взорвавшейся в 15 тысячах световых лет от Солнца. То, что они круглые, конечно, удивительно. Но не сверхъестественно - такое бывает, когда вещество от взрыва умирающей разбегается равномерно без перекоса.

Правильно приготовленное овсяное печенье.

Правильно приготовленное овсяное печенье.

Фото: Shutterstock

На образовавшуюся туманность были направлены все 36 «тарелок» радиотелескопа нового поколения ASKAP (Australian Square Kilometre Array Pathfinder). Собранные им данные астрономы направили в Исследовательский центр Pawsey, в котором недавно заработал суперкомпьютер Setonix. Он, в итоге, и преобразовал данные в изображение, так похожее на овсяное печенье.

Кстати, суперкомпьютер назван Setonix в честь куоки (Setonix brachyurus) - любимого животного жителей Западной Австралии.

Шутка французского ученого, который выдал фото кусочка колбасы за звезду.

Шутка французского ученого, который выдал фото кусочка колбасы за звезду.

Наука: Клуб любознательных