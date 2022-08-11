Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды11 августа 2022 9:22

Звезда мирового балета Сергей Полунин сделал новую татуировку с Путиным

И это уже не первое изображение лидера России на теле танцовщика
Оксана ФОМИНА
Оксана ФОМИНА
Это уже третий портрет ВВП на теле Полунина.

Это уже третий портрет ВВП на теле Полунина.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Да у Полунина новая татуировка. И да, это снова изображение президента России Владимира Путина!

К слову, это уже третий портрет ВВП на теле знаменитого на весь мир танцовщика. Одно изображение красуется в центре груди, а два других поменьше на плечах. Судя по покраснению левого плеча, тату танцовщик набил совсем недавно.

Свою первую наколку с Путиным Сергей сделал, живя в Англии (он был самым молодым премьером Ковент-Гардена, но в 2012-м внезапно покинул его, заявив, что жесткая атмосфера театра убивает в нем художника), «чтобы поддержать энергетически президента России». В тот день в России проходили президентские выборы, и Полунин, решив внести свою лепту, отправился в тату салон. В интервью «Комсомолке» Сергей рассказывал, что прежде, чем лечь на стол к мастеру, спросил, как тот относится к политике. И только лишь услыхав, что «нормально», огласил своё желание.

Свою первую наколку с Путиным Сергей сделал «чтобы поддержать энергетически президента России».

Свою первую наколку с Путиным Сергей сделал «чтобы поддержать энергетически президента России».

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Вполне вероятно, что и сейчас Полуниным двигало такое же желание помочь Путину, ведущему военную спецоперацию.

Свою новую татушку Сергей продемонстрировал подписчикам в соцсети. Полунин как артист умеет держать интригу: фото появилось без каких бы то ни было подписей. Фолловеры в комментариях, конечно же, разделились на два лагеря.

Одни осуждают и спрашивают, почему Сергей при такой любви не живет в России? Отстали от жизни! Сергей вместе со своей возлюбленной фигуристкой Еленой Ильиных живет как раз в России. Король балета и принцесса льда воспитывают сына, получившего весьма необычное имя Мир.

Сергей Полунин с супругой.

Сергей Полунин с супругой.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Другие подписчики уверены, Сергей имеет право делать со своим телом все, что ему заблагорассудится. А уж при таком таланте и подавно! «Сергей, какой вы искренний! Какой вы смелый! Какое счастье, что есть такие люди!».

Сам Сергей же, по сложившейся традиции, в жаркие споры не влезает…

Кроме этого, тело Полунина украшают и другие татуировки. На кистях он набил гербы России и Украины (Сергей родом из Херсона). Кстати, сделал это танцовщик почти одновременно, но российский герб был первым.

КультураКАРТИНА ДНЯ