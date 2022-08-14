Директор Института археологии РАН Николай Макаров: В невидимых могильниках под Суздалем нашли людей, определявших будущее Руси

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- Большая часть часть работы археологов связана с изучением центра и юга Европейской России. Здесь по-прежнему много белых пятен. И эти территории исключительно важны для понимания истории древней Евразии и средневековой истории нашей страны, а также для решения фундаментальных вопросов древней и новой истории, - рассказал директор Института археологии РАН Николай Макаров, подводя итоги работы своих коллег в сезоне раскопок 2022 года по случаю профессионального праздника. День археолога отмечается 15 августа.

Одну из интереснейших находок учёные сделали под Суздалем:

- У сел Гнездилово и Сельцо продолжается исследование невидимых могильников, как мы их называем, - поделился подробностями Николай Макаров. - Эти памятники некогда были отмечены курганными насыпями. Но за долгие годы насыпи оказались утрачены.Современные методы геофизики помогают выявить остатки насыпей и вести раскопки точечно - исследовать нетронутые погребения. в том числе элитные. В этом году мы исследовали два погребения с оружием XI века, времени становления северо-восточной Руси. Древнерусская элита XI века, пассионарии, создатели северо-восточной Руси. Они были вооружены боевыми топорами. Можем предположить, что эти люди участвовали в ключевых политических событиях XI века - в борьбе мономашичей и Олега Святославича за Суздаль или подавлении восстания волхвов Ярославом в 1024 году. Кроме боевых топоров, найдены украшения, поясные накладки, византийские монеты, скандинавские подвески - вот такое сочетание различных культурных традиций в погребениях суздальской знати XI века.

Во Владимиро-Суздальском музее-заповедники уточнили: в Гнездилово в 2020-2021 годах найдено уже шесть боевых топоров.

Рядом с воинственными мужчинами в XI веке жили красивые женщины. В погребениях археологи нашли украшения: шумящую подвеску-амулет с изображением коня, характерную для поволжско-финского населения. И трехбусинные височные кольца - часть славянского женского костюма.

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