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Звезды11 августа 2022 10:25

«Есть чего ковырять»: Извинявшийся перед либералами за сериал «Спящие» Юрий Быков разочаровался в профессии и ищет работу

Режиссер Юрий Быков сообщил о желании стать актером
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Юрий Быков.

Юрий Быков.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Неожиданная новость пришла от режиссера Быкова — Юрий Анатольевич меняет профессию. Хотя для тех, кто давно следит за творчеством автора картин «Майор», «Дурак», «Жить» и др., такой шаг не покажется необычным.

Дело в том, что всю карьеру талантливого и обаятельного мастера сопровождает шлейф скандальных и конфликтных ситуаций. То он долго боролся за монтаж сериала «Метод» с Александром Цекало и даже собирался убрать свою фамилию из титров, потому что одиозный продюсер самолично сел за монтажный стол. То режиссера сняли с масштабного проекта «Время первых» — опять из-за разногласий с продюсерами. То Быков зачем-то написал покаянное письмо перед либералами за то, что снял сериал «Спящие» про работу разведчиков и скрытые идеологические медиавойны.

— Я не могу сказать, что я не понимал, на что иду, но, видимо, до конца не осознавал, насколько непростительно быть недостаточно точным, честным и аккуратным с темой в сериале «Спящие», — как бы вымаливал прощения у прогрессивной общественности, что оголтело накинулась на режиссера после выхода сериала на Первом канале. Хотя до этого довольно резко и недвусмысленно выступал в адрес этих самых либералов и даже снялся в антидемшизоидном клипе Захара Прилепина и рэпера Рича «В 91-м».

После Юрий громко заявлял, что фильм «Завод» станет его последней работой на режиссерском поприще. Зрители, почитающие талант Быкова, никак не могли понять: как человек с таким уровнем экзальтации и импульсивности мог снять столько сугубо «мужских фильмов». Возможно, причина в том, что злой рок преследует Юрия. Возможно, причина в характере и подвижной психике творческого человека.

Он не раз прощался с подписчиками в соцсетях, «окончательно» удалял аккаунты, разочаровавшись в интернет-дискуссиях и тотальном непонимании со стороны большинства спорщиков и коллег. Однако каждый раз через некоторое время вновь возвращался в сеть.

И вот теперь, судя по всему, он в поисках работы решил пойти на последний отчаянный шаг — записаться в актерское агентство (так делают начинающие артисты, выпускники театральных вузов, у которых нет совсем никаких связей в кино и понимания, как все это работает), чтобы работу для него нашли профессионалы.

— За последнее время я получил несколько приличных актерских предложений и задумался, что, может быть, недостаточно уделяю внимания профессии, с которой начинал, на которую учился во ВГИКе, в которой у меня были одни из первых успехов, — заявил Быков. — В частности, «Ника» за роль капитана Коршунова в «Майоре». Возможно, я вошел в тот возраст, в котором я стал как артист интересен. Не хочу распыляться, не хочу отвлекаться от основной своей профессии – режиссерской, не хочу ставить в приоритет бесконечные конвейерные съемки. Но с большим удовольствием работаю с людьми, которым я действительно нужен как артист в проектах, где есть что играть. Скажем так: я не назначаю актерскую профессию своей основной и главной, но готов рассматривать предложения и работать в картинах, где действительно есть серьезная глубокая драматургия, есть чего ковырять и над чем работать. С режиссерами, которые действительно хотят создать что-то интересное, большое и глубокое.

Теперь предложения по съемкам для Быкова будет подбирать газпромовская структура Talents by Action, которая позиционируется как «агентство талантов».

Фото агентства Talents by Action

Фото агентства Talents by Action

Надо признать, что каждая работа Быкова в кино в качестве актера была удачной — что в «Методе», что в «Майоре», что в «Заводе», что в других проектах (даже в сериале «Солдаты»!): так что шансы заблистать, наконец, в качестве артиста, разобравшись в себе, у Юрия Анатольевича есть. Чего ему от души и желаем!

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