"А там очень сложно?": Как родителям отвечать на вопросы первоклашки - пять важных примеров

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Перед началом учебного года важно запастись не только тетрадками и учебниками, но и особым умением поддержки своего ребенка на извилистом пути образования. Александра Фокина, психолог-эксперт «Актион Образование», кандидат психологических наук, член Федерации психологов-консультантов России рассказала kp.ru, как родителям стоит отвечать на самые распространенные вопросы будущего первоклашки о жизни в школе.

Вопрос 1. А вы будете забирать меня из школы?

О чем это? Ребенок боится разлуки, одиночества. Для него расставаться с родителями на время уроков, значит поставить свою безопасность под угрозу.

Как лучше не реагировать. Не высмеивайте и не отвечайте шутками, например, «Все, это теперь на одиннадцать лет», «Буду забирать, если будешь хорошо учиться». Не игнорируйте: «Глупости говоришь, хватит». Не показывайте, что хотите отделаться от ребенка: «Хоть отдохну от тебя».

Как реагировать. Ответьте твердо и спокойно, что каждый день точно будете забирать ребенка из школы – и вообще, где бы он ни был. Подпитайте эмоциональную привязанность с ребенком, ему важно почувствовать, что вы любите его, он вам нужен. Обнимите и скажите, что вы будете ждать встречи в конце учебного дня.

Вопрос 2. А кто со мной будет учиться?

О чем это? Такой вопрос сигнализирует, что ребенок тревожится о своих будущих отношениях в коллективе, боится, что ему будет плохо и сложно. Он боится сверстников, не чувствует себя спокойно в компании. Хочет, чтобы в школе были безопасные для него ровесники, например, неагрессивные.

Как лучше не реагировать. Не отвечайте формально: «Разные» или «Не знаю». Не ставьте задачу социализироваться любой ценой: «Какие бы ни были, со всеми общайся», – или игнорировать ровесников: «Какая разница, ты туда идешь учиться». Не идеализируйте: «Будут только хорошие».

Как реагировать. Объясните, что в класс кто-то придет из той же группы, что и ребенок, придут и незнакомцы. Учитель поможет всем познакомиться. Если ребенок задает вопрос, будет ли в его классе какой-то определенный ровесник спросите, хотел бы он быть в классе с ним, как он обычно реагирует на этого ребенка, нужна ли какая-то помощь от вас. Многие дети страдают от общения с некоторыми ровесниками и надеются на помощь взрослых, но не всегда об этом говорят.

Вопрос 3. А там очень сложно?

О чем это? Дошкольник мог решить, что школа – это сложно, потому что видел трудности старших братьев и сестер, слышал от взрослых об этом, иногда, в форме запугивания: «В школе так орать будешь – в дурдом отправят!», «Ножницы не умеешь в руках держать, в школе как будешь?».

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Как лучше не реагировать. Не говорите о негативных качествах и неумениях ребенка: «Конечно, там же сорок минут сидеть надо, а ты вечно крутишься!», «Кто умеет читать, тем легко, а ты-то еле-еле». Не запугивайте: «Сложно, и с каждым годом все сложнее», «Конечно, ты же в гимназию идешь». Не врите: «Легкотня, вообще все будешь без усилий делать».

Как реагировать. Расскажите об обычном школьном дне первоклассника. Скажите, что будет по-разному, и вы поможете, если надо. Расскажите, какая будет возможность для отдыха. У ребенка могут быть сложности в развитии психических процессов, может не получаться освоить какой-то навык, например, спокойно сидеть, внимательно слушать. Тогда стоит до 1 сентября получить консультацию психолога о том, как развивать нужные навыки.

Вопрос 4. А мне уже нельзя будет играть?

О чем это? На этапе завершения дошкольного образования у ребенка формируется учебная мотивация, но и игровая мотивация остается сильной. Это нормально – ребенку в 6–7 лет необходимы и сюжетно-ролевая игра, и учеба. Если ребенок задает такие вопросы, значит, он беспокоится, не лишит ли его школа счастья от игры.

Как лучше не реагировать. Не говорите о запретах на игру: «Никаких игр», «Если будешь нормально учиться, будешь и играть понемножку». Не ругайте за желание играть, даже на гаджетах – ведь вы тоже ими пользуетесь.

Как реагировать. Скажите, что играть можно, что игрушки никто не заберет. Честно ответьте про занятия вне школы: останутся ли они в жизни ребенка и почему. Если для вас важна успеваемость, говорите не об условиях: «Если хорошо будешь учиться…», – а о приоритетах: «Школа важнее, поэтому сначала школа и уроки, потом игры». Если вас раздражает или тревожит «безделье» ребенка, возможно, из-за нагрузки вы бессознательно злитесь на тех, кто может себе позволить проще относиться к делам. Это повод задуматься о своей жизни и найти поддержку для себя, потому что лишать ребенка права на игру и безмятежность нельзя.

Вопрос 5. Я буду учиться так же, как он/она (старший брат или сестра) или друг школьного возраста?

О чем это? Скорее всего, ребенка сравнивают с другими. Поэтому он примеряет школьный опыт старшего брата/сестры или друга на себя и волнуется. Если есть негативный опыт старшего ребенка, младший может бояться такого же.

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Как лучше не реагировать. Не сравнивайте детей между собой: «Он-то усидчивый, а ты нет», «Ты умнее его!», «Тебе до него, как до Луны пешком!». Нельзя угрожать, в том числе через сравнение: «Попробуй только как он!», «Будешь как он – тоже будешь по попе получать!»

Как реагировать. Дайте позитивный прогноз ребенку: «Я думаю, ты будешь хорошо учиться, и это будет так, как можешь только ты». Перечислите сильные стороны ребенка и скажите, что все это поможет ему: «Ты быстрый, внимательный, серьезно относишься к делу, умница, хорошо запоминаешь, это все тебе поможет в учебе». Если надо оценить ребенка, обойдитесь без сравнения. Например, вместо: «Он уже сделал, а ты все копаешься!», лучше спросить: «Ты еще доделываешь?»