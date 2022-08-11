«Есть чего ковырять»: Извинявшийся перед либералами за сериал «Спящие» Юрий Быков разочаровался в профессии и ищет работу

Юрий Быков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Неожиданная новость пришла от режиссера Быкова — Юрий Анатольевич меняет профессию. Хотя для тех, кто давно следит за творчеством автора картин «Майор», «Дурак», «Жить» и др., такой шаг не покажется необычным.

Дело в том, что всю карьеру талантливого и обаятельного мастера сопровождает шлейф скандальных и конфликтных ситуаций. То он долго боролся за монтаж сериала «Метод» с Александром Цекало и даже собирался убрать свою фамилию из титров, потому что одиозный продюсер самолично сел за монтажный стол. То режиссера сняли с масштабного проекта «Время первых» — опять из-за разногласий с продюсерами. То Быков зачем-то написал покаянное письмо перед либералами за то, что снял сериал «Спящие» про работу разведчиков и скрытые идеологические медиавойны.

— Я не могу сказать, что я не понимал, на что иду, но, видимо, до конца не осознавал, насколько непростительно быть недостаточно точным, честным и аккуратным с темой в сериале «Спящие», — как бы вымаливал прощения у прогрессивной общественности, что оголтело накинулась на режиссера после выхода сериала на Первом канале. Хотя до этого довольно резко и недвусмысленно выступал в адрес этих самых либералов и даже снялся в антидемшизоидном клипе Захара Прилепина и рэпера Рича «В 91-м».

После Юрий громко заявлял, что фильм «Завод» станет его последней работой на режиссерском поприще. Зрители, почитающие талант Быкова, никак не могли понять: как человек с таким уровнем экзальтации и импульсивности мог снять столько сугубо «мужских фильмов». Возможно, причина в том, что злой рок преследует Юрия. Возможно, причина в характере и подвижной психике творческого человека.

Он не раз прощался с подписчиками в соцсетях, «окончательно» удалял аккаунты, разочаровавшись в интернет-дискуссиях и тотальном непонимании со стороны большинства спорщиков и коллег. Однако каждый раз через некоторое время вновь возвращался в сеть.

И вот теперь, судя по всему, он в поисках работы решил пойти на последний отчаянный шаг — записаться в актерское агентство (так делают начинающие артисты, выпускники театральных вузов, у которых нет совсем никаких связей в кино и понимания, как все это работает), чтобы работу для него нашли профессионалы.

— За последнее время я получил несколько приличных актерских предложений и задумался, что, может быть, недостаточно уделяю внимания профессии, с которой начинал, на которую учился во ВГИКе, в которой у меня были одни из первых успехов, — заявил Быков. — В частности, «Ника» за роль капитана Коршунова в «Майоре». Возможно, я вошел в тот возраст, в котором я стал как артист интересен. Не хочу распыляться, не хочу отвлекаться от основной своей профессии – режиссерской, не хочу ставить в приоритет бесконечные конвейерные съемки. Но с большим удовольствием работаю с людьми, которым я действительно нужен как артист в проектах, где есть что играть. Скажем так: я не назначаю актерскую профессию своей основной и главной, но готов рассматривать предложения и работать в картинах, где действительно есть серьезная глубокая драматургия, есть чего ковырять и над чем работать. С режиссерами, которые действительно хотят создать что-то интересное, большое и глубокое.

Теперь предложения по съемкам для Быкова будет подбирать газпромовская структура Talents by Action, которая позиционируется как «агентство талантов».

Фото агентства Talents by Action

Надо признать, что каждая работа Быкова в кино в качестве актера была удачной — что в «Методе», что в «Майоре», что в «Заводе», что в других проектах (даже в сериале «Солдаты»!): так что шансы заблистать, наконец, в качестве артиста, разобравшись в себе, у Юрия Анатольевича есть. Чего ему от души и желаем!