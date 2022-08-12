Лауреат Всероссийского проекта в области социальной ответственности «Героям – быть!» Юлия Цыброва: Эта победа показала, как в меня верят мои близкие

Юлия Цыброва стала победителем во Всероссийском проекте в области социальной ответственности «Героям - быть!» в номинации «Оберегая планету»

Ведущий специалист по разработке и интеграции технологических процессов Выксунского завода Объединенной металлургической компании (ОМК) Юлия Цыброва стала победителем во Всероссийском проекте в области социальной ответственности «Героям - быть!» в номинации «Оберегая планету». Инициатор социального проекта Бумаги.Net по уменьшению использования бумаги, она организовала сбор макулатуры в социальных учреждениях (школы, садики и т.д.) Выксы путем установки экологических контейнеров.

Все вырученные средства от сдачи отходов учреждения направляют на покупку зеленых насаждений, семян, проведение экологических акций. Об экологических инициативах и сложностях, с которыми приходится сталкиваться, Юлия Цыброва рассказала "Комсомольской Правде".

- Одна из главных проблем, с которой мы сталкиваемся – это загрязнение окружающей среды. Главной причиной считается вырубка леса. Бумагу получают из деревьев. А со школьного курса мы знаем, что деревья поглощают углекислый газ и дым, который мы выдыхаем в атмосферу. Без них СО2 накапливается, что приводит к загрязнению окружающей среды, глобальному потеплению и изменению климата. Так что чем больше деревьев в стране, тем лучшее экология. Каждая тонна переработанной бумаги, картона сохраняют 17 деревьев и 26 500 литров воды. Дополнительно она уменьшает загрязнение на 95 %, - рассказала Юлия.

Она отметила, что на сегодняшний день до сих пор актуальна тема сбора макулатуры в школах. Это не просто отличная возможность привлечь подрастающее поколение к защите экологии и целостности деревьев, но и вариант привлечения школьников к активной общественной работе.

- Мои родственники и друзья положительно относятся к тому, что я занимаюсь сохранением природы. И так же всячески стараются помогать мне. Администрация города помогла привлечь подрядчика для вывоза вторсырья для последующей переработки. Проект реализуется на протяжении 3-х лет при поддержке компании ОМК на средства грантового конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-ПАРТНЕРСТВО».

Свою победу в конкурсе Юлия Цыброва называет новым импульсом в личном развитии.

- Такие события придают большое количество сил и уверенности в себе. Еще эта победа показала, как в меня верят мои близкие и друзья, Объединенная металлургическая компания, которая уделяет большое внимание развитию экологического волонтерства в городах её присутствия. Сложно сказать, что в жизни поменялось после победы. Проект точно продолжит свое существование, но его формат ждут значительные изменения. Но я не только оберегаю природу, но и стараюсь помочь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, - говорит активистка.

В марте 2020 Юлия придумала и организовала в Выксе онлайн-марафон «Квадратная неделя». Каждый участник вязал небольшой квадратик из пряжи 20×20 см. Потом из них собирался плед — символ заботы. За 8 месяцев участники смастерили 272 квадратика, собрали 7 пледов и подарили их труженикам тыла из Выксунского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Это было время, когда люди оказались разъединены коронавирусными ограничениями, но смогли найти способ заботиться друг о друге даже на расстоянии.

- Этот год показал настоящую силу и мужество обычных людей, изолируя и объединяя всех одновременно. Для того, чтобы делать мир лучше, нужно сначала самому стать лучше. Проект был в числе финалистов конкурса на вручение общественного признания «Меняющие мир 2020» в номинации Рожденные помогать. Герои - это пример нравственности и бескорыстия, это человек, умеющий эффективно сотрудничать с другими и работать в команде во благо общества.

Для справки

Установлено 14 экоконтейнеров для сбора макулатуры, 2 контейнера для ПЭТ бутылок, 2 контейнера для пластиковых крышечек в социальных учреждениях Выксы.

За период реализации проекта передано на переработку:

3 540 т макулатуры = 208 деревьев смогли спасти

557 кг пластиковых бутылок

570 кг пластиковых крышечек